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Слезы мангаки: тизер полнометражного аниме «Оглянись» от создателя «Человека-бензопилы»

15 февраля
2024 год

Новости кино >>
15 февраля 2024
Популярный ваншот «Оглянись» от создателя «Человека-бензопилы» Тацуки Фудзимото получит аниме-адаптацию. Полнометражную драму взросления японские зрители смогут посмотреть в кинотеатрах уже 28 июня, а мы пока смотрим тизер (у нас — с русскими субтитрами).


Начинающая мангака Аюму Фудзино публикуется в школьной газете и получает восторженные отзывы одноклассников. От учительницы девушка узнает, что у нее появилась соперница – ученица Кёмото, которая по какой-то причине не ходит в школу. Талант и стиль рисования Кёмото поражают настолько, что Аюму начинает маниакально совершенствовать художественное мастерство, но, разочаровавшись в себе, перестает заниматься любимым делом. Однажды девушки всё же встречаются, и Аюму понимает, что все это время была вдохновительницей для Кёмото. Объединившись, юные художницы становятся успешными мангаками-любительницами, однако ужасная трагедия навсегда меняет их жизни.

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Производство ведется на студии Durian (помогала в работе над проектами «Коронный бросок. Фильм» и «Дека-Данс»), а постановщиком, сценаристом и дизайнером персонажей выступит Киётака Осияма (режиссер анимации на «Мальчике и птице», «Человеке-дьяволе: Плаксе» и «Фури-кури: Шугейз»).

Слезы мангаки: тизер полнометражного аниме «Оглянись» от создателя «Человека-бензопилы»

«Эта работа была создана, чтобы, наконец, заставить меня переварить то, что накопилось внутри. Не знаю, насколько мне это удалось, но хочу поблагодарить всех, кто приложил руку к созданию фильма. Режиссер Осияма — невероятный художник, который хорошо известен среди аниме-отаку, поэтому я как отаку с нетерпением жду возможности увидеть эту работу в кино», — поделился Фудзимото. Впервые история была опубликована в журнале Shonen Jump + в июле 2021 года, а в сентябре того же года собрана в один том и издана издательством Shueisha.

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать перевод интервью с легендарным аниматором Синъей Охирой, который делал открывающую сцену «Мальчика и птицы».
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Слезы мангаки: тизер полнометражного аниме «Оглянись» от создателя «Человека-бензопилы» фотографии
Слезы мангаки: тизер полнометражного аниме «Оглянись» от создателя «Человека-бензопилы» фотографии
Слезы мангаки: тизер полнометражного аниме «Оглянись» от создателя «Человека-бензопилы» фотографии
Слезы мангаки: тизер полнометражного аниме «Оглянись» от создателя «Человека-бензопилы» фотографии
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