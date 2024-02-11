Софи Тернер и Кит Харингтон получили ключевые роли в готическом хорроре «Ужасный»

Софи Тернер
и Кит Харингтон
, запомнившиеся по ролям Сансы Старк и Джона Сноу в «Игре престолов
», воссоединятся в готическом хорроре «Ужасный» (The Dreadful), уверяет Deadline
.
Зрителям поведают историю времен Войны Алой и Белой Розы, охватившей Англию в XV веке. В эпицентре событий окажется Анна, которая вместе со свекровью Морвен проживает вдали от города. После возвращения к девушке мужчины из ее прошлого размеренная жизнь одиноких женщин теряет былое спокойствие.
За постановку и сценарий фильма отвечает Наташа Кермани
(«З/Л/О/85
»). Продажа ленты состоится на Европейском кинорынке.
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