Клим Шипенко расскажет, «Как Деревянко Ломоносова играл»

Премьера комедийного сериала «Как Деревянко Ломоносова играл» производства Art Pictures Vision состоится 26 февраля на СТС. В новой истории Павел Деревянко играет себя — актера, готового ради роли Ломоносова сменить столицу на Холмогоры, уточняет пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба телеканала СТС
По сюжету Клим Шипенко снимает фильм про Ломоносова с Павлом Деревянко в главной роли. Но актера настигает творческий кризис, и за вдохновением он отправляется на родину ученого, которого видит в своих фантазиях. Павел селится в доме Беловых, глава которых Егор (Антон Богданов) зарабатывает физическим трудом. Появление Деревянко меняет привычный уклад местных: Егор боится потерять жену Машу (Вероника Васант), их дочь Полина (Варвара Володина) влюбляется в знаменитость, а депутат Холмогор (Артем Волобуев) строит предвыборную компанию с помощью звезды.
«Здесь мой Деревянко хоть и парень хороший, но капризный и местами высокомерный. Вот над этим и хотелось посмеяться. Поездка в Холмогоры изменила жизнь героя, проучив его. Персонаж очеловечивается, с него сходит ненужная шелуха», — рассуждает Деревянко, добавляя, что рад снова поработать с Климом Шипенко и подчеркивая, что в жизни процесс устроен совсем иначе.
В сериале герою Павла предстояло оказаться за бортом катера и на коне, тонуть в болоте, принимать роды у коровы и встретиться с кабаном. Его коллега Антон Богданов, который также участвовал в трюковых сценах, признавался, что на съемках удалось погрузиться в быт поморов.
фото: пресс-служба телеканала СТС
«Вспомнил, как рубить дрова, на рыбалке наколол червяка на крючок и даже смолил карбас — огромную лодку северных народов. Я простой парень, так что мне все это близко», — делится актер, который ради роли отрастил щетину.
Большая часть съемок прошла в селе Ломоносово, Архангельске и на Рыбинском водохранилище. Экстерьер дома Беловых нашли в Переславле-Залесском, а интерьер создавали в Балашихе. Над комедией работали автор сценариев «Родкома» и «Дылд» Дмитрий Белавин, оператор Антон Пай («Контакт») и режиссер короткометражного кино Раиля Каримова, для которой новый проект стал сериальным дебютом.
обсуждение >>