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ИРИ объявил первых финалистов III Национальной премии интернет-контента

15 февраля
2024 год

Новости кино >>
15 февраля 2024
Институт развития интернета объявил первых финалистов III Национальной премии интернет-контента. Победителей наградят в 36 номинациях, включая тематические и специальные, в два этапа. Первых обладателей премии в 14 номинациях отметят 5 марта в рамках Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории «Сириус», уточняет пресс-служба ИРИ.

ИРИ объявил первых финалистов III Национальной премии интернет-контента
фото: пресс-служба ИРИ

Награду вручат в категориях: «Проект в вертикальном формате», «Анимационный проект», «Музыкальный клип», «Вирусный контент», «Сохраняя историческую память», «Делая мир лучше», «Искусство просвещать», а также в специальных номинациях, среди которых: «Мир должен знать», «Мы из будущего» и «Открываем Россию».

Среди номинантов в анимационной категории: «Супергерои.ру», «Ася и Вася», «Пушкин и...Михайловское», «Команда МАТЧ» и «Ник-изобретатель. Новый сезон». Финал сериала «Реальные пацаны» попал в номинацию «вирусный контент», а в категории «Искусство просвещать», среди прочих проектов, представлено шоу о российской фантастике с Климом Жуковым «За ширмой тысячного Ли». Полный шорт-лист доступен на сайте ИРИ.

Вторая часть торжественной церемонии награждения состоится 30 мая 2024 года в Москве. Финалистов по традиции определил экспертный совет, победителей выберет профессиональное жюри.
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№ 3
Мария Бардина   15.02.2024 - 14:46
Как же у нас с онлайн проектами по анимации все печально. А кто-то там аниме-индустрию ругает. Ник-изобретатель - очередное де*ное шатмпованное нечто. Неужели кто-то в здравом уме такое ребенку дает смотреть? ИНтересно,... читать далее>>
№ 2
Сокельников Иван   15.02.2024 - 14:34
Не знал, что "Реальные пацаны" закончились только недавно. Тут прям ушла целая эпоха. Прекрасно помню, как смотрел самые первые серии на выходе читать далее>>
№ 1
Юля Наумова   15.02.2024 - 14:20
Подождем остальных. Интересны и номинации, про последние три даже не слышала. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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