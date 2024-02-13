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Клим Шипенко расскажет, «Как Деревянко Ломоносова играл»

13 февраля
2024 год

Новости кино >>
13 февраля 2024

Премьера комедийного сериала «Как Деревянко Ломоносова играл» производства Art Pictures Vision состоится 26 февраля на СТС. В новой истории Павел Деревянко играет себя — актера, готового ради роли Ломоносова сменить столицу на Холмогоры, уточняет пресс-служба телеканала.

Клим Шипенко расскажет, «Как Деревянко Ломоносова играл»
фото: пресс-служба телеканала СТС

По сюжету Клим Шипенко снимает фильм про Ломоносова с Павлом Деревянко в главной роли. Но актера настигает творческий кризис, и за вдохновением он отправляется на родину ученого, которого видит в своих фантазиях. Павел селится в доме Беловых, глава которых Егор (Антон Богданов) зарабатывает физическим трудом. Появление Деревянко меняет привычный уклад местных: Егор боится потерять жену Машу (Вероника Васант), их дочь Полина (Варвара Володина) влюбляется в знаменитость, а депутат Холмогор (Артем Волобуев) строит предвыборную компанию с помощью звезды.

«Здесь мой Деревянко хоть и парень хороший, но капризный и местами высокомерный. Вот над этим и хотелось посмеяться. Поездка в Холмогоры изменила жизнь героя, проучив его. Персонаж очеловечивается, с него сходит ненужная шелуха», — рассуждает Деревянко, добавляя, что рад снова поработать с Климом Шипенко и подчеркивая, что в жизни процесс устроен совсем иначе.

В сериале герою Павла предстояло оказаться за бортом катера и на коне, тонуть в болоте, принимать роды у коровы и встретиться с кабаном. Его коллега Антон Богданов, который также участвовал в трюковых сценах, признавался, что на съемках удалось погрузиться в быт поморов.

Клим Шипенко расскажет, «Как Деревянко Ломоносова играл»
фото: пресс-служба телеканала СТС

«Вспомнил, как рубить дрова, на рыбалке наколол червяка на крючок и даже смолил карбас — огромную лодку северных народов. Я простой парень, так что мне все это близко», — делится актер, который ради роли отрастил щетину.

Большая часть съемок прошла в селе Ломоносово, Архангельске и на Рыбинском водохранилище. Экстерьер дома Беловых нашли в Переславле-Залесском, а интерьер создавали в Балашихе. Над комедией работали автор сценариев «Родкома» и «Дылд» Дмитрий Белавин, оператор Антон ПайКонтакт») и режиссер короткометражного кино Раиля Каримова, для которой новый проект стал сериальным дебютом.

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обсуждение >>
№ 1
Angelika77   13.02.2024 - 17:52
Огромный плюс, потому что необычная тематика. Интерес огромный, осталось дождаться выхода. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Павел Деревянко играет самого себя в комедии «Из поморов мы»
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