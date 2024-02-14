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Экс-влюбленные Гийом Кане и Альба Рорвахер возобновляют роман спустя много лет в трейлере драмы «(Не)бывшие»

14 февраля
2024 год

Новости кино >>
14 февраля 2024
Опубликован трейлер романтического драмеди «(Не)бывшие», которое в российский прокат выпустит 28 марта компания Global Film.



Картина в 2023 году была номинирована на «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля. Международные эксперты назвали ленту одной из лучших в конкурсной программе смотра. По итогам показа рейтинг критиков на Rotten Tomatoes составил 100%.

По сюжету фильма Лоран и Элис когда-то были влюблены. Но их отношения остались в прошлом, и каждый давно живет своей жизнью. Однако, судьба вновь сводит их: парочка бывших оказывается на одном курорте в мертвый сезон, где просто идеальные условия для возобновления романа.

Экс-влюбленные Гийом Кане и Альба Рорвахер возобновляют роман спустя много лет в трейлере драмы «(Не)бывшие»
фото: пресс-служба компании Global Film

Главные роли в картине исполнили Гийом Кане и Альба Рорвахер. Режиссером, автором сценария и исполнителем одной из ролей выступил обладатель 14 кинонаград, включая премию «Сезар», Стефан Бризе.

По словам постановщика, «в этом фильме зрителя ждет ирония, юмор, а также глубокие и, самое главное, искренние и правдоподобные чувства. Это честная история отношений между людьми».
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(Не)бывшие

фотографии >>
Экс-влюбленные Гийом Кане и Альба Рорвахер возобновляют роман спустя много лет в трейлере драмы «(Не)бывшие» фотографии
Экс-влюбленные Гийом Кане и Альба Рорвахер возобновляют роман спустя много лет в трейлере драмы «(Не)бывшие» фотографии
Экс-влюбленные Гийом Кане и Альба Рорвахер возобновляют роман спустя много лет в трейлере драмы «(Не)бывшие» фотографии
Экс-влюбленные Гийом Кане и Альба Рорвахер возобновляют роман спустя много лет в трейлере драмы «(Не)бывшие» фотографии
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