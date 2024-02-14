Продолжение «Беспринципных» с Павлом Деревянко стартует 23 марта

Четвертый сезон «Беспринципных
», состоящий из восьми эпизодов, выйдет на Кинопоиске 23 марта, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.
фото: пресс-служба Кинопоиска
Главный хранитель светских секретов Славик в исполнении Павла Деревянко
продолжает коллекционировать смешные и неприличные истории о своих уже давних знакомых по Патрикам и тех, кто сюда только переехал. В продолжении комедийного сериала по мотивам рассказов Александра Цыпкина
появятся новые персонажи в исполнении Милоша Биковича
, Матвея Лыкова
, Анны Слю
и Максима Лагашкина
. Режиссером всех сезонов выступил Роман Прыгунов
. Над сценарием сериала вместе с Цыпкиным работали Владимир Васильев
и Илья Мотовилов
.
Четвертый сезон продолженит сюжет фильма «Беспринципные в деревне
» и расширит вселенную новыми сюжетными линиями. У Славика (Деревянко) в жизни сплошная турбулентность: развод с Людой, новая любовь (Слю), но старые слабости. Генерал Хадяков (Николай Фоменко
) переживает вторую молодость, пока Валя (Кристина Бабушкина
) строит карьеру певицы вместе с хитрым продюсером (Лагашкин). Паша (Павел Табаков
) и Юля (Аглая Тарасова
) продолжают искать лёгкие деньги, а Рома (Юрий Колокольников
) и Вера (Надежда Михалкова
) — воспитывать ребенка и друг друга в момент, когда в их жизни появляется иностранец Стефан (Бикович). Тем временем из деревни на Патрики перебираются Алёнка (Ксения Утехина
) и ее родители (Александр Балуев
и Ирина Пегова
), которым столичная жизнь тоже оказывается очень по вкусу.
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