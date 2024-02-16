«Вы разве что-то знаете о жизни?»: Владислав Тирон устраивается в службу доставки в трейлере сериала «Курьеры»

В центре сюжета — 20-летний Гоша (Владислав Тирон), родившийся в обеспеченной московской семье, который «просиживает» штаны на 4 курсе медицинского университета, но очень хочет стать режиссером. Однажды он заявляет матери, что бросает медицинский и будет поступать в киношколу. Мать готова позволить сыну осуществить мечту, но только если он докажет, что сможет хотя бы три месяца прожить без гарантированной финансовой поддержки. В результате, взрослая жизнь обрушивается на вчерашнего подростка: ему нужно, как минимум найти жилье и заработать хоть какие-то деньги на пропитание. Гоша устраивается курьером в службу доставки, и у него начинается совсем другая жизнь, к которой он оказывается абсолютно не приспособлен. Но постепенно Гоша начинает меняться, хотя все время попадает в нелепые и смешные ситуации. Именно среди курьеров Гоша находит настоящих друзей и свою большую любовь. А тут еще Гоша узнает, что его отец, которого он считал погибшим, жив, знаменит, и ничего пока не знает о сыне, работающем теперь простым курьером.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра KION
«”Курьеры” – это отчасти моя личная история. У меня была похожая ситуация, я на самом деле работал курьером – и мне есть, что рассказать об этом. К тому же, с актерской точки зрения мне нравятся истории взросления: в них есть развитие героя, есть метаморфозы, которые происходят с героем, когда он проживает поворотные точки и моменты, которые на него влияют. В начале сериала у моего героя Гоши есть иллюзии, что самостоятельная жизнь – это просто, и что все дается легко. Но постепенно иллюзии разрушаются, и у него появляются признаки зрелой личности – Гоша начинает прислушиваться к себе и доверять своему сердцу», — рассказывает Владислав Тирон.
Производством проекта занимается кинокомпания «Пиманов и партнеры» при поддержке АНО «ИРИ». Сценаристом выступает Сергей Калужанов.
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