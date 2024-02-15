Сергей Марин, Анна Котова и Евгений Сангаджиев вошли в состав жюри фестиваля ORIGINAL+

«Это очень важный фестиваль для молодой индустрии оригинального онлайн-контента. Сейчас, когда у каждой платформы постепенно начинает проявляться свое лицо, свой, непохожий на других голос, фестиваль дает возможность отследить процесс происходящих изменений и сравнить получившийся результат. Это важно для профессионального сообщества и интересно для зрителей. С нетерпением жду начала фестиваля — лайнап получился крайне любопытный!» — комментирует Вадим Соколовский.
В состав жюри СМИ вошли главный редактор сайта «Вокруг ТВ» Илона Егиазарова (председатель жюри), колумнист газеты «Ведомости» Николай Корнацкий, колумнист, специальный корреспондент отдела культуры и
спорта газеты «Комсомольская правда» Денис Корсаков, обозреватель «Независимой газеты» Вера Цветкова и анонимный телеграм-канал «Русское кино в топе»
На фестивале ORIGINAL+ призы вручаются в следующих номинациях: самый ожидаемый проект, оригинальный сериал, оригинальное режиссерское видение, оригинальный актер, оригинальная актриса, оригинальная музыка, оригинальный сценарий, оригинальный эксперимент с контентом, оригинальная коллаборация, оригинальное шоу. Также участникам вручат специальный приз «Российской газеты» и специальный приз от «Гильдии кастинг-директоров России» («За подбор оригинального актерского ансамбля»).
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