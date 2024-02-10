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Миядзаки и почти полмиллиарда рублей: главные новости аниме за неделю

10 февраля
2024 год

Новости кино >>
10 февраля 2024

Онлайн-гик-журнал ICv2 опубликовал список прошлогодних манга-бестселлеров: в топ-5 без сюрпризов вошли (в порядке убывания) «Истребитель демонов», «Человек-бензопила», «Семья шпиона», «Магическая битва» и «Берсерк». Культовый экшн-хоррор Хитоси Ивааки «Паразит», который в руках режиссера Ён Сан ХоПоезд в Пусан») превращается в корейскую дораму «Паразит: Серый», пополнит библиотеку Netflix в апреле 2024 года (вещание продлится до июня). 27 апреля выходит спин-офф «Доктора Стоуна» с подзаголовком «4D-наука» (всего у манги запланировано три главы). В августе «Ошейник и злоба» — помните такое аниме? — посетит токийские подмостки с очередной театральной адаптацией: ранее от одноименной визуальной новеллы успели отпочковаться три спектакля. На официальном канале музыканта Таканори Нисикавы появилось видео с треком Freedom из полнометражного аниме «Мобильный воин Гандам: Поколение. Фильм». Песню Нисикава записал совместно с Тэцуей Комуро:


Кстати, о музыке: самый титулованный композитор Японии (и любимец Такеши Китано с Хаяо Миядзаки) Дзё Хисаиси в ноябре почтит присутствием лондонский Альберт-Холл (билеты уже в продаже). Тем временем сам Миядзаки все глубже вписывает себя в историю российского проката: его «Мальчик и птица», второй месяц идущий в отечественных кинотеатрах, не только поставил рекорд среди аниме по сборам в России за один день и за несколько недель завоевал титул самого кассового аниме, но и увеличил эту цифру до 435 миллионами рублей (на территории СНГ — даже 452 миллиона). В музее манги Исиномори, что в префектуре Мияги, продлили до 18 февраля выставку про «Панду большую и маленькую» — культовый двухсерийный мультфильм Исао Такахаты и Хаяо Миядзаки, который они смастерили еще до основания студии Ghibli. «Твое имя» Макото Синкая ждет перерождение в аудиокнигу: обещают выпустить в июле сего года.

Миядзаки и почти полмиллиарда рублей: главные новости аниме за неделю

Аниме-индустрия не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о ромкоме «Девушка, в которую я влюбился на Окинаве, говорит на слишком сильном диалекте, и с ней трудно иметь дело» или об аниме-студии Konami), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Читать Все фильмы Хаяо Миядзаки от худшего к лучшему
По фэнтезийной манге «Меч и жезл Вистории» Фудзино ОмориМожет, я встречу тебя в подземелье?») снимут аниме. Сериал выйдет в июле 2024-го совместными усилиями студий ActasДевушки и танки», «Принцесса-шпионка») и Bandai Namco PicturesВорона в гареме», «История о мононокэ»).


Уилл Серфорт мечтает стать могущественным волшебником, как обещал в детстве подруге по приюту Эльфарии. Он поступает в магическую академию Регарден, но ему не даются даже самые простые заклинания. Несмотря на презрительное отношение учителей и одноклассников, Уилл упорно идет вперед и верит, что обладает силой, которая дана только ему одному.

Миядзаки и почти полмиллиарда рублей: главные новости аниме за неделю

Режиссером и сценаристом выступает Тацуя ЁсихараЧеловек-бензопила», «Черный клевер»), дизайном персонажей занимается Саяка ОноКод Гиас: Восставший Лелуш», «Ублюдок!! Тёмный бог разрушения»), композитор — Юки ХаясиМоя геройская академия», «Бессонница после школы»). Уилла озвучит Кохэй Амасаки (Аой Китахара из «Хоримии: Кусочек», Котаро Китагава из сериала «Пустоголовый переведённый ученик»), а Эльфарию Алвис Серфорт — Акира Сэкинэ (Лили Липман из «Бёрди винг: Истории гольфисток», Рунэ из «Этой фарфоровой куклы»).

Читать «Магия и мускулы» — еще одна история про недоволшебника
Аниме «Дисквалифицирован по жизни» может похвастаться свежим полноценным трейлером (тизер с кадрами из манги — тут). Историю о великом писателе Осаму Дадзае, который оказался в другом мире и, вопреки желанию, взялся за миссию героя, студия AtelierPontdarcПерерождение дяди», «Держись, ровесница!») обещает показать уже в июле. Ниже — только у нас — трейлер с русскими субтитрами:


Над проектом работают: режиссер Сигэки КавайМилый во Франксе», «Садистская смесь»), сценарист Ясухиро НаканисиГоспожа Кагуя: в любви как на войне», «Мобильный воин Гандам: Ведьма с Меркурия»), композитор Кэнъитиро СуэхироНежить и Неудача», «Убийца гоблинов»), а также чардиз Томосигэ ИнаёсиВрата Штейна 0», «Дружеский комплекс») и Асако ИнаёсиВедьма-неудачница: Фука и тёмная ведьма», «Провожающая в последний путь Фрирен»).

