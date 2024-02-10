«Порочная связь» с Ксенией Роменковой, Владиславом Резником и Антоном Даниленко откроет линейку премьер «Сквозь слезы к счастью»

По сюжету из-за разлада с мужем Людмила попала в объятия молодого и привлекательного коллеги Романа. Постепенно эти отношения переросли в нечто большее, чем просто короткая интрижка, и Люде пришлось сделать выбор: порочная связь или тихая и скучная семейная жизнь. Но новому возлюбленному недостаточно внимания героини, он начинает интересоваться ее семьей: очаровывает дочь, заводит дружбу с мужем. Да и на работе Романа пророчат на место Людмилы. Понимая, что он ведет двойную игру, Людмила пытается порвать эти отношения, но у любовника на этот счет свои планы.
Завершится неделя премьер 16 февраля «Тайными мечтами Алисы» Сергея Терещука. Алена Савастова и Иван Зайцев разыграют историю о переводчице Алисе, привыкшей к красивому образу жизни. Однажды она с подругой отправилась в круиз по Волге. На теплоходе обе активно расслаблялись и во время очередной стоянки Алиса вышла на берег. Там она упала в какой-то прицеп и очнулась в глухом селе с нелепым названием Ворчуны. Владелец прицепа Иван, возмутившись поведением нахалки, отказался везти ее в город – у него и так полно дел.
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