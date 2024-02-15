ИРИ объявил первых финалистов III Национальной премии интернет-контента

Институт развития интернета объявил первых финалистов III Национальной премии интернет-контента. Победителей наградят в 36 номинациях, включая тематические и специальные, в два этапа. Первых обладателей премии в 14 номинациях отметят 5 марта в рамках Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории «Сириус», уточняет пресс-служба ИРИ.
фото: пресс-служба ИРИ
Награду вручат в категориях: «Проект в вертикальном формате», «Анимационный проект», «Музыкальный клип», «Вирусный контент», «Сохраняя историческую память», «Делая мир лучше», «Искусство просвещать», а также в специальных номинациях, среди которых: «Мир должен знать», «Мы из будущего» и «Открываем Россию».
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