Кристофер Нолан признан режиссером года

Кристофер Нолан
получил за «Оппенегеймера
» главный приз Гильдии режиссеров Америки. Итоги 76-й церемонии награждения опубликованы на сайте
DGA.
Среди дебютантов победу одержала постановщица «Прошлых жизней
» Селин Сон
. Дэвид Наттер
удостоен почетной награды за заслуги на телевидении.
В телевизионных номинациях наградили работавшего над адаптацией игры The Last of Us Питера Хора
, Кристофера Сторера
, снявшего один из эпизодов комедии «Медведь
», и режиссера мини-сериала «Уроки химии
» Сару Адину Смит
.
обсуждение >>