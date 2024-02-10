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Дэн Трахтенберг отправит «Хищника» в будущее

10 февраля
2024 год

Новости кино >>
10 февраля 2024
Создатель «Добычи» Дэн Трахтенберг возьмется за постановку еще одного «Хищника», уверяет Variety.


Сюжет нового фильма, получившего название «Пустоши» (Badlands), развернется в будущем. Как и в «Добыче», в эпицентре событий вновь окажется женский персонаж. Производство ленты студии 20th Century Studios должно стартовать в текущем году.

Первый «Хищник» с Арнольдом Шварценеггером увидел свет в 1987 году. Спустя несколько лет вышел сиквел с Дэнни Гловером, а в новом тысячелетии появились еще два продолжения, последнее из которых зрители увидели в 2018-м. Спустя четыре года Трахтенберг представил публике приквел, в котором Эмбер Мидфандер боролась с инопланетянином в далеком 1719-м. Существует также дилогия «Чужой против Хищника». На счету всех частей серии 443 миллиона долларов в мировом прокате.
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№ 1
Виталий Пекарев   10.02.2024 - 16:43
Последний хороший фильм про хищника выходил в 2010ом. Там реально очень крутой сюжет. Плюс там ещё снимался русский актёр Олег Тактаров читать далее>>
Всего сообщений: 1
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