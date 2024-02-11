Скарлетт Йоханссон внедрится в банду неонацистов

Скарлетт Йоханссон
досталась главная роль в криминальном триллере «Пылающий лес» (Featherwood). Режиссерское кресло ленты займет британская постановщица Андреа Арнольд
(«Большая маленькая ложь
»), уточняет Deadline
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Актриса предстанет в образе героиновой наркоманки и информатора ФБР Кэрол Блевинс, в течение шести лет состоявшей под прикрытием в неонацистской группировке «Техасское арийское братство». Женщина запоминала детали, предотвращала убийства, прерывала грабежи и помогла отправить за решетку 13 членов банды. По итогу своей деятельности она заработала серьезные физические и психологические травмы.
Основой для фильма послужит журналистское расследование, опубликованное в газете Dallas Morning News в 2017 году. За адаптацию отвечает автор «Черной вдовы
» Нед Бенсон
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