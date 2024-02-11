Хоррор «Два, три, демон, приди!» назван лучшим фильмом Австралии

Ужастик Дэнни и Майкла Филиппу признали лучшим национальным фильмом и отметили наградами за режиссуру, главную женскую роль Софи Уайлд, сценарий, музыку и звук. «Оппенгеймера», включенного в международный конкурс, наградили за постановку Нолана и роль Киллиана Мерфи. «Барби» в этой же секции вручили статуэтки за образы, созданные Марго Робби и Райаном Гослингом. Кроме того, исполнительнице титульной роли достался почетный приз «Первопроходец» за ценный вклад в продвижение передового опыта национального кино в Австралии и за рубежом.
обсуждение >>