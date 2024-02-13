Тимофей Трибунцев и Рузиль Минекаев окажутся в центре запутанного расследования

В центре сюжета – уже немолодой журналист Юра (Тимофей Трибунцев) из небольшой провинциальной газеты. У него проблемы в семье и на работе, а сам он частенько злоупотребляет алкоголем. Но однажды Юра обретает дар – в своих видениях он может предсказывать убийства, происходящие в тихом с виду городе Рыбинск. Теперь Юре есть о чем писать интересные журналистские расследования, однако вскоре он становится главным подозреваемым по одному из дел. Сам Рыбинск станет одним из важнейших героев триллера – наравне с людьми.
«Автор сценария Иван Баранов жил в Рыбинске много лет и написал об одном из своих родных городов. Город – это стопроцентно полноправный герой сериала. Это рыбинская история с героями, которых Иван описал более-менее с натуры», – говорит Петр Тодоровский.
В запутанной истории правду будут искать следователь Зоя (Юлия Хлынина) и оперуполномоченный Баян (Михаил Кремер). Помогать им будет хулиган Ширмик, которого в сериале исполнил недавно ставший звездой Рузиль Минекаев.
«Ширмик – это простой парень из небольшого города, дворовый пацан. Он целеустремленный, но в то же время – без каких-либо больших амбиций. При этом он очень сильно любит свою девушку, верен ей и никогда не предаст свои принципы. У него встречаются проявления жестокости, но это скорее показушное», – рассказывает Рузиль Минекаев.
обсуждение >>