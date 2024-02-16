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«Вы разве что-то знаете о жизни?»: Владислав Тирон устраивается в службу доставки в трейлере сериала «Курьеры»

16 февраля
2024 год

Новости кино >>
16 февраля 2024
В сети появился трейлер комедии «Курьеры» с Владиславом Тироном в главной роли. Первый сериал про курьеров и службу доставки выйдет эксклюзивно на KION 22 февраля. В проекте Ильи Максимова также сыграли Милана Бру, Амаду Мамадаков, Ольга Погодина, Константин Крюков и Роман Маякин, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.



В центре сюжета — 20-летний Гоша (Владислав Тирон), родившийся в обеспеченной московской семье, который «просиживает» штаны на 4 курсе медицинского университета, но очень хочет стать режиссером. Однажды он заявляет матери, что бросает медицинский и будет поступать в киношколу. Мать готова позволить сыну осуществить мечту, но только если он докажет, что сможет хотя бы три месяца прожить без гарантированной финансовой поддержки. В результате, взрослая жизнь обрушивается на вчерашнего подростка: ему нужно, как минимум найти жилье и заработать хоть какие-то деньги на пропитание. Гоша устраивается курьером в службу доставки, и у него начинается совсем другая жизнь, к которой он оказывается абсолютно не приспособлен. Но постепенно Гоша начинает меняться, хотя все время попадает в нелепые и смешные ситуации. Именно среди курьеров Гоша находит настоящих друзей и свою большую любовь. А тут еще Гоша узнает, что его отец, которого он считал погибшим, жив, знаменит, и ничего пока не знает о сыне, работающем теперь простым курьером.

«Вы разве что-то знаете о жизни?»: Владислав Тирон устраивается в службу доставки в трейлере сериала «Курьеры»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

«”Курьеры” – это отчасти моя личная история. У меня была похожая ситуация, я на самом деле работал курьером – и мне есть, что рассказать об этом. К тому же, с актерской точки зрения мне нравятся истории взросления: в них есть развитие героя, есть метаморфозы, которые происходят с героем, когда он проживает поворотные точки и моменты, которые на него влияют. В начале сериала у моего героя Гоши есть иллюзии, что самостоятельная жизнь – это просто, и что все дается легко. Но постепенно иллюзии разрушаются, и у него появляются признаки зрелой личности – Гоша начинает прислушиваться к себе и доверять своему сердцу», — рассказывает Владислав Тирон.

Производством проекта занимается кинокомпания «Пиманов и партнеры» при поддержке АНО «ИРИ». Сценаристом выступает Сергей Калужанов.
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обсуждение >>
№ 2
Виталий Пекарев   16.02.2024 - 16:07
Кстати интересно получилось. Я думал, что буду скучные курьерские будни, а здесь прям полноценное приключение какое-то читать далее>>
№ 1
Юля Наумова   16.02.2024 - 13:19
Легкий фильм, во много абсурдный. Не настоящий. Как бы это не сильно удивляет, но все равно. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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«Вы разве что-то знаете о жизни?»: Владислав Тирон устраивается в службу доставки в трейлере сериала «Курьеры» фотографии
«Вы разве что-то знаете о жизни?»: Владислав Тирон устраивается в службу доставки в трейлере сериала «Курьеры» фотографии
«Вы разве что-то знаете о жизни?»: Владислав Тирон устраивается в службу доставки в трейлере сериала «Курьеры» фотографии
«Вы разве что-то знаете о жизни?»: Владислав Тирон устраивается в службу доставки в трейлере сериала «Курьеры» фотографии
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