Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Спартак»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Кино-Театр.Ру запустил в Одноклассниках семейный марафон к выходу фильма «Свет»

12 февраля
2024 год

Новости кино >>
12 февраля 2024

Кино-Театр.Ру в социальной сети Одноклассники запустил семейный марафон, приуроченный к выходу в прокат фильма «Свет» с Еленой Яковлевой.

Кино-Театр.Ру запустил в Одноклассниках семейный марафон к выходу фильма «Свет»
фото: Кино-Театр.Ру

По условиям конкурса участники должны будут выложить фотографии своих мам в молодости. Победители получат по два билета на московскую премьеру картины, которая состоится 18 февраля в киноцентре «Октябрь», а также футболки с символикой ленты. Итоги марафона подведут 17 февраля.

Режиссером картины выступил Антон Коломеец, который также написал сценарий. Фильм выпустит в прокат компания Capella Film 22 февраля. По сюжету ленты Татьяны есть все: семья, работа, друзья, но случайная встреча возвращает ее в прошлое, которое она так долго пыталась забыть. Компанию Елене Яковлевой составили Дарья Коныжева, Милана Владыкина, Елена Жданова, Валерий Панков, Виктория Верберг, Сергей Волков и Сергей Шанин.

Кино-Театр.Ру запустил в Одноклассниках семейный марафон к выходу фильма «Свет»
фото: Capella Film

На фестивале «Окно в Европу» в Выборге ленте вручили главный приз конкурса игрового кино, специальный приз жюри «За лучший актерский ансамбль» и большой приз имени Армена Медведева за первое место в конкурсе «Выборгский счет». Картина — лауреат смотров «Одна шестая» (лучший национальный игровой дебют), «Северный характер» (приз за лучшую женскую роль), «Сталкер» (специальный диплом Гильдии режиссеров России) и «Лампа» (лучший полнометражный фильм).
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
№ 2
Юля Наумова   12.02.2024 - 16:09
... Да вы что! Там сейчас основная жизнь, особенно людей 50+. Там жизнь кипит сутками. читать далее>>
№ 1
Виталий Пекарев   12.02.2024 - 15:57
Ничего себе! Я кстати даже не знал, что в Одноклассниках ещё сидят. Видимо придётся снова регестрироваться, чтобы поучаствовать в марафоне читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
персоны
Виктория ВербергМилана ВладыкинаСергей Волков (II)Елена Жданова (II)Антон КоломеецДарья КоныжеваВалерий ПанковСергей ШанинЕлена Яковлева
фильмы
Свет

фотографии >>
Кино-Театр.Ру запустил в Одноклассниках семейный марафон к выходу фильма «Свет» фотографии
Кино-Театр.Ру запустил в Одноклассниках семейный марафон к выходу фильма «Свет» фотографии
Кино-Театр.Ру запустил в Одноклассниках семейный марафон к выходу фильма «Свет» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Спартак»

Скорбим

Олег Арлахов
9 февраля ушёл из жизни актёр Олег Арлахов.

День рождения >>

Борис Быстров
Наталья Воробьёва
Людмила Гнилова
Татьяна Лялина
Михаил Названов
Бруно Оя
Александр Соколовский
Яна Троянова
Всеволод Якут
Майкл Айронсайд
Лиза Бреннер
Джош Бролин
Клаудия Мори
Кристина Риччи
Джесси Спенсер
Сигрид Торнтон
все родившиеся 12 февраля >>

Афиша кино >>

Джестер
фильм ужасов
США, 2023
Знакомьтесь, пёс
комедия, мелодрама, фильм о животных
Чехия, 2022
Одна жизнь
биография, драма, экранизация
Великобритания, США, 2023
Алиса в стране кошмаров
мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2023
Супер Крылья. Фильм
детский фильм, комедия, научная фантастика, приключения
Китай, Южная Корея, 2023
Тайное влечение
драма
Россия, 2023
Выжившие. Бетонная утопия
драма, научная фантастика, триллер, фильм-катастрофа
Южная Корея, 2023
Рецепт любви
драма, исторический фильм, мелодрама, экранизация
Франция, 2023
Лёд-3
мелодрама
Россия, 2024
Между нами лето
комедия, мелодрама, музыкальный фильм
Россия, 2024
Портной из Бруклина
драма
Россия, 2023
Три мушкетёра: Миледи
исторический фильм, приключения, экранизация
Франция, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?