Миядзаки и почти полмиллиарда рублей: главные новости аниме за неделю

Онлайн-гик-журнал ICv2
опубликовал список прошлогодних манга-бестселлеров: в топ-5 без сюрпризов вошли (в порядке убывания) «Истребитель демонов
», «Человек-бензопила
», «Семья шпиона
», «Магическая битва
» и «Берсерк
». Культовый экшн-хоррор Хитоси Ивааки
«Паразит
», который в руках режиссера Ён Сан Хо
(«Поезд в Пусан
») превращается в корейскую дораму «Паразит: Серый
», пополнит библиотеку Netflix
в апреле 2024 года (вещание продлится до июня). 27 апреля выходит спин-офф «Доктора Стоуна
» с подзаголовком «4D-наука
» (всего у манги запланировано три главы). В августе «Ошейник и злоба
» — помните такое аниме? — посетит токийские подмостки с очередной театральной адаптацией: ранее от одноименной визуальной новеллы успели отпочковаться три спектакля. На официальном канале музыканта Таканори Нисикавы
появилось видео с треком Freedom
из полнометражного аниме «Мобильный воин Гандам: Поколение. Фильм
». Песню Нисикава записал совместно с Тэцуей Комуро
:
Кстати, о музыке: самый титулованный композитор Японии (и любимец Такеши Китано
с Хаяо Миядзаки
) Дзё Хисаиси
в ноябре почтит присутствием лондонский Альберт-Холл (билеты уже в продаже). Тем временем сам Миядзаки все глубже вписывает себя в историю российского проката: его «Мальчик и птица
», второй месяц идущий в отечественных кинотеатрах, не только поставил рекорд среди аниме по сборам в России за один день и за несколько недель завоевал титул самого кассового аниме, но и увеличил эту цифру до 435 миллионами рублей (на территории СНГ — даже 452 миллиона). В музее манги Исиномори, что в префектуре Мияги, продлили до 18 февраля выставку про «Панду большую и маленькую
» — культовый двухсерийный мультфильм Исао Такахаты
и Хаяо Миядзаки, который они смастерили еще до основания студии Ghibli
. «Твое имя
» Макото Синкая
ждет перерождение в аудиокнигу: обещают выпустить в июле сего года.
Аниме-индустрия не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о ромкоме «Девушка, в которую я влюбился на Окинаве, говорит на слишком сильном диалекте, и с ней трудно иметь дело» или об аниме-студии Konami), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
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Все фильмы Хаяо Миядзаки от худшего к лучшему
По фэнтезийной манге «Меч и жезл Вистории
» Фудзино Омори
(«Может, я встречу тебя в подземелье?
») снимут аниме. Сериал выйдет в июле 2024-го совместными усилиями студий Actas
(«Девушки и танки
», «Принцесса-шпионка
») и Bandai Namco Pictures
(«Ворона в гареме
», «История о мононокэ
»).
Уилл Серфорт мечтает стать могущественным волшебником, как обещал в детстве подруге по приюту Эльфарии. Он поступает в магическую академию Регарден, но ему не даются даже самые простые заклинания. Несмотря на презрительное отношение учителей и одноклассников, Уилл упорно идет вперед и верит, что обладает силой, которая дана только ему одному.
Режиссером и сценаристом выступает Тацуя Ёсихара
(«Человек-бензопила
», «Черный клевер
»), дизайном персонажей занимается Саяка Оно
(«Код Гиас: Восставший Лелуш
», «Ублюдок!! Тёмный бог разрушения
»), композитор — Юки Хаяси
(«Моя геройская академия
», «Бессонница после школы
»). Уилла озвучит Кохэй Амасаки
(Аой Китахара
из «Хоримии: Кусочек
», Котаро Китагава
из сериала «Пустоголовый переведённый ученик
»), а Эльфарию Алвис Серфорт — Акира Сэкинэ
(Лили Липман
из «Бёрди винг: Истории гольфисток
», Рунэ
из «Этой фарфоровой куклы
»).
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«Магия и мускулы» — еще одна история про недоволшебника
Аниме «Дисквалифицирован по жизни
» может похвастаться свежим полноценным трейлером (тизер с кадрами из манги — тут
). Историю о великом писателе Осаму Дадзае, который оказался в другом мире и, вопреки желанию, взялся за миссию героя, студия AtelierPontdarc
(«Перерождение дяди
», «Держись, ровесница!
») обещает показать уже в июле. Ниже — только у нас — трейлер с русскими субтитрами:
Над проектом работают: режиссер Сигэки Кавай
(«Милый во Франксе
», «Садистская смесь
»), сценарист Ясухиро Наканиси
(«Госпожа Кагуя: в любви как на войне
», «Мобильный воин Гандам: Ведьма с Меркурия
»), композитор Кэнъитиро Суэхиро
(«Нежить и Неудача
», «Убийца гоблинов
»), а также чардиз Томосигэ Инаёси
(«Врата Штейна 0
», «Дружеский комплекс
») и Асако Инаёси
(«Ведьма-неудачница: Фука и тёмная ведьма
», «Провожающая в последний путь Фрирен
»).
