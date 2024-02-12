Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Павел Трубинер сразится с бандитами, чтобы спасти дочь, в боевике «Захват»

12 февраля
2024 год

Новости кино >>
12 февраля 2024
Премьера боевика «Захват» с Павлом Трубинером в главной роли состоится 16 февраля в эфире НТВ. В центре сюжета – спецназовец в отставке Платонов, которому придется вступить в схватку с бандитами, чтобы спасти дочь, уточняет пресс-служба телеканала.

Павел Трубинер сразится с бандитами, чтобы спасти дочь, в боевике «Захват»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

Спецназовец в отставке Платонов (Павел Трубинер) работает спортивным тренером в пансионате и изо всех сил старается привыкнуть к тихой жизни без войны. Но многолетняя служба в горячих точках так просто его не отпускает: каждую ночь ему снится Ближний Восток и полные ужаса глаза девушки, которую когда-то ему не удалось спасти. Встретить Новый год и от души повеселиться в пансионат приезжают гости и знаменитые артисты. У Платонова свой праздник: бывшая жена наконец соглашается привезти к нему 11-летнюю дочь Олю (Вера Неустроева) на каникулы. В самый разгар веселья на пансионат нападает банда головорезов Гриши Вяземского (Игорь Лифанов) и берет всех отдыхающих в заложники. Платонову чудом удается скрыться, но у бандитов остается Оля, и он возвращается, чтобы спасти дочь.

Режиссером боевика выступает Александра Бутько. За визуальную составляющую отвечает оператор Дмитрий Просянников.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Юля Наумова   12.02.2024 - 13:58
Гриша Вяземский))) Да уж. Лучше какое кино посмотреть в 45-ый раз, из классики. Так хоть удовольствие получишь, а не Гришу Вяземского)) читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Банда ЗИГ ЗАГ»: Ну что, старшой, окропим снежок красненьким?
Мария Порошина берется за новое дело в остросюжетном детективе «Анна Медиум»
Павел Трубинер: «Для меня слова "легче" в актерской профессии не существует»
Поиск по меткам
НТВ
персоны
Александра БутькоИгорь ЛифановВера НеустроеваДмитрий ПросянниковПавел Трубинер

фотографии >>
Павел Трубинер сразится с бандитами, чтобы спасти дочь, в боевике «Захват» фотографии
Павел Трубинер сразится с бандитами, чтобы спасти дочь, в боевике «Захват» фотографии
Павел Трубинер сразится с бандитами, чтобы спасти дочь, в боевике «Захват» фотографии
Павел Трубинер сразится с бандитами, чтобы спасти дочь, в боевике «Захват» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Олег Арлахов
9 февраля ушёл из жизни актёр Олег Арлахов.

День рождения >>

Борис Быстров
Наталья Воробьёва
Людмила Гнилова
Татьяна Лялина
Михаил Названов
Бруно Оя
Александр Соколовский
Яна Троянова
Всеволод Якут
Майкл Айронсайд
Лиза Бреннер
Джош Бролин
Клаудия Мори
Кристина Риччи
Джесси Спенсер
Сигрид Торнтон
все родившиеся 12 февраля >>

Афиша кино >>

Джестер
фильм ужасов
США, 2023
Знакомьтесь, пёс
комедия, мелодрама, фильм о животных
Чехия, 2022
Одна жизнь
биография, драма, экранизация
Великобритания, США, 2023
Судная ночь. Джекпот
триллер
США, 2023
Алиса в стране кошмаров
мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2023
Супер Крылья. Фильм
детский фильм, комедия, научная фантастика, приключения
Китай, Южная Корея, 2023
Территория зла
боевик, триллер
США, 2024
Тайное влечение
драма
Россия, 2023
Выжившие. Бетонная утопия
драма, научная фантастика, триллер, фильм-катастрофа
Южная Корея, 2023
Идеальные друзья
драма, комедия
Великобритания, 2023
Рецепт любви
драма, исторический фильм, мелодрама, экранизация
Франция, 2023
Лёд-3
мелодрама
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен