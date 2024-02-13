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«Последний Ронин» Юрий Колокольников отправился в странствие по выжженным землям

13 февраля
2024 год

Новости кино >>
13 февраля 2024

Завершился московский блок съемок приключенческого экшна «Последний Ронин» с Юрием Колокольниковым в главной роли. Режиссером и автором сценария выступил Макс Шишкин, для которого фильм стал дебютом в полном метре. Производством проекта занимаются кинокомпания «Централ Партнершип» и Zoom Production совместно с онлайн-кинотеатром Okko.

«Последний Ронин» Юрий Колокольников отправился в странствие по выжженным землям
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

История разворачивается в (не)далеком будущем. В результате изменений климата, приведших к глобальной ядерной войне, цивилизация практически уничтожена: земли выжжены, города разрушены. Техника не работает, бензин давно потерял свои свойства. Главная валюта в этом мире – два патрона: 9мм и 7.62 от АК-47. Преследуемый призраками прошлого одинокий путник Ронин странствует по пустошам в поисках убийцы своего отца, годами создавая карту континента. На каждом шагу его подстерегают охотники за головами и представители разных банд. Но однажды судьба сводит Ронина со своенравной девочкой-подростком Марией, которая обещает ему наивысшую плату, если он доведет ее до места, где она родилась.

Большая часть сцен картины снималась в окрестностях Алматы и на окраинах Дербисека на юге Казахстана.

«Мы снимали два месяца в Казахстане — в степях. Это была фантастическая киноэкспедиция, одна из самых запоминающихся! Все было как в пионерском лагере: мы вместе жили в деревянных домиках, перестукивались через стену, ловили в ночи каких-то жуков или сверчков, потому что они никому спать не давали. А смены каждый день начинались в 4 утра. У нас была интернациональная съемочная команда, а это всегда дает такой мощный позитивный толчок к съемочному процессу», — рассказывает Юрий Колокольников.

«Последний Ронин» Юрий Колокольников отправился в странствие по выжженным землям
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Также в фильме снялись Диана Енакаева, Даниил Воробьев, Тихон Жизневский и Александр Мизев. Генеральными продюсерами картины выступили Вадим Верещагин, Владимир Маслов, Сергей Шишкин и Эльвира Дмитриевская. Лента выйдет в прокат в 2024 году.
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«Последний Ронин» Юрий Колокольников отправился в странствие по выжженным землям фотографии
«Последний Ронин» Юрий Колокольников отправился в странствие по выжженным землям фотографии
«Последний Ронин» Юрий Колокольников отправился в странствие по выжженным землям фотографии
«Последний Ронин» Юрий Колокольников отправился в странствие по выжженным землям фотографии
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