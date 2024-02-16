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Никита Кологривый и Агата Муцениеце стали псом-гангстером и кошкой-блогером

16 февраля
2024 год

Новости кино >>
16 февраля 2024

Никита Кологривый и Агата Муцениеце подарили свои голоса анимированным персонажам в новой семейной комедии «Кот и пес». Об этом сообщает компания Global Film, которая выпустит в российский прокат французскую картину 29 февраля.

Никита Кологривый и Агата Муцениеце стали псом-гангстером и кошкой-блогером
фото: компания Global Film

«Кот и пес» — это гибрид анимации и кино с реальными актерами. По сюжету нового фильма пес Чичи и кошка Дива по нелепой случайности потерялись в аэропорту, и теперь им предстоит отправиться в опасное, но захватывающее путешествие, чтобы вернуться к своим хозяевам и уютной жизни любимых домашних питомцев. А тем временем их хозяева – звезда социальных сетей и профессиональный вор, объединятся, чтобы отыскать своих любимцев.

Главные роли в картине исполнили Филипп Лашо, Франк Дюбоск и Рем Кериси, которая также выступила режиссером и автором сценария нового фильма. В российском прокате анимированных персонажей озвучили Агата Муцениеце (кошка Дива) и Никита Кологривый (пес Чичи).

Никита Кологривый и Агата Муцениеце стали псом-гангстером и кошкой-блогером
фото: компания Global Film

Агата Муцениеце не первый раз озвучивает анимированного персонажа. Ее голосом уже заговорила змея в «Коати. Легенда джунглей», овечка в «Рог Дог 3. Битва за бит» и лисичка в «Рог Дог 2». А вот для Никиты Кологривого озвучка анимированного персонажа стала новым опытом. По словам актера, он давно мечтал, чтобы его голосом заговорил какой-нибудь мультяшный герой. Уже с первой пробы стало понятно, что Кологривый — это отличное попадание в образ и характер пса-гангстера Чичи. К тому же, у самого актера есть собака по кличке Балу и он прекрасно ладит с животными.
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Виталий Пекарев   16.02.2024 - 16:03
Кстати наверное получилось очень здорово. Правда если бы не эта статья, то я бы даже не узнал никогда про этот фильм. Так что спасибо читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Никита Кологривый и Агата Муцениеце стали псом-гангстером и кошкой-блогером фотографии
Никита Кологривый и Агата Муцениеце стали псом-гангстером и кошкой-блогером фотографии
Никита Кологривый и Агата Муцениеце стали псом-гангстером и кошкой-блогером фотографии
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