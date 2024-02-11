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Софи Тернер и Кит Харингтон получили ключевые роли в готическом хорроре «Ужасный»

11 февраля
2024 год

Новости кино >>
11 февраля 2024

Софи Тернер и Кит Харингтон, запомнившиеся по ролям Сансы Старк и Джона Сноу в «Игре престолов», воссоединятся в готическом хорроре «Ужасный» (The Dreadful), уверяет Deadline.

Софи Тернер и Кит Харингтон получили ключевые роли в готическом хорроре «Ужасный»
фото: ew.com

Зрителям поведают историю времен Войны Алой и Белой Розы, охватившей Англию в XV веке. В эпицентре событий окажется Анна, которая вместе со свекровью Морвен проживает вдали от города. После возвращения к девушке мужчины из ее прошлого размеренная жизнь одиноких женщин теряет былое спокойствие.

За постановку и сценарий фильма отвечает Наташа КерманиЗ/Л/О/85»). Продажа ленты состоится на Европейском кинорынке.
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№ 1
Yanina Sokolova   11.02.2024 - 13:53
Софи хорошо пошла роль принцессы в Игре престолов. Ей бы только и играть в историческом кино, потому что в обычных драмах не нравится. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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