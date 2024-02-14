Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Спартак»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Продолжение «Беспринципных» с Павлом Деревянко стартует 23 марта

14 февраля
2024 год

Новости кино >>
14 февраля 2024

Четвертый сезон «Беспринципных», состоящий из восьми эпизодов, выйдет на Кинопоиске 23 марта, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Продолжение «Беспринципных» с Павлом Деревянко стартует 23 марта
фото: пресс-служба Кинопоиска

Главный хранитель светских секретов Славик в исполнении Павла Деревянко продолжает коллекционировать смешные и неприличные истории о своих уже давних знакомых по Патрикам и тех, кто сюда только переехал. В продолжении комедийного сериала по мотивам рассказов Александра Цыпкина появятся новые персонажи в исполнении Милоша Биковича, Матвея Лыкова, Анны Слю и Максима Лагашкина. Режиссером всех сезонов выступил Роман Прыгунов. Над сценарием сериала вместе с Цыпкиным работали Владимир Васильев и Илья Мотовилов.

Четвертый сезон продолженит сюжет фильма «Беспринципные в деревне» и расширит вселенную новыми сюжетными линиями. У Славика (Деревянко) в жизни сплошная турбулентность: развод с Людой, новая любовь (Слю), но старые слабости. Генерал Хадяков (Николай Фоменко) переживает вторую молодость, пока Валя (Кристина Бабушкина) строит карьеру певицы вместе с хитрым продюсером (Лагашкин). Паша (Павел Табаков) и Юля (Аглая Тарасова) продолжают искать лёгкие деньги, а Рома (Юрий Колокольников) и Вера (Надежда Михалкова) — воспитывать ребенка и друг друга в момент, когда в их жизни появляется иностранец Стефан (Бикович). Тем временем из деревни на Патрики перебираются Алёнка (Ксения Утехина) и ее родители (Александр Балуев и Ирина Пегова), которым столичная жизнь тоже оказывается очень по вкусу.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Бикович, Слю и Лагашкин присоединились к «Беспринципным»
Третий сезон «Беспринципных» с Павлом Деревянко выйдет на ТНТ
Павел Деревянко, Надежда Михалкова и Аглая Тарасова вернулись на Патриаршие
Поиск по меткам
Кинопоиск
персоны
Кристина БабушкинаАлександр БалуевМилош БиковичВладимир Васильев (XVI)Павел ДеревянкоЮрий КолокольниковМаксим ЛагашкинМатвей ЛыковНадежда МихалковаИлья МотовиловИрина ПеговаРоман ПрыгуновАнна СлюПавел ТабаковАглая ТарасоваКсения УтехинаНиколай ФоменкоАлександр Цыпкин
фильмы
БеспринципныеБеспринципные в деревнеБеспринципные-2Беспринципные-3Беспринципные-4

анонс

Деконструкция «Спартак»

Скорбим

Виктория Островская
13 февраля ушла из жизни актриса Виктория Островская.

День рождения >>

Ирина Барская
Александр Воробьёв
Сергей Воробьёв (II)
Николай Ерёменко (младший)
Степан Крылов
Гарик Мартиросян
Сергей Пиоро
Денис Прытков
Владимир Рецептер
Зак Галлиган
Одри Дана
Жослин Киврен
Роман Клосовский
Вик Морроу
Фредди Хаймор
Маттиас Хьюз
все родившиеся 14 февраля >>

Афиша кино >>

Джестер
фильм ужасов
США, 2023
Знакомьтесь, пёс
комедия, мелодрама, фильм о животных
Чехия, 2022
Одна жизнь
биография, драма, экранизация
Великобритания, США, 2023
Алиса в стране кошмаров
мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2023
Супер Крылья. Фильм
детский фильм, комедия, научная фантастика, приключения
Китай, Южная Корея, 2023
Тайное влечение
драма
Россия, 2023
Выжившие. Бетонная утопия
драма, научная фантастика, триллер, фильм-катастрофа
Южная Корея, 2023
Лёд-3
мелодрама
Россия, 2024
Рецепт любви
драма, исторический фильм, мелодрама, экранизация
Франция, 2023
Между нами лето
комедия, мелодрама, музыкальный фильм
Россия, 2024
Три мушкетёра: Миледи
исторический фильм, приключения, экранизация
Франция, 2023
Портной из Бруклина
драма
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?