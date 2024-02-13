Замечательный сосед: трейлер аниме «Почему-то в моем доме поселилась куноити-отаку»

Манга «Почему-то в моём доме поселилась куноити-отаку
» получит аниме-адаптацию. Производством занимается студия Quad
(«Куроицу из отдела сверхчеловеческого развития
», «Стать любимой собачкой
»). Дата премьеры пока неизвестна, но есть трейлер (у нас — с русскими субтитрами).
Однажды по дороге домой на рядового служащего Цукасу Ацуми нападает демон-ёма
, но на его счастье объявляется куноити
Сидзури Идэура и спасает белого воротничка. Тогда офисный раб заключает с благодетельницей сделку: она охраняет его от нечисти, а он взамен предоставляет ей жилплощадь. Свободное от работы время гениальная куноити проводит в постели, нацепив поверх костюма синоби растянутую футболку и не выпуская из рук геймпад, а Цукаса исправно кормит и обстирывает телохранительницу. Внезапно идиллия оказывается под угрозой: обленившуюся отаку разыскивают девушки-ниндзя из клана Сидзури.
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Дирижирует полетом ромкомовых сюрикенов Хисаси Сайто
(«Бамбуковый клинок
», «Упавшая с небес: Вечный хозяин
»), за сценарий отвечает Такаси Аосима
(«Сто девушек, которые очень-очень-очень-очень-очень сильно тебя любят
», «Лилии на ветру
»), дизайн персонажей разрабатывает Масахико Судзуки
(«Виви: Песнь флюоритового глаза
», «Мир отомэ-игр — это тяжёлый мир для мобов
»), а музыку сочиняет CMJK
.
Легкомысленную куноити озвучит Хинаки Яно
(Момоэ Саваки
из «Приоритета чудо-яйца
», Китасан Блэк
из «Девушки-пони: Славное дерби
»), а её подопечного Цукасу — Сёя Исигэ
(Коси
из «Короля огненной охоты
», Вакана Годзё
из сериала «Эта фарфоровая кукла влюбилась
»), сэйю рассказчика — Сигэру Тиба
(Дзёго
из «Магической битвы
», Тидарума
из «Дорохэдоро
»).
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Манга о куноити-отаку, написанная и нарисованная Котацу
, зародилась в твиттере автора, а с августа 2021-го исправно собирается в танкобоны под импринтом Dengeki Comics EX
, принадлежащим вездесущей Kadokawa
.
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