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ИРИ объявил о старте конкурса на создание национального контента

12 февраля
2024 год

Новости кино >>
12 февраля 2024

Институт развития интернета начал прием заявок на участие в конкурсе на создание национального контента. Работы принимаются с 12 февраля по 12 марта (до 18:00 по московскому времени), уточняет пресс-служба ИРИ.

ИРИ объявил о старте конкурса на создание национального контента
фото: Институт развития интернета

ИРИ рассмотрит проекты для широкой аудитории на разные темы, в том числе – о национальной истории, культуре, традициях, качественных изменениях в жизни общества, современных и исторических героях. К участию допускаются проекты со сроком реализации до конца 2026 года по пяти направлениям: видеоконтент, контент в блогосфере, мультиформатный (мультиплатформенный) контент, специальные интернет-проекты в СМИ, игры и ПО. Очная защита финалистов пройдет в мае, а победители станут известны в июне.

«ИРИ открыл прием заявок на конкурс, который направлен на поддержку крупных проектов разных жанров, в том числе – контента, на производство которого нужно несколько лет. В условиях отбора – много нововведений. Мы следим за отраслевыми трендами и впервые на рынке поддержим аудиосериалы. В конкурсе появились и новые требования, и новые возможности. Это связано с тем, что нам важно не столько количество, сколько качество выходящих при нашей поддержке проектов, в том числе их художественная ценность, продвижение после выхода и реакция аудитории», – рассказал генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский.

ИРИ также рассказал о некоторых нововведениях. Так, теперь к заявке необходимо прикладывать рабочие материалы по проекту. Для сериалов – это посерийный сценарный план, сценарий первой серии и библия персонажей, для проектов в блогосфере – сценарный план, описание формата и механики проекта, для мультиформатных проектов и спецпроектов в СМИ – подробное описание концепции. При выходе проекта в финал обязательной стала подготовка видеоролика, в котором раскрывается основная задумка проекта и то, как он будет реализован.

В бизнес-план теперь можно включать расходы, связанные с продвижением проекта вне интернета – например, рекламу на радио и телевидении, наружную рекламу. Кроме того, нововведения коснутся и форматов контента. В рамках направлений «Видеоконтент» и «Контент в блогосфере» будут приниматься аудиальные проекты. Это аудиосериалы, представляющие собой звуковые записи, которые могут сопровождаться графическим изображением или зафиксированной серией связанных между собой изображений. Что касается проектов в блогосфере, то они должны обязательно реализовываться совместно с блогерами, у которых не менее 8 000 подписчиков, или размещаться в популярных пабликах (каналах) с аудиторией не менее 15 000 пользователей. Также добавился новый жанр – теперь можно подавать веб-сериалы для социальных сетей.

Кроме того, изменено требование, согласно которому программные продукты, подаваемые на конкурс, должны быть вновь созданными и ранее не обнародованными в сети Интернет. Теперь есть исключение – это демоверсия, то есть небольшой функциональный фрагмент игры, который демонстрирует основные механики и визуальную составляющую. При этом ее общий объем должен составлять не более 20% программного продукта, заявленного конкурсантом. На конкурс принимаются DLC (дополнительный игровой контент) к компьютерным, мобильным, консольным и другим играм. При этом компания должна документально подтвердить, что является единственным правообладателем продукта, к которому создается дополнение. Кроме того, теперь по игровому направлению – три ключевых показателя эффективности (КПЭ): скачивания, уникальные пользователи и смешанный показатель. У скачиваний и уникальных пользователей своя пропорциональность в зависимости от бюджета. При предоставлении смешанного показателя в качестве КПЭ, соотношение скачиваний к уникальным пользователям предоставляется раздельно в соотношении 1:3. При этом оба эти показателя необходимо будет достичь.

Подать заявку на конкурс можно через личный кабинет на сайте ИРИ.
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