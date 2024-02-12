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XI премия АПКиТ состоится 26 марта

12 февраля
2024 год

Новости кино >>
12 февраля 2024
Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) объявит лауреатов своей XI премии 26 марта в Центре Международной Торговли Москвы.

XI премия АПКиТ состоится 26 марта
фото: пресс-служба премии АПКиТ

Ассоциация продюсеров кино и телевидения назовет лучшие проекты 2023 года и лучших индустриальных специалистов. В шорт-лист XI премии АПКиТ вошли 34 фильма и сериала. Лидером по количеству номинаций стала криминальная драма «Слово пацана. Кровь на асфальте» – проект представлен в 15 категориях. Комедийный сериал «Волшебный участок» и драма «Балет» претендуют на победу в девяти номинациях. В шести категориях представлен фэнтези-детектив «Библиотекарь», в трех – драма «Актрисы». По две категории у детективной драмы «Бизон: дело манекенщицы» и комедийной научной фантастики «Кибердеревня».

Лауреатов выберет жюри – продюсеры ведущих отечественных кинокомпаний, входящих в АПКиТ. Всего на соискание профессионального приза было подано 200 заявок от кинокомпаний, телеканалов, видеосервисов и анимационных студий. Партнером мероприятия выступает Кинопоиск.
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обсуждение >>
№ 3
Иван Беляев (Москва)   12.02.2024 - 16:14
Кибердеревня - полная лажа! ... читать далее>>
№ 2
Юля Наумова   12.02.2024 - 16:11
... И я, точно не за Слово пацана. Кибердеревня хотя бы прикольное кино с юмором, а не слезами читать далее>>
№ 1
Виталий Пекарев   12.02.2024 - 15:50
Всегда буду болеть за сериал "Кибердеревня"! Такой весёлый и оригинальный проект нужно ещё поискать. Хочется продолжения разумеется читать далее>>
Всего сообщений: 3
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