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Кристофер Нолан признан режиссером года

11 февраля
2024 год

Новости кино >>
11 февраля 2024
Кристофер Нолан получил за «Оппенегеймера» главный приз Гильдии режиссеров Америки. Итоги 76-й церемонии награждения опубликованы на сайте DGA.


Среди дебютантов победу одержала постановщица «Прошлых жизней» Селин Сон. Дэвид Наттер удостоен почетной награды за заслуги на телевидении.

В телевизионных номинациях наградили работавшего над адаптацией игры The Last of Us Питера Хора, Кристофера Сторера, снявшего один из эпизодов комедии «Медведь», и режиссера мини-сериала «Уроки химии» Сару Адину Смит.
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