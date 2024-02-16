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Юрий Быков вернется к «Методу»

16 февраля
2024 год

Новости кино >>
16 февраля 2024

Режиссер Юрий Быков, работавший над первым сезоном «Метода», вернется к сериалу и снимет третью часть триллера о следователе с неординарными способностями. Об этом сообщает Кинопоиск, где и планируется премьера проекта в 2025 году.

Юрий Быков вернется к «Методу»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Кинопоиск

Над продолжением работает творческая команда, придумавшая и создавшая «Метод» в 2015 году: не только режиссер Юрий Быков, также исполнивший одну из ролей, но и шоураннер Максим Полинский, креативный продюсер сериалов «Мажор» и «Лада Голд».

«Наша текущая концепция предлагает совершенно новый взгляд, наполняет историю новыми персонажами и позволяет посмотреть на нее почти документально. Сейчас у нас есть возможность сделать из "Метода" очень яркую, насыщенную событиями реалистичную драму о нашем времени. В первом сезоне был комикс, был дух страшной сказки, но спустя 10 лет он будет смотреться неактуально с эстетической точки зрения. В новой концепции есть возможность совместить современный реалистичный взгляд на маньяка и его жизнь. Такая эстетика есть в моем авторском кино. Довольно часто мне говорят, что "Метод» — отец современного русского сериала. И мне, и всей команде, которая работала над первым "Методом", безумно приятно это слышать. Надеюсь, что в третьем сезоне мы не подведём и продолжим тенденцию», — рассказывает Быков.

Производством третьего сезона «Метода» занимается Плюс Студия по формату Продюсерской компании «Среда». Съемки начнутся летом этого года.

Юрий Быков вернется к «Методу»
фото: кадр из сериала «Метод 2»

Главные герои триллера — Родион Меглин (Константин Хабенский), неординарный следователь высочайшего уровня, пользующийся особым методом поиска серийных убийц, и выпускница юрфака Есеня Стеклова (Паулина Андреева), которая становится его стажером, чтобы расследовать причины гибели собственной матери. Триллер стал многократным обладателем премий ТЭФИ и АПКиТ, а права на его показ в мире были приобретены стриминговым сервисом Netflix. Второй сезон, который вышел в 2020 году, снимал Александр Войтинский.
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 3
Виталий Пекарев   16.02.2024 - 16:05
Жалко, что Быков не продолжил снимать Метод. У него бы однозначно получилось больше погрузить в атмосферу. Мне первый сезон нравится больше всех читать далее>>
№ 2
Юля Наумова   16.02.2024 - 15:17
Оно надо. Разве мало фильмов про следователей-экстрасенсов....Может что-нибудь новое придумать. У Быкова же голова работает не плохо. читать далее>>
№ 1
Владислав Сергиенко   16.02.2024 - 15:04
Мне и второй Метод понравился, так что у меня возгласов, что Быков сейчас ворвётся и всё поправит не будет, да и надо понимать, что Быков на 1 сезоне, как и Войтинский на 2 сезоне, были наёмными режиссёрами,... читать далее>>
Всего сообщений: 3
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