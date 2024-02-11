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«Снежное братство» Хуана Антонио Байоны получило 12 испанских премий «Гойя»

11 февраля
2024 год

Новости кино >>
11 февраля 2024
«Снежное братство» Хуана Антонио Байоны стало триумфатором «Гойи». Испанская киноакадемия вручила остросюжетной драме 12 наград, а номинирована она была в 13 категориях. Картина признана фильмом года и получила статуэтки за режиссуру, прорыв среди актеров (Матиас Рекалт) и большинство технических призов (музыка, операторская работа, монтаж и т.д.). Имена остальных лауреатов опубликованы на сайте премии.

«Снежное братство» Хуана Антонио Байоны получило 12 испанских премий «Гойя»
фото: кадр из фильма «Снежное братство»

Драме «20 тысяч пород пчел» вручили награды за оригинальный сценарий, актрису второго плана (Ане Габараин) и режиссерский прорыв Эстибалис Урресолы Солагурен. Давид Вердагер и Малена Альтерио признаны актерами года. «Мечты робота» Пабло Бергера испанские академики назвали лучшим мультфильмом и отметили за адаптированный сценарий.

Среди европейских фильмов победу одержала «Анатомия падения» Жюстин Трие. Сигурни Уивер получила международную «Гойю».
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№ 2
Yanina Sokolova   11.02.2024 - 13:28
Это про спортивную команду, которая потерпела крушение в 70 или 80 -ые. Вроде собиралсиь снимать, может уже сделали. читать далее>>
№ 1
Иван Беляев (Москва)   11.02.2024 - 13:18
Не Оскаром единым читать далее>>
Всего сообщений: 2
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