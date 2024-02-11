«Снежное братство» Хуана Антонио Байоны получило 12 испанских премий «Гойя»

«Снежное братство» Хуана Антонио Байоны стало триумфатором «Гойи». Испанская киноакадемия вручила остросюжетной драме 12 наград, а номинирована она была в 13 категориях. Картина признана фильмом года и получила статуэтки за режиссуру, прорыв среди актеров (Матиас Рекалт) и большинство технических призов (музыка, операторская работа, монтаж и т.д.). Имена остальных лауреатов опубликованы на сайте премии.
фото: кадр из фильма «Снежное братство»
Драме «20 тысяч пород пчел» вручили награды за оригинальный сценарий, актрису второго плана (Ане Габараин) и режиссерский прорыв Эстибалис Урресолы Солагурен. Давид Вердагер и Малена Альтерио признаны актерами года. «Мечты робота» Пабло Бергера испанские академики назвали лучшим мультфильмом и отметили за адаптированный сценарий.
обсуждение >>