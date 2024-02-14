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Телепремьера «Анны Медиума» с Порошиной и Трубинером состоится 19 февраля

14 февраля
2024 год

Новости кино >>
14 февраля 2024
На «России» 19 февраля в 21:20 состоится премьера новых серий остросюжетного детектива Елены Николаевой «Анна Медиум». Главные роли в сериале исполняют Мария Порошина, Павел Трубинер, Евгения Симонова, Сергей Степанченко и Наталья Суркова, уточняет пресс-служба телеканала.

Телепремьера «Анны Медиума» с Порошиной и Трубинером состоится 19 февраля
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

По словам режиссера Елены Николаевой, «в продолжении нашей истории герои проходят через совершенно удивительные трансформации, сюжет набирает обороты, будет новое воплощение "сверхъестественной" идеи. От серии к серии обостряются детективные линии, зрителей ждет много неожиданных поворотов, а у главных героев – новый этап в отношениях, более драматичный и интригующий. У нас на проекте замечательные сценаристы во главе с Алексеем Рудаковым, и сложился сильный актерский ансамбль. В этом сезоне наша команда пополнилась новыми артистами: к нам присоединились Максим Дрозд и Елена Великанова. Я рада, что буквально каждый человек в съемочной группе с удовольствием работал над фильмом. А главная наша ценность – Мария Порошина, сыгравшая Анну Островскую. Сильная, яркая, тонкая актриса и очень красивая женщина, не только внешне, но и внутренне. Надеюсь, зрители будут с интересом смотреть продолжение ее истории. Ведь тема сериала, на мой взгляд, необычная, свежая по своей задумке, и мы старались свежо и нестандартно воплотить ее на экране».

Зрители вновь встретятся с Анной Островской. Героиня Порошиной по-прежнему работает в Следственном комитете и становится незаменимым сотрудником в команде полковника Жогова (Степанченко), блестяще раскрывая преступление за преступлением. Она видит подсказки в своих снах и видениях, а иногда призраки вселяются в Анну и управляют ее поступками, подкидывая следствию ключ к разгадке. Героиня постоянно просыпается по ночам от кошмаров, а порой бывает и вовсе опасна для окружающих, так что ее родным приходится очень непросто. Однако любящий супруг Евгений (Трубинер) даже в самые сложные моменты готов поддержать Анну. А у ее старших дочерей и у родного брата Максима тоже неожиданно раскрываются сверхспособности. «Нас тут целая банда медиумов», – шутит Анна Островская, и, похоже, эта дружная банда не оставит преступникам ни единого шанса избежать наказания.

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«Моя героиня сопереживает всем, даже призракам. Она готова броситься и в огонь, и в воду, чтобы спасти заблудшую человеческую душу… Этот сезон приготовил для Анны очень интересные повороты, причем и в семейной, и в профессиональной жизни. А особый дар Островской здесь проявляется еще неожиданнее», — заинтриговывает Мария Порошина.

В сериале также сыграли Иван Рудаков, Анатолий Лобоцкий, Сергей Сосновский, Елизавета Бугулова, Полина Айнутдинова, Мария Звонарева и Эвклид Кюрдзидис. Оператором выступил Вячеслав Лазарев, а художником-постановщиком — Владислав Никулин.

Телепремьера «Анны Медиума» с Порошиной и Трубинером состоится 19 февраля
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

«В этот раз моему персонажу Евгению Петровичу Островскому предстоит сделать нелегкий выбор. На одной чаше весов – должность руководителя проекта, а на другой – новые сверхспособности его жены. Теперь призраки могут вселяться в нее и даже руководить ее поступками! Моему герою придется понять, что для него важнее – карьера или семья, и как-то со всем этим справиться», — поведал о своем герое Павел Трубинер.
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обсуждение >>
№ 2
babydylnova   14.02.2024 - 15:48
Помню эту актрису еще с сериала "Всегда говори всегда") Очень забавно, что в детстве я его смотрела. Но вот ощущение, что она снимается только в такого рода проектах. Даже в "Склифосовском"... читать далее>>
№ 1
Виталий Пекарев   14.02.2024 - 15:34
При всём уважении к Марии Порошиной, сериал выглядит довольно скучно. Ей бы сниматься в более интересных драмах, а не в таких детективах читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Телепремьера «Анны Медиума» с Порошиной и Трубинером состоится 19 февраля фотографии
Телепремьера «Анны Медиума» с Порошиной и Трубинером состоится 19 февраля фотографии
Телепремьера «Анны Медиума» с Порошиной и Трубинером состоится 19 февраля фотографии
Телепремьера «Анны Медиума» с Порошиной и Трубинером состоится 19 февраля фотографии
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