Роман Евдокимов и Анастасия Красовская нажмут на «Тормоза»

Еще два победителя курса шоураннеров «5 пилотов для Okko» приступили к съемкам своих проектов. Стартовала работа над сериалами «Чужая» Инкар Есмагамбетовой и «Тормоза» Ивана Милова. Об этом сообщает пресс-служба платформы.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
Действите драмы «Чужая» разворачивается в Казахстане в 2015 году. Юная Дина живет со своим мужем Али в доме его родителей. Дина и Али узнают о том, что скоро у них родится девочка. Однако свекровь настаивает на том, что первым в семье, согласно традиции, должен родиться мальчик. После того как Али встает на сторону матери, Дина соглашается сделать аборт, но в последний момент передумывает. Ни мужу, ни свекрови Дина не признается в том, что сохранила ребенка. В поисках защиты и ответа на вопрос, что делать дальше, она оказывается в религиозной общине, не подозревая, что может стать жертвой вербовщиков, ищущих женщин для отправки в Сирию. В пилоте играют Алтыншаш Шаяхметова, Кристина Кириченко, Лиза Серикова и другие.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
Главные роли в сериале «Тормоза» исполняют Роман Евдокимов, Анастасия Красовская, Виктория Романенко, Федор Левин и другие. По сюжету, Никита, тридцатилетний раздолбай, разрывается между бывшей женой — Наташей, чувства которой к бывшему супругу так и не остыли, и Викой — нынешней женой и матерью его ребенка. На улице ему подбрасывают наркотики, в результате чего он оказывается в тюрьме. Как оказалось, все для того, чтобы вместо Никиты по приговору с условным сроком, из зала суда на свободу вышел другой человек – очень похожий на него связной наркомафии Джоник. Теперь судьба главного героя зависит не только от того, сможет ли он выжить в тюрьме, но и от того, смогут ли две его женщины объединиться, чтобы ему помочь.
Победители курса «5 пилотов для Okko» прошли путь от подачи заявки на участие в конкурсе, периода обучения, написания сценария до финального питчинга перед командой онлайн-кинотеатра Okko. Среди авторов 875 заявок, присланных за месяц набора, организаторы отобрали 5 победителей, которые прошли бесплатное полугодовое обучение с кураторами курса Валерием Федоровичем, Евгением Никишовым и Наталией Мещаниновой (курс «режиссура») и получили финансирование на съемки пилотов для Okko. Уже завершены съемки пилотов первых трех победителей конкурса: драмеди «Абьюзеры» (режиссер Анна-Лиза Техменева), криминальной драмы «Как приручить лису» (режиссер Юлиана Закревская), детективного триллера «Руки Анны» (креативный продюсер Полина Синева, режиссер Наталия Мещанинова).
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