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Кевин Уильямсон превратит «Окно во двор» Альфреда Хичкока в сериал

10 февраля
2024 год

Новости кино >>
10 февраля 2024

Шедевр Альфреда Хичкока «Окно во двор» превратят в сериал. Согласно Deadline, за адаптацию триллера для стримингового сервиса Peacock возьмется автор «Крика» Кевин Уильямсон.

Кевин Уильямсон превратит «Окно во двор» Альфреда Хичкока в сериал
фото: deadline.com

Оригинал 1954 года с Джеймсом Стюартом и Грейс Келли, основанный на рассказе Корнелла Вулрича, повествует о прикованном из-за сломанной ноги к инвалидному креслу фоторепортере, который от скуки начинает наблюдать за соседями, живущими в его же доме, чьи окна выходят во внутренний двор. Постоянные наблюдения наталкивают его на подозрение, что один из соседей убил свою жену. С каждым днем его подозрения все более усиливаются, но он не в состоянии убедить в этом свою подругу и приятеля-детектива. Он начинает убеждать их помочь ему. С помощью девушки они находят улику, подтверждающую его подозрения, а убийца, в свою очередь, обнаруживает, что за ним следят.

Права на ремейк принадлежат студии Universal Television. Для Peacock также создают телеверсию «Игры» Дэвида Финчера — над сценарием сериала корпят авторы первоисточника Джон Бранкато и Майкл Феррис.

Читать Альфреду Хичкоку 120 лет!

Это четвертая адаптация произведения Вулрича. В частности, Инесса Мамышева в 1980-м для Ленинградского телевидения поставила по рассказу телеспектакль с Геннадием Коротковым, Александром Вонтовым, Станиславом Ландграфом и Юрием Овсянко. В 1998-м вышла вторая голливудская версия, в которой главные роли исполнили парализованный к тому времени Кристофер Рив и Дэрил Ханна.
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обсуждение >>
№ 1
Yanina Sokolova   10.02.2024 - 18:19
Есть уже фильмы с очень похожим сюжетом. Обязательно посмотрю когда выйдет. Хорошее кинцо должно выйти. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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