Народный мститель скачет по заснеженным лесам в первом тизере российского «Зорро»

Телеканал ТВ-3 представил первый тизер российского сериала «Зорро», над которым сейчас ведет работу. Пока неизвестно, кто сыграет главную роль.
Действие отечественного «Зорро» будет происходить в России 1840 года, куда мексиканский народный мститель попадает, преследуемый наемными убийцами губернатора Калифорнии.
«С течением времени "Зорро" постоянно менялся, и мы видели уже немало иностранных версий. Уверен, что сегодня и нам тоже есть что привнести в эту историю, чтобы увлечь зрителей ТВ-3», — считает генеральный продюсер ТВ-3 Константин Обухов.
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3
О запуске проекта было впервые объявлено в конце января в Москве в кинотеатре «Художественный» на закрытой премьере международного приключенческого сериала «Зорро», который стартовал в эфире ТВ-3 вслед за мировой премьерой на Amazon Prime.
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