XI премия АПКиТ состоится 26 марта

Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) объявит лауреатов своей XI премии 26 марта в Центре Международной Торговли Москвы.
фото: пресс-служба премии АПКиТ
Ассоциация продюсеров кино и телевидения назовет лучшие проекты 2023 года и лучших индустриальных специалистов. В шорт-лист XI премии АПКиТ вошли 34 фильма и сериала. Лидером по количеству номинаций стала криминальная драма «Слово пацана. Кровь на асфальте» – проект представлен в 15 категориях. Комедийный сериал «Волшебный участок» и драма «Балет» претендуют на победу в девяти номинациях. В шести категориях представлен фэнтези-детектив «Библиотекарь», в трех – драма «Актрисы». По две категории у детективной драмы «Бизон: дело манекенщицы» и комедийной научной фантастики «Кибердеревня».
Лауреатов выберет жюри – продюсеры ведущих отечественных кинокомпаний, входящих в АПКиТ. Всего на соискание профессионального приза было подано 200 заявок от кинокомпаний, телеканалов, видеосервисов и анимационных студий. Партнером мероприятия выступает Кинопоиск.
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