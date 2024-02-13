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Замечательный сосед: трейлер аниме «Почему-то в моем доме поселилась куноити-отаку»

13 февраля
2024 год

Новости кино >>
13 февраля 2024
Манга «Почему-то в моём доме поселилась куноити-отаку» получит аниме-адаптацию. Производством занимается студия QuadКуроицу из отдела сверхчеловеческого развития», «Стать любимой собачкой»). Дата премьеры пока неизвестна, но есть трейлер (у нас — с русскими субтитрами).


Однажды по дороге домой на рядового служащего Цукасу Ацуми нападает демон-ёма, но на его счастье объявляется куноити Сидзури Идэура и спасает белого воротничка. Тогда офисный раб заключает с благодетельницей сделку: она охраняет его от нечисти, а он взамен предоставляет ей жилплощадь. Свободное от работы время гениальная куноити проводит в постели, нацепив поверх костюма синоби растянутую футболку и не выпуская из рук геймпад, а Цукаса исправно кормит и обстирывает телохранительницу. Внезапно идиллия оказывается под угрозой: обленившуюся отаку разыскивают девушки-ниндзя из клана Сидзури.

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Дирижирует полетом ромкомовых сюрикенов Хисаси СайтоБамбуковый клинок», «Упавшая с небес: Вечный хозяин»), за сценарий отвечает Такаси АосимаСто девушек, которые очень-очень-очень-очень-очень сильно тебя любят», «Лилии на ветру»), дизайн персонажей разрабатывает Масахико СудзукиВиви: Песнь флюоритового глаза», «Мир отомэ-игр — это тяжёлый мир для мобов»), а музыку сочиняет CMJK.

Замечательный сосед: трейлер аниме «Почему-то в моем доме поселилась куноити-отаку»

Легкомысленную куноити озвучит Хинаки Яно (Момоэ Саваки из «Приоритета чудо-яйца», Китасан Блэк из «Девушки-пони: Славное дерби»), а её подопечного Цукасу — Сёя Исигэ (Коси из «Короля огненной охоты», Вакана Годзё из сериала «Эта фарфоровая кукла влюбилась»), сэйю рассказчика — Сигэру Тиба (Дзёго из «Магической битвы», Тидарума из «Дорохэдоро»).


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Манга о куноити-отаку, написанная и нарисованная Котацу, зародилась в твиттере автора, а с августа 2021-го исправно собирается в танкобоны под импринтом Dengeki Comics EX, принадлежащим вездесущей Kadokawa.

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Замечательный сосед: трейлер аниме «Почему-то в моем доме поселилась куноити-отаку» фотографии
Замечательный сосед: трейлер аниме «Почему-то в моем доме поселилась куноити-отаку» фотографии
Замечательный сосед: трейлер аниме «Почему-то в моем доме поселилась куноити-отаку» фотографии
Замечательный сосед: трейлер аниме «Почему-то в моем доме поселилась куноити-отаку» фотографии
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