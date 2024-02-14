В России снимают пародию на мыльные оперы

Стартовали съемки пародийной карикатурной мелодрамы «Ожоги любви», высмеивающей штампы популярных мыльных опер. Согласно пресс-службе телеканала 2х2, главные герои в исполнении Антона Кутузова, Артема Ковалева, Ксении Паршиной, Анны Деконской и Леонида Паршина будут постоянно страдать, ссориться, сходиться, расставаться и регулярно узнавать шокирующие новости, которые будут менять их жизнь на «до» и «после». По словам авторов и актеров сериала, «Ожоги любви» обязательно должен получить культовый статус «российского сериала тысячелетия».
фото: пресс-служба телеканала 2х2
Зрителям поведают об обычной семье Савельевых, которая живет и не знает бед, пока в их судьбе не происходит неожиданный поворот. Муж Всеволод и Жена Галина сталкиваются с проверкой отношений, их сын Игнат влюбляется в бывшую подругу матери Ларису. Тем временем загадочный мужчина в кожаной кепке по имени Александр пытается добраться домой, и никто даже не подозревает, что случится, когда он наконец прибудет в пункт назначения. Главные герои представляют собой собирательные образы типичных персонажей, которые кричат «Я люблю тебя!» как минимум раз в минуту экранного времени. Савельевых ждут боль и предательства, интриги и разочарования, потрясения и страдания. И, конечно же, любовь, которая неизбежно оставляет ожоги.
«В этом гипертрофированным юморе и добром высмеивании различных сериальных клише мы увидели что-то очень близкое телеканалу 2х2 и нашей аудитории. Скажу честно, мы смотрели все серии просто залпом и сразу решили, что хотим увидеть продолжение! Тогда мы связались с ребятами и предложили им работать вместе. Я уверен, что это формат обязательно зайдёт на 2х2, потому что он абсолютно укладывается в концепцию канала, и при этом дарит зрителям новый формат, новый взгляд и новые, еще пока нераскрученные лица, которые имеют потенциал стать большими звездами», — говорит директор телеканала 2х2 Дмитрий Лимарь.
фото: пресс-служба телеканала 2х2
Создатели сериала обещают показать зрителям рецепт идеального проекта для абсолютно любой аудитории: с нотками абсурдного трагизма, парадоксального юмора и гротескной мелодрамы. По словам авторов, их «коллектив всегда привлекал жанр пародии, а российские сериалы – это идеальное поле для пародий. Во время работы над проектом мы отталкивались от ключевого фактора – это должно быть по-хорошему плохо: способ игры, съемки, киноляпы, склейки и главное музыка. Мы очень рады, что с нашим проектом теперь познакомиться и телеаудитория. Тем более, что зрители 2х2 прекрасно понимают, что это пародия, в которой не заложен какой-то сакральный смысл. Уверены, что "Ожоги любви" найдут своего зрителя, хотя не исключаем, что того самого, который воспримет произведение серьезно, и тогда ему будет очень непросто: переживать за героев придется часто».
«Ожоги любви» попали на телеканал 2х2 благодаря всероссийскому интернет-конкурсу авторских видеопроектов «Битва за ТВ», который проводила видеоплатформа RUTUBE. Руководство канала выбрало среди участников именно этот юмористический сериал от молодых авторов.
обсуждение >>