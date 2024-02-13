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Тимофей Трибунцев и Рузиль Минекаев окажутся в центре запутанного расследования

13 февраля
2024 год

Новости кино >>
13 февраля 2024

Завершились съемки нового сериала PREMIER «Подслушано в Рыбинске» с Тимофеем Трибунцевым и Рузилем Минекаевым. Иронический триллер Петра Тодоровского расскажет о запутанном расследовании, которое проводит журналист региональной газеты, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Тимофей Трибунцев и Рузиль Минекаев окажутся в центре запутанного расследования
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER

В центре сюжета – уже немолодой журналист Юра (Тимофей Трибунцев) из небольшой провинциальной газеты. У него проблемы в семье и на работе, а сам он частенько злоупотребляет алкоголем. Но однажды Юра обретает дар – в своих видениях он может предсказывать убийства, происходящие в тихом с виду городе Рыбинск. Теперь Юре есть о чем писать интересные журналистские расследования, однако вскоре он становится главным подозреваемым по одному из дел. Сам Рыбинск станет одним из важнейших героев триллера – наравне с людьми.

«Автор сценария Иван Баранов жил в Рыбинске много лет и написал об одном из своих родных городов. Город – это стопроцентно полноправный герой сериала. Это рыбинская история с героями, которых Иван описал более-менее с натуры», – говорит Петр Тодоровский.

В запутанной истории правду будут искать следователь Зоя (Юлия Хлынина) и оперуполномоченный Баян (Михаил Кремер). Помогать им будет хулиган Ширмик, которого в сериале исполнил недавно ставший звездой Рузиль Минекаев.

«Ширмик – это простой парень из небольшого города, дворовый пацан. Он целеустремленный, но в то же время – без каких-либо больших амбиций. При этом он очень сильно любит свою девушку, верен ей и никогда не предаст свои принципы. У него встречаются проявления жестокости, но это скорее показушное», – рассказывает Рузиль Минекаев.

Тимофей Трибунцев и Рузиль Минекаев окажутся в центре запутанного расследования
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER

Проект снят кинокомпанией 1-2-3 Production. Также роли в сериале исполнили Антон Васильев, Варвара Володина, Григорий Калинин, Ирина Крючкова, Сергей Дьяков и другие. Съемки «Подслушано в Рыбинске» проходили в Ярославской области с 17 ноября 2023 года.
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Журналист Тимофей Трибунцев предсказывает убийства в сериале «Подслушано в Рыбинске»
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Тимофей Трибунцев и Рузиль Минекаев окажутся в центре запутанного расследования фотографии
Тимофей Трибунцев и Рузиль Минекаев окажутся в центре запутанного расследования фотографии
Тимофей Трибунцев и Рузиль Минекаев окажутся в центре запутанного расследования фотографии
Тимофей Трибунцев и Рузиль Минекаев окажутся в центре запутанного расследования фотографии
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