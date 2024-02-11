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Хоррор «Два, три, демон, приди!» назван лучшим фильмом Австралии

11 февраля
2024 год

Новости кино >>
11 февраля 2024
В Австралии вручили премии местной киноакадемии. Среди победителей оказались хоррор братьев Филиппу «Два, три, демон, приди!», «Оппенгеймер» Кристофера Нолана и «Барби» Греты Гервиг. Полный список лауреатов представлен на сайте AACTA.

Хоррор «Два, три, демон, приди!» назван лучшим фильмом Австралии
фото: кадр из фильма «Два, три, демон, приди!»

Ужастик Дэнни и Майкла Филиппу признали лучшим национальным фильмом и отметили наградами за режиссуру, главную женскую роль Софи Уайлд, сценарий, музыку и звук. «Оппенгеймера», включенного в международный конкурс, наградили за постановку Нолана и роль Киллиана Мерфи. «Барби» в этой же секции вручили статуэтки за образы, созданные Марго Робби и Райаном Гослингом. Кроме того, исполнительнице титульной роли достался почетный приз «Первопроходец» за ценный вклад в продвижение передового опыта национального кино в Австралии и за рубежом.

Среди других победителей — Ванесса Кирби, Сара Снук, Хьюго Уивинг, Джереми Аллен Уайт, сериалы «Наследники», «Медведь» и картина Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные», отмеченная за сценарий.
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№ 3
Yanina Sokolova   11.02.2024 - 17:59
Ужастик симпатичный. Страшный. Порадовал. Остальные победители вполне предсказуемые. читать далее>>
№ 2
Виктор Липецк   11.02.2024 - 17:25
Вот "Оппенгеймер" реально лучший фильм года, но остальные до такого звания точно не дотягивают. "Барби" должен победить в номинации "Самый яркий фильм года" читать далее>>
№ 1
Виталий Пекарев   11.02.2024 - 17:04
Серьёзно? Этот хоррор заметили? Мне кажется что это максимально проходной представитель ужастиков. Вообще не понимаю зачем они это сняли читать далее>>
Всего сообщений: 3
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