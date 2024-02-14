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Юрист Орит Блейзер отравит жизнь Ефиму Архипову в «Рыбке золотой»

14 февраля
2024 год

Новости кино >>
14 февраля 2024
Александр Мохов завершил съемки четырехсерийной мелодрамы «Рыбка золотая», в которой главные роли исполнили Орит Блейзер и Ефим Архипов. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Dомашний».

Архипов «влюбился в своего героя Андрея всей душой с момента прочтения сценария, у нас много общего. Мой персонаж — настоящий брутальный мужчина, который сам может построить дом, своими руками сделать невозможное, но при этом он как ребенок, который любит жизнь и людей».

Юрист Орит Блейзер отравит жизнь Ефиму Архипову в «Рыбке золотой»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету Надя замужем за Игорем уже десять лет. Он создал успешный строительный бизнес, а она помогает ему в качестве юриста. Крупная сделка в родном городе Нади приостанавливается из-за нежелания одного человека продавать свой участок. И героиня отправляется в Рыбинск решать проблему. Она собирает сведения об упрямом землевладельце. Оказывается, Андрею принадлежит только половина дома, а вторая – его бывшей жене. Женщина готова к продаже, а вот Андрей – нет. Все попытки столичной юристки уговорить Андрея не приносят успеха, поэтому Надя идет на отчаянный шаг: покупает половину его дома и начинает отравлять ему жизнь, вынуждая к продаже. Соревнуясь в создании невыносимых друг для друга условий жизни, они сами не замечают, как начинают сближаться.

По словам Орит Блейзер, «Надя абсолютная карьеристка, идет по головам, но жизнь заставляет посмотреть на все под другим углом. Это моя первая роль в такого рода жанре. Это не классическая мелодрама "Dомашнего", в ней много юмора и даже отчасти фарса. Мне повезло с командой и режиссером Александром Моховым, он постоянно повторял, что на площадке должна царить атмосфера любви и веселья».
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№ 1
Юля Наумова   14.02.2024 - 13:21
Орит красивая актриса, приятное личико. Достойна куда лучшего. А то застряла на Домашнем. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Рыбка золотая

фотографии >>
Юрист Орит Блейзер отравит жизнь Ефиму Архипову в «Рыбке золотой» фотографии
Юрист Орит Блейзер отравит жизнь Ефиму Архипову в «Рыбке золотой» фотографии
Юрист Орит Блейзер отравит жизнь Ефиму Архипову в «Рыбке золотой» фотографии
Юрист Орит Блейзер отравит жизнь Ефиму Архипову в «Рыбке золотой» фотографии
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