В ролях:
Осаму Дадзай — Хироси Камия
(Эдогава Рампо
из «Прозы бродячих псов
», Дзимпати Эго
из «Синей тюрьмы: Блю Лок
»).
Аннетт — Руми Окубо
(Мем-тё
из «Звездного дитя
», Идзуна Адзидзё
из сериала «Смертельная игра мёртвой горы
»).
Тама — Саюми Судзусиро
(Нидзика Идзити
из «Рок-тихони
», Энни Кербер
из «Фарса убитой нежити
»).
Нир — Макото Коити
(Кахо
из «Короля огненной охоты
», Нуругай
из «Адского рая
»).
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«Перерождение дяди» — необычный исекай от той же студии
У анонсированного
в декабре комедийного сай-фай-сериала «Астрономическая заметка
» (Astro Note) от студии Telecom Animation Film
(«Семь смертных грехов: Четыре всадника Апокалипсиса
», «Башня Бога
») появился свежий ролик. Любовная история от Луны и обратно также запланирована к показу в весеннем сезоне.
В стоимость проживания в пансионе «Астро» входят завтраки, но хозяйка Мира Готокудзи не очень-то сильна в кулинарии и вынуждена нанять повара. На собеседовании шеф Такуми Миясаки влюбляется в Миру с первого взгляда. Он очень надеется на развитие романтических отношений, но неожиданно ему открывается тайна: на самом деле милая домовладелица — наследница трона далекой планеты Мибо. В трейлере звучит вступительный трек Hohoemi Note
в исполнении Ай Фурихаты
(Гом из «Драгон Квест: Приключения Дая
», Руби Куросава из сериала «Живая любовь! Сияние!!
»), сэйю также озвучит одну из постоялиц пансиона — Тэруко Мацубару.
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«Жертвенная принцесса и владыка зверей» — еще одна история необычного союза
Студия Doga Kobo
(«Звездное дитя
», «Пластиковые воспоминания
»), недавно отметившая 50-летний юбилей, выпустила двухминутный трейлер оригинального аниме «Медуза не умеет плавать в ночи
». Премьера сериала состоится 7 апреля.
Драма о взрослении разворачивается в самом сердце Токио — Сибуе. Четыре девушки объединяются, чтобы развить в себе творческий потенциал. Постановкой занимается Рёхэй Такэсита
(«Сведенные кукушкой
», «Магическая битва
»), сценарием — Юки Яку
(«Низкоуровневый персонаж Томодзаки
»), оригинальный дизайн персонажей придумал popman3580
, а Дзюнъитиро Танигути
(«Тада не может влюбиться
», «Девочка-волшебница Мадока Магика: Начало истории
») адаптировал их для анимации. Музыку сочинил Масару Ёкояма
(«Твоя апрельская ложь
», «Хоримия
»). Опенинг Irodori
исполнит KanoeRana
(«Хельк
»), а эндинг Ichinichi wa 25 Jikan
— Анна Цурусима
.
Персонажей озвучат:
Махиру Кодзуки — Мику Ито
(Мику Накано из «Пяти невест
», Акина Кубо
из «Кубо не прощает меня — моба
»).
Канон Яманоути — Риэ Такахаси
(Томо Аидзава
из «Томо — девушка!
», Юдзуриха
из «Адского рая
»).
Ким Ануку Мэй Таканаси — Миюри Симабукуро
(Дороти Флемстид
из «Темного собрания
», Алия Махваш из «Ведьмы с Меркурия
»).
Киви Ватасэ — Мию Томита
(Рико из «Созданного в Бездне
», Эбису
из «Дорохэдоро
»).
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«Звездное дитя» — об идолах и людях от студии Doga Kobo
Сегодня в Японии стартует аниме «Ниндзя Камуи
». Продолжая подогревать интерес, Adult Swim
поделился новым фрагментом с кровавой схваткой ниндзя-убийц (ниже — с русским субтитром). Предыдущий трейлер с русскими субтитрами можно посмотреть здесь
.
Мрачный сериал на 12 эпизодов снял Сон Хо Пак
(«Магическая битва
», «Зомбилэнд-Сага
») на собственной студии E&H Production
(«Монстры: Сто три милости — Проклятие дракона
») при участии Sola Entertainment
(«Ультрамен: Новый герой
», «Бегущий по лезвию: Чёрный лотос
»).
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«Магическая битва 0. Фильм» — блокбастер о первой любви и монстрах вины
Бонус
: обложка лимитированной партии хлопьев Reese’s Puffs с Гоку из «Драконьего жемчуга
».
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