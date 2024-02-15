Слезы мангаки: тизер полнометражного аниме «Оглянись» от создателя «Человека-бензопилы»

Популярный ваншот «Оглянись
» от создателя «Человека-бензопилы
» Тацуки Фудзимото
получит аниме-адаптацию. Полнометражную драму взросления японские зрители смогут посмотреть в кинотеатрах уже 28 июня, а мы пока смотрим тизер (у нас — с русскими субтитрами).
Начинающая мангака Аюму Фудзино публикуется в школьной газете и получает восторженные отзывы одноклассников. От учительницы девушка узнает, что у нее появилась соперница – ученица Кёмото, которая по какой-то причине не ходит в школу. Талант и стиль рисования Кёмото поражают настолько, что Аюму начинает маниакально совершенствовать художественное мастерство, но, разочаровавшись в себе, перестает заниматься любимым делом. Однажды девушки всё же встречаются, и Аюму понимает, что все это время была вдохновительницей для Кёмото. Объединившись, юные художницы становятся успешными мангаками-любительницами, однако ужасная трагедия навсегда меняет их жизни.
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«Сонни Бой» — грандиозное аниме о том, куда уходит детство
Производство ведется на студии Durian
(помогала в работе над проектами «Коронный бросок. Фильм
» и «Дека-Данс
»), а постановщиком, сценаристом и дизайнером персонажей выступит Киётака Осияма
(режиссер анимации на «Мальчике и птице
», «Человеке-дьяволе: Плаксе
» и «Фури-кури: Шугейз
»).
«Эта работа была создана, чтобы, наконец, заставить меня переварить то, что накопилось внутри. Не знаю, насколько мне это удалось, но хочу поблагодарить всех, кто приложил руку к созданию фильма. Режиссер Осияма — невероятный художник, который хорошо известен среди аниме-отаку, поэтому я как отаку с нетерпением жду возможности увидеть эту работу в кино
», — поделился Фудзимото. Впервые история была опубликована в журнале Shonen Jump +
в июле 2021 года, а в сентябре того же года собрана в один том и издана издательством Shueisha
.
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