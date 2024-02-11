Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кинокарта
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Скарлетт Йоханссон внедрится в банду неонацистов

11 февраля
2024 год

Новости кино >>
11 февраля 2024

Скарлетт Йоханссон досталась главная роль в криминальном триллере «Пылающий лес» (Featherwood). Режиссерское кресло ленты займет британская постановщица Андреа АрнольдБольшая маленькая ложь»), уточняет Deadline.

Скарлетт Йоханссон / Андреа Арнольд
фото: worldofreel.com

Актриса предстанет в образе героиновой наркоманки и информатора ФБР Кэрол Блевинс, в течение шести лет состоявшей под прикрытием в неонацистской группировке «Техасское арийское братство». Женщина запоминала детали, предотвращала убийства, прерывала грабежи и помогла отправить за решетку 13 членов банды. По итогу своей деятельности она заработала серьезные физические и психологические травмы.

Основой для фильма послужит журналистское расследование, опубликованное в газете Dallas Morning News в 2017 году. За адаптацию отвечает автор «Черной вдовы» Нед Бенсон.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Скарлетт Йоханссон и Крис Хемсворт превратятся в «Трансформеров»
Скарлетт Йоханссон, Пенелопа Крус, Оуэн Уилсон и Майкл Фассбендер появятся в новой комедии Нэнси Мейерс
персоны
Андреа АрнольдСкарлетт Йоханссон
фильмы
Большая маленькая ложьЧёрная вдова

анонс

Деконструкция «Игра в кальмара»

Скорбим

Олег Арлахов
9 февраля ушёл из жизни актёр Олег Арлахов.

День рождения >>

Александр Коршунов
Виктория Малекторович
Игорь Мосюк
Юрате Онайтите
Любовь Орлова
Ольга Павлюкова
Владислав Резник
Андрей Сергеев
Наталия Солдатова
Ева Габор
Натали Дормер
Тэйлор Лотнер
Дамиан Льюис
Лесли Нильсен
Бёрт Рейнолдс
Дженнифер Энистон
все родившиеся 11 февраля >>

Афиша кино >>

Джестер
фильм ужасов
США, 2023
Знакомьтесь, пёс
комедия, мелодрама, фильм о животных
Чехия, 2022
Одна жизнь
биография, драма, экранизация
Великобритания, США, 2023
Судная ночь. Джекпот
триллер
США, 2023
Алиса в стране кошмаров
мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2023
Супер Крылья. Фильм
детский фильм, комедия, научная фантастика, приключения
Китай, Южная Корея, 2023
Территория зла
боевик, триллер
США, 2024
Тайное влечение
драма
Россия, 2023
Выжившие. Бетонная утопия
драма, научная фантастика, триллер, фильм-катастрофа
Южная Корея, 2023
Идеальные друзья
драма, комедия
Великобритания, 2023
Рецепт любви
драма, исторический фильм, мелодрама, экранизация
Франция, 2023
Лёд-3
мелодрама
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?