Кевин Уильямсон превратит «Окно во двор» Альфреда Хичкока в сериал

Шедевр Альфреда Хичкока
«Окно во двор
» превратят в сериал. Согласно Deadline
, за адаптацию триллера для стримингового сервиса Peacock возьмется автор «Крика
» Кевин Уильямсон
.
Оригинал 1954 года с Джеймсом Стюартом
и Грейс Келли
, основанный на рассказе Корнелла Вулрича, повествует о прикованном из-за сломанной ноги к инвалидному креслу фоторепортере, который от скуки начинает наблюдать за соседями, живущими в его же доме, чьи окна выходят во внутренний двор. Постоянные наблюдения наталкивают его на подозрение, что один из соседей убил свою жену. С каждым днем его подозрения все более усиливаются, но он не в состоянии убедить в этом свою подругу и приятеля-детектива. Он начинает убеждать их помочь ему. С помощью девушки они находят улику, подтверждающую его подозрения, а убийца, в свою очередь, обнаруживает, что за ним следят.
Права на ремейк принадлежат студии Universal Television. Для Peacock также создают телеверсию «Игры
» Дэвида Финчера
— над сценарием сериала корпят авторы первоисточника Джон Бранкато
и Майкл Феррис
.
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Альфреду Хичкоку 120 лет!
Это четвертая адаптация произведения Вулрича. В частности, Инесса Мамышева
в 1980-м для Ленинградского телевидения поставила по рассказу телеспектакль
с Геннадием Коротковым
, Александром Вонтовым
, Станиславом Ландграфом
и Юрием Овсянко
. В 1998-м вышла вторая голливудская версия
, в которой главные роли исполнили парализованный к тому времени Кристофер Рив
и Дэрил Ханна
.
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