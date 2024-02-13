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Анимационный ситком «13 карт» на основе российского комикса-хита выйдет в середине марта

13 февраля
2024 год

Новости кино >>
13 февраля 2024

Анимационный сериал по самому популярному российскому комиксу «13 карт» начнет выходить в Okko 13 марта. Это третий проект студии «Феникс» в рамках анонсированного соглашения о сотрудничестве, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Анимационный ситком «13 карт» на основе российского комикса-хита выйдет в середине марта
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

«13 карт» — спин-офф комикса «Земля Королей», ставшего самым продаваемым комиксом России в 2021 году, с тиражом более 400.000 копий. Новые серии анимационного ситкома будут выходить эксклюзивно в Okko каждый месяц 13-го числа.

Это история о разных архетипах под одной крышей. Федор, как и всякий подросток, хотел легкой жизни, чтобы все скучные обязанности вроде уборки и учебы за него делали другие. Желание сбылось, и в его распоряжении оказалось 8 клонов, призванных из магической колоды карт. Только Федор не ожидал, что каждая карта — уникальная личность с собственными амбициями, и никто из его клонов не собирается мыть посуду. Двойники оказались совершенно неприспособленными к жизни в реальном мире, но возвращаться в магический мир они отказываются наотрез. Несмотря на то, что в основе сериала — комедийные скетчи, на протяжении всего сезона события не стираются и влияют друг на друга: персонажи (через боль, страдания и взаимные подколы) развиваются и учатся уживаться вместе.

«Для меня большая радость, что Okko дали возможность выйти анимационной экранизации вселенной "13 Карт", да еще в объеме 9 серий! В первую очередь, это реализация творческого видения Вани Тейл, почва которого была успешно прощупана на музыкальных клипах с персонажами. В целом, несмотря на сложности и небывалый для нас объем работы, "радость и веселье" — это то, что мы испытывали на протяжении всего производства. Будем рады, если вы, дорогие зрители Okko, разделите с нами эти чувства!», — говорит автор идеи и продюсер Федор Нечитайло.

В Okko уже доступны и другие анимационные проекты студии «Феникс», среди которых драмеди «Дух моей общаги» и ситком о трех друзьях «Шурик и Шарик», пилотная серия которого набрала более 1 миллиона просмотров на YouTube за первый месяц показа.
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Анимационный ситком «13 карт» на основе российского комикса-хита выйдет в середине марта фотографии
Анимационный ситком «13 карт» на основе российского комикса-хита выйдет в середине марта фотографии
Анимационный ситком «13 карт» на основе российского комикса-хита выйдет в середине марта фотографии
Анимационный ситком «13 карт» на основе российского комикса-хита выйдет в середине марта фотографии
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