Миядзаки и почти полмиллиарда рублей: главные новости аниме за неделю

В ролях:

Осаму Дадзай — Хироси Камия (Эдогава Рампо из «Прозы бродячих псов», Дзимпати Эго из «Синей тюрьмы: Блю Лок»).
Аннетт — Руми Окубо (Мем-тё из «Звездного дитя», Идзуна Адзидзё из сериала «Смертельная игра мёртвой горы»).
Тама — Саюми Судзусиро (Нидзика Идзити из «Рок-тихони», Энни Кербер из «Фарса убитой нежити»).
Нир — Макото Коити (Кахо из «Короля огненной охоты», Нуругай из «Адского рая»).

Читать «Перерождение дяди» — необычный исекай от той же студии
У анонсированного в декабре комедийного сай-фай-сериала «Астрономическая заметка» (Astro Note) от студии Telecom Animation FilmСемь смертных грехов: Четыре всадника Апокалипсиса», «Башня Бога») появился свежий ролик. Любовная история от Луны и обратно также запланирована к показу в весеннем сезоне.


В стоимость проживания в пансионе «Астро» входят завтраки, но хозяйка Мира Готокудзи не очень-то сильна в кулинарии и вынуждена нанять повара. На собеседовании шеф Такуми Миясаки влюбляется в Миру с первого взгляда. Он очень надеется на развитие романтических отношений, но неожиданно ему открывается тайна: на самом деле милая домовладелица — наследница трона далекой планеты Мибо. В трейлере звучит вступительный трек Hohoemi Note в исполнении Ай Фурихаты (Гом из «Драгон Квест: Приключения Дая», Руби Куросава из сериала «Живая любовь! Сияние!!»), сэйю также озвучит одну из постоялиц пансиона — Тэруко Мацубару.

Читать «Жертвенная принцесса и владыка зверей» — еще одна история необычного союза
Студия Doga KoboЗвездное дитя», «Пластиковые воспоминания»), недавно отметившая 50-летний юбилей, выпустила двухминутный трейлер оригинального аниме «Медуза не умеет плавать в ночи». Премьера сериала состоится 7 апреля.


Драма о взрослении разворачивается в самом сердце Токио — Сибуе. Четыре девушки объединяются, чтобы развить в себе творческий потенциал. Постановкой занимается Рёхэй ТакэситаСведенные кукушкой», «Магическая битва»), сценарием — Юки ЯкуНизкоуровневый персонаж Томодзаки»), оригинальный дизайн персонажей придумал popman3580, а Дзюнъитиро ТанигутиТада не может влюбиться», «Девочка-волшебница Мадока Магика: Начало истории») адаптировал их для анимации. Музыку сочинил Масару ЁкоямаТвоя апрельская ложь», «Хоримия»). Опенинг Irodori исполнит KanoeRanaХельк»), а эндинг Ichinichi wa 25 JikanАнна Цурусима.

Миядзаки и почти полмиллиарда рублей: главные новости аниме за неделю

Персонажей озвучат:

Махиру Кодзуки — Мику Ито (Мику Накано из «Пяти невест», Акина Кубо из «Кубо не прощает меня — моба»).
Канон Яманоути — Риэ Такахаси (Томо Аидзава из «Томо — девушка!», Юдзуриха из «Адского рая»).
Ким Ануку Мэй Таканаси — Миюри Симабукуро (Дороти Флемстид из «Темного собрания», Алия Махваш из «Ведьмы с Меркурия»).
Киви Ватасэ — Мию Томита (Рико из «Созданного в Бездне», Эбису из «Дорохэдоро»).

Читать «Звездное дитя» — об идолах и людях от студии Doga Kobo
Сегодня в Японии стартует аниме «Ниндзя Камуи». Продолжая подогревать интерес, Adult Swim поделился новым фрагментом с кровавой схваткой ниндзя-убийц (ниже — с русским субтитром). Предыдущий трейлер с русскими субтитрами можно посмотреть здесь.


Мрачный сериал на 12 эпизодов снял Сон Хо ПакМагическая битва», «Зомбилэнд-Сага») на собственной студии E&H ProductionМонстры: Сто три милости — Проклятие дракона») при участии Sola EntertainmentУльтрамен: Новый герой», «Бегущий по лезвию: Чёрный лотос»).

Читать «Магическая битва 0. Фильм» — блокбастер о первой любви и монстрах вины
Бонус: обложка лимитированной партии хлопьев Reese’s Puffs с Гоку из «Драконьего жемчуга».

Миядзаки и почти полмиллиарда рублей: главные новости аниме за неделю

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, недавно там вышел перевод архивного интервью с Макото Синкаем, которому вчера исполнился 51 год.
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