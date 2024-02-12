Павел Трубинер сразится с бандитами, чтобы спасти дочь, в боевике «Захват»

Премьера боевика «Захват» с Павлом Трубинером в главной роли состоится 16 февраля в эфире НТВ. В центре сюжета – спецназовец в отставке Платонов, которому придется вступить в схватку с бандитами, чтобы спасти дочь, уточняет пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
Спецназовец в отставке Платонов (Павел Трубинер) работает спортивным тренером в пансионате и изо всех сил старается привыкнуть к тихой жизни без войны. Но многолетняя служба в горячих точках так просто его не отпускает: каждую ночь ему снится Ближний Восток и полные ужаса глаза девушки, которую когда-то ему не удалось спасти. Встретить Новый год и от души повеселиться в пансионат приезжают гости и знаменитые артисты. У Платонова свой праздник: бывшая жена наконец соглашается привезти к нему 11-летнюю дочь Олю (Вера Неустроева) на каникулы. В самый разгар веселья на пансионат нападает банда головорезов Гриши Вяземского (Игорь Лифанов) и берет всех отдыхающих в заложники. Платонову чудом удается скрыться, но у бандитов остается Оля, и он возвращается, чтобы спасти дочь.
обсуждение >>