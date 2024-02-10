Дэн Трахтенберг отправит «Хищника» в будущее

Создатель «Добычи
» Дэн Трахтенберг
возьмется за постановку еще одного «Хищника
», уверяет Variety
.
Сюжет нового фильма, получившего название «Пустоши» (Badlands), развернется в будущем. Как и в «Добыче», в эпицентре событий вновь окажется женский персонаж. Производство ленты студии 20th Century Studios должно стартовать в текущем году.
Первый «Хищник
» с Арнольдом Шварценеггером
увидел свет в 1987 году. Спустя несколько лет вышел сиквел с Дэнни Гловером
, а в новом тысячелетии появились еще два продолжения, последнее из которых зрители увидели в 2018-м. Спустя четыре года Трахтенберг представил публике приквел, в котором Эмбер Мидфандер
боролась с инопланетянином в далеком 1719-м. Существует также дилогия «Чужой против Хищника
». На счету всех частей серии 443 миллиона долларов в мировом прокате.
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