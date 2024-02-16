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«Абрикосовая горечь» с Полиной Давыдовой и Рустамом Джабраиловым откроет неделю премьер на «Dомашнем»

16 февраля
2024 год

Новости кино >>
16 февраля 2024

Премьерная линейка на «Dомашнем» «Сквозь слезы к счастью» начнется 19 февраля в 19:00 показом мелодрамы Александра Мохова «Абрикосовая горечь». Главные роли в проекте исполнили Полина Давыдова и Рустам Джабраилов, уточняет пресс-служба телеканала.

«Абрикосовая горечь» с Полиной Давыдовой и Рустамом Джабраиловым откроет неделю премьер на «Dомашнем»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Из-за проблем со здоровьем незапланированная беременность не входит в планы семьи Ани Волошиной: муж уговаривает сделать аборт, а свекровь — хорошо подумать. Сразу после родов врожденный порок сердца напомнил о себе, поэтому свекровь нашла клинику в Турции, где специализируются на подобных проблемах. Главврач Джемаль так проникся девушкой, что при ухудшении ее состояния принял решение отдать ей сердце собственной жены, которая накануне погибла в аварии. На этом трагедии не закончились: его сын сбежал из дома, обвинив отца в смерти матери, но ее сердце в груди Анны подсказывает, где его искать.

Продолжит неделю премьер 20 февраля в 19:00 мелодрама Юрия Поповича «Одна любовь на двоих». Главные роли исполнили Евгения Глотова, Елена Мольченко и Егор Шмыга. В центре сюжета — бывшая детдомовка Лера, которая воспитывает дочь одна. Сожитель ее бросил, зарплата маленькая, и рядом нет того, кто поддержал бы в трудную минуту.

21 февраля в 19:00 состоится премьера мелодрамы Татьяны Киселевой «Сжечь все и начать заново», главные роли в которой исполнили Анастасия Безбородова и Виталий Ходин. По сюжету — двадцать лет назад Оля была беременна, но Костя, испугавшись ответственности, ушел к ее сводной сестре Алисе. Затем одумался и вернулся, а Алиса не смогла пережить его предательство. Ольга, чувствуя свою вину перед ней, уехала в другой город, чтобы начать жизнь сначала и воспитать дочь Катю. Теперь она работает детским врачом и уже много лет встречается с начальником. Узнав про его измену, решает взять паузу и вернуться в родной город, чтобы познакомить дочь с родным отцом.

«Абрикосовая горечь» с Полиной Давыдовой и Рустамом Джабраиловым откроет неделю премьер на «Dомашнем»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

22 февраля в 19:00 состоится премьера мелодрамы Станислава Мареева «Все смешалось в доме Авдеевых», главные роли в которой исполнили Людмила Свитова и Александр Дуда. По сюжету сын Кати и Артема Авдеевых забирает документы из института и собирается уезжать работать в другой город: Женя узнает, что у отца есть любовница и не может рассказать матери правду. Катя случайно выясняет, что ее пациентка Аня хочет выдать сына своего женатого любовника за отца будущего ребенка. На семейном торжестве Катя с ужасом понимает, что Аня встречается с ее племянником. Пытаясь уберечь его от обмана, она разрушает семью подруги. Узнав об этом, Жен рассказывает Кате правду про отца, и она уходит от Артема. На этом неприятности не заканчиваются.

Завершает неделю премьер 23 февраля в 19:00 мелодрама «Женский защитник» с Ольгой Бобковой и Алексеем Вакуловым. В центре сюжета — Анна, которая в свои 35 никогда не была замужем и не стремится. Она работает адвокатом по разводам, принципиально защищает только женщин и каждый день наблюдает, как гнусно ведут себя их бывшие мужья. Однако вскоре ей приходится усомниться в своих убеждениях. Режиссерами выступают Эдуард Пальмов и Дмитрий Сорокин.
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«Абрикосовая горечь» с Полиной Давыдовой и Рустамом Джабраиловым откроет неделю премьер на «Dомашнем» фотографии
«Абрикосовая горечь» с Полиной Давыдовой и Рустамом Джабраиловым откроет неделю премьер на «Dомашнем» фотографии
«Абрикосовая горечь» с Полиной Давыдовой и Рустамом Джабраиловым откроет неделю премьер на «Dомашнем» фотографии
«Абрикосовая горечь» с Полиной Давыдовой и Рустамом Джабраиловым откроет неделю премьер на «Dомашнем» фотографии
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