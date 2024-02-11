Хоррор «Два, три, демон, приди!» назван лучшим фильмом Австралии

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За постановку и сценарий фильма отвечает Наташа Кермани

Софи Тернер и Кит Харингтон получили ключевые роли в готическом хорроре «Ужасный»

11 февраля

«Снежное братство» Хуана Антонио Байоны получило 12 испанских премий «Гойя»

Картина признана фильмом года и получила статуэтки за режиссуру, прорыв среди актеров, музыку, операторскую работу и другие награды