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«Порочная связь» с Ксенией Роменковой, Владиславом Резником и Антоном Даниленко откроет линейку премьер «Сквозь слезы к счастью»

10 февраля
2024 год

Новости кино >>
10 февраля 2024
Четырехсерийная мелодрама Дмитрия Пантелеева «Порочная связь» с Ксенией Роменковой, Владиславом Резником и Антоном Даниленко откроет на «Dомашнем» 12 февраля в 19:00 новый сезон линейки премьер «Сквозь слезы к счастью». Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

По сюжету из-за разлада с мужем Людмила попала в объятия молодого и привлекательного коллеги Романа. Постепенно эти отношения переросли в нечто большее, чем просто короткая интрижка, и Люде пришлось сделать выбор: порочная связь или тихая и скучная семейная жизнь. Но новому возлюбленному недостаточно внимания героини, он начинает интересоваться ее семьей: очаровывает дочь, заводит дружбу с мужем. Да и на работе Романа пророчат на место Людмилы. Понимая, что он ведет двойную игру, Людмила пытается порвать эти отношения, но у любовника на этот счет свои планы.

«Порочная связь» с Ксенией Роменковой, Владиславом Резником и Антоном Даниленко откроет линейку премьер «Сквозь слезы к счастью»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

13 февраля зрительниц ожидает премьера «Права на измену» Евгения Татарова. Мини-сериал с Виолеттой Давыдовской и Алексеем Анищенко поведает о гинекологе-репродуктологе Ольге, которая не может забеременеть от любимого мужа из-за генетической несовместимости. В День всех влюбленных состоится показ «Другого мужчины» Дениса Елеонского с Ольгой Боровской, Андреем Рыжковым и Евгением Токаревым в главных ролях. Это история успешной бизнесвумен Насти, уставшей от одиночества. На следующий день можно будет посмотреть «Секреты Лизы» Татьяны Киселевой. Мелодрама с Анной Клинской и Давидом Колчиным расскажет о Лизе, пережившей в детстве страшную трагедию – на глазах девочки отчим и няня убили ее маму из-за денег. Когда героиня выросла, то решила отомстить убийцам, оставшимся на свободе.

Завершится неделя премьер 16 февраля «Тайными мечтами Алисы» Сергея Терещука. Алена Савастова и Иван Зайцев разыграют историю о переводчице Алисе, привыкшей к красивому образу жизни. Однажды она с подругой отправилась в круиз по Волге. На теплоходе обе активно расслаблялись и во время очередной стоянки Алиса вышла на берег. Там она упала в какой-то прицеп и очнулась в глухом селе с нелепым названием Ворчуны. Владелец прицепа Иван, возмутившись поведением нахалки, отказался везти ее в город – у него и так полно дел.
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