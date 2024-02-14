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Никита Кологривый и Владимир Карпук вернулись к ролям Макса и Гуся в полнометражном приквеле сериала

14 февраля
2024 год

Новости кино >>
14 февраля 2024
«Макс и Гусь», представляющий собой спин-офф сериала «Зема 3», обзавелся приквелом — полнометражной экшн-комедией Дениса Павлова «Кореша» с Никитой Кологривым и Владимиром Карпуком. Фильм расскажет о похождениях лихого парня с района Макса и его закадычного друга Гуся до того, как они встали на криминальную дорожку в Пензе. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании «Вселенная кино», занимающейся производством картины совместно с «Ящер Пикчерс» при поддержке «НМГ Студии».

Никита Кологривый и Владимир Карпук вернулись к ролям Макса и Гуся в полнометражном приквеле сериала
фото: пресс-служба кинокомпании «Вселенная кино»

По словам Никиты Кологривого, всем его «героям присуща простота и наивность. И Макс, скажем так, ловко прячет за суровостью робость. Он сирота, человек, ищущий любви! В "Корешах" Макс и Гусь проходят через череду драматических испытаний. Как говорится: "Друг познается в беде". Роль сложная физически: очень много драк, погонь. Мой герой любит оказаться в неблагоприятной ситуации, поэтому и мне приходится. В боевых сценах я тоже участвую сам. Думаю, у нас выйдет отличный фильм, ведь мы очень стараемся, чтобы он таким был».

Сюжет разворачивается вокруг закадычных друзей Макса (Кологривый) и Гуся (Карпук). Макс угоняет коллекционный «Кадиллак» у местного авторитетного бизнесмена Германа Эдуардовича (Михаил Горевой). Гусь пытается помочь своему другу, даже несмотря на то, что его взяли в заложники и заставили разгребать бесхозные гаражи, на месте которых Герман Эдуардович решил построить самый лучший в Пензе отель. Гусь попадает в подчинение к Михалычу (Георгий Дронов), который также присматривает за студентом физиком-ядерщиком Фунтиком (Микита Воронов). Он тоже здесь отрабатывает свои грехи.

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«Это очень сложный проект для меня. Продюсеры и режиссер испытывают меня искусством. Я плохо плаваю, а по сюжету мне нужно было нырять в очень глубокий бассейн, плавать там в одежде, в резиновых сапогах. Мало того, что я чувствовал страх и неуверенность, так ещё и нужно было играть состояние героя. Конечно, это очень сложно, но очень интересно. Драки постановочные были, падения на асфальт, меня даже подвешивали вверх ногами, чтобы распилить пополам. На мне был специальный корсет, но, когда разговариваешь, мышцы сжимаются, и корсет начинает ещё больше их фиксировать, и ты просто не можешь вдохнуть. Наступил момент, когда мне не хватило воздуха и я потерял сознание. Я быстро пришел в себя, дело обошлось легким испугом. Но все риски и страдания оправданы! Зрителей ждет крутое кино», — рассказал Владимир Карпук.

В черной комедии также заняты Настасья Самбурская, Надежда Сысоева, Глеб Калюжный, Марат Башаров, Сергей Рост, Игорь Жижикин и Никита Джигурда. За музыку отвечает композитор Николай Щеглов, а за визуальную составляющую — оператор Яков Кинев. Релиз «Корешей» запланирован на весну текущего года.

Никита Кологривый и Владимир Карпук вернулись к ролям Макса и Гуся в полнометражном приквеле сериала
фото: пресс-служба кинокомпании «Вселенная кино»

«Макс и Гусь классные ребята. Особенно в исполнении Никиты Кологривого и Владимира Карпука. Тем, что они очень разные, но при этом друзья, которые должны понять, что их дружба настоящая, но только, когда пройдут через всё то, что должны для этого пройти», — говорит режиссер Денис Павлов.
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№ 2
babydylnova   14.02.2024 - 15:50
Как человек может плохо плавать во взрослом возрасте? Неужели так сложно держать свое тело на поверхности воды, если занимаешься спортом. Это очень странно. А сам сюжет опять пацанский и 105 роль Кологривого... читать далее>>
№ 1
Виталий Пекарев   14.02.2024 - 15:35
Пока не увидел ничего интересного в этой боксёрской "вселенной". Сразу видно, что сериал снимается для весьма узкой аудитории читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Никита Кологривый и Владимир Карпук вернулись к ролям Макса и Гуся в полнометражном приквеле сериала фотографии
Никита Кологривый и Владимир Карпук вернулись к ролям Макса и Гуся в полнометражном приквеле сериала фотографии
Никита Кологривый и Владимир Карпук вернулись к ролям Макса и Гуся в полнометражном приквеле сериала фотографии
Никита Кологривый и Владимир Карпук вернулись к ролям Макса и Гуся в полнометражном приквеле сериала фотографии
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