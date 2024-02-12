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Народный мститель скачет по заснеженным лесам в первом тизере российского «Зорро»

12 февраля
2024 год

Новости кино >>
12 февраля 2024
Телеканал ТВ-3 представил первый тизер российского сериала «Зорро», над которым сейчас ведет работу. Пока неизвестно, кто сыграет главную роль.



Действие отечественного «Зорро» будет происходить в России 1840 года, куда мексиканский народный мститель попадает, преследуемый наемными убийцами губернатора Калифорнии.

«С течением времени "Зорро" постоянно менялся, и мы видели уже немало иностранных версий. Уверен, что сегодня и нам тоже есть что привнести в эту историю, чтобы увлечь зрителей ТВ-3», — считает генеральный продюсер ТВ-3 Константин Обухов.

Народный мститель скачет по заснеженным лесам в первом тизере российского «Зорро»
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3

О запуске проекта было впервые объявлено в конце января в Москве в кинотеатре «Художественный» на закрытой премьере международного приключенческого сериала «Зорро», который стартовал в эфире ТВ-3 вслед за мировой премьерой на Amazon Prime.
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№ 1
Сокельников Иван   12.02.2024 - 20:23
Кстати Зорро с Тв3 оказался неплохим сериалом. Довольно интересно стало, что наши снимут. Будет ли сохранён дух оригинальных картин. Вообще не представляю читать далее>>
Всего сообщений: 1
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