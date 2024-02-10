«Порочная связь» с Ксенией Роменковой, Владиславом Резником и Антоном Даниленко откроет линейку премьер «Сквозь слезы к счастью»

что почитать?

В перечне Фонда кино также присутствуют «ВБД Груп», «Дирекция кино», «1-2-3 Продакшн», «Арт Пикчерс Студия» и «Водород 2011»

Интервью

Чань Ань Хунг: «Очень важно ощутить вкус фразы, прежде чем ее произнести»

Лауреат Каннского кинофестиваля – о «Рецепте любви», сходстве кино и кулинарии, гармонии и звуках кухни, на которой кипит работа и бурлят отношения