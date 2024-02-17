«Бойцовский клуб» эпохи трэш-стримов: главные новости аниме за неделю

Премий много не бывает! Во всяком случае, так считает журнал Shonen Jump+
, учредивший новую награду для манги. Произведения будут судить исключительно по его сильным чертам: даже если у манги всего один удачный элемент, а все остальное оставляет желать лучшего. Новостной агрегатор Anitrendz
тоже пребывает в праздничном ажиотаже и готовится к десятой церемонии награждения премии имени себя: 10 марта после обстоятельного зрительского голосования портал раздаст призы в 30 номинациях, включая «Аниме-сериал года
» и «Полнометражное аниме года
». Тем временем стриминг-сервис Crunchyroll
, у которого аниме-премия состоится 2 марта, выпускает документальный фильм о студии Bones
(«Моб Психо 100
», «Стальной алхимик: Братство
»): запланированы четыре эпизода по 24 минуты каждый.
Второй аниме-фестиваль в Ниигате устроит
ретроспективу фильмов сооснователя студии Ghibli Исао Такахаты
: помимо девяти полнометражных картин зрителей ждет показ избранных эпизодов из сериалов, поставленных мэтром, а также беседы с продюсером студии Ponoc Ёсиаки Нисимурой
и режиссером Сунао Катабути
, ранее работавших в Ghibli. Кстати, в парке развлечений студии закончили устанавливать аттракцион «Долина ведьм
» и теперь вовсю рекламируют дату его открытия (16 марта) уютным роликом:
«Мобильный воин Гандам: Поколение. Фильм
» неплохо потряс родной прокат и выудил ¥2,68 миллиардов (почти $18 миллионов) и теперь почитается как самый кассовый «Гандам
» без учета инфляции. Тем временем, «Все страхи Бо
» только вчера появился в японских кинотеатрах и лишь готовится похвастаться сборами, но нас больше интересует трейлер
, сделанный специалистами по кукольной анимации из студии Dwarf
(«Консьерж покемонов
»).
«Ведьма и чудовище
» задерживаются: по неизвестным причинам показ седьмого эпизода темного фэнтези перенесли на неделю — аж на 29 февраля. Возвращение инопланетного «Человека-мускула
» от Production I.G
(«Волейбол!!
», «Психопаспорт
») запланировано на июль: точная дата ремейка популярного сёнэна 1980-х
всё еще решается в кулуарах студии.
Аниме-индустрия не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о полнометражном аниме «Оглянись» от создателя «Человека-бензопилы» или о ромкоме «Почему-то в моем доме поселилась куноити-отаку»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
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«Консьерж покемонов» — кукольная история о курорте для карманных монстров
Аниме-адаптация манхвы Пака Тхэджуна
«Борьба в прямом эфире
» выйдет в апреле этого года стараниями студии Okuruto Noboru
(«Игра друзей
»). Есть тизер (у нас — с русскими субтитрами).
Старшеклассник Хобин Ю — жертва школьного буллинга. Он молча терпит издевательства, а после уроков вынужден подрабатывать, чтобы помочь больной матери. Достигнув крайней степени отчаяния, парень дает отпор агрессору. Драка случайно попадает в прямой эфир на Ньютуб-канале, и на ребят сыпятся донаты. Смекнув, что на онлайн-трансляциях боев можно заработать, Хобин создает блог HOW TO FIGHT, тренируется по обучающему видео таинственного «Бойцовского цыпа» и одерживает одну победу за другой.
Режиссером заявлен Масакадзу Хисида
(«Инуяся
», «При Пара
»), за сценарий отвечает Тосия Оно
(«Однушка лорда демонов и героя
», «Обещанный Неверленд
»), чардиз — Сатоми Миядзаки
(режиссерка анимации «Атаки титанов
» и «Саги о Винланде
»), музыку написал Ютака Ямада
(«Токийский гуль
», «Великий притворщик
»).
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«Баки Ханма» — самый сильный подросток на Земле
У аниме «Забвение бэттери
», основанного на одноименной манге Эко Микавы
, появилось два персонажных ролика. Познакомиться с кетчером Кэем Канами можно тут
, а с питчером Харукой Киёминэ — ниже. Выход сериала от студии MAPPA
(«Адский рай
», «Дороро
») запланирован на апрель, а 10 марта состоится предварительный показ первых двух эпизодов, на котором будет присутствовать основной актерский состав.
Гениальные бэттермейты
Харука и Кэй поступают в токийскую среднюю школу, где нет бейсбольного клуба. Всё потому, что из-за амнезии Кэй забыл, как играть в бейсбол. Однако покой им только снится: ребята узнают, что вместе с ними будут учиться бывшие соперники — Аой Тодо и Сюнпэй Тихая. В роль Харуки вживается Тосики Масуда
(Крис Редгрейв
из «Старшей карты
», Тикара Энносита из «Волейбола!!
»), а Кэя озвучит Мамору Мияно
(Син
из «Пузыря
», Арсен Люпен
из «Фарса убитой нежити
»), он же озвучивал этого персонажа в ONA по «Забвению бэттери» от той же MAPPA в рамках Jump Special Anime Festa 2020
.
Руководит споконом Масато Накасоно
(«Милый во Франксе
», «Гридмен
»), сценарием занимается Митико Ёкотэ
(«Песнь ночных сов
», «Ковбой Бибоп
»), дизайн персонажей возложен на Хитоми Хасэгаву
(«Танцуй, танцуй, танцор
», ключевая анимация «Мичико и Хатчин
»).
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«Птичье крыло: История гольфисток» — неожиданное аниме о сестринстве и спорте
У анонсированного на Anime Expo 2023
сериала «Темный дворецкий: Школа-интернат
» появился свежий трейлер. Премьера аниме от студии CloverWorks
(«Семья шпиона
», «Приоритет чудо-яйца
», «Школьная форма Акэби
») состоится 13 апреля. Продолжения франшизы
поклонники ждали почти десять лет.
Себастьян Михаэлис, дворецкий семьи Фантомхайв, и его 13-летний хозяин Сиэль проникают в престижный Уэстонский колледж, чтобы расследовать дело об исчезновении родственника королевы Деррика и других учеников.
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«Хоримия» — школьная мелодрама от той же студии
Фантастический сёнэн
«Боевой отряд «Полный провал
» от студии Yostar Pictures
(«Аркнайтс: Прелюдия к рассвету
», «Аркнайтс: Зимнее уединение
») всё еще не определился с датой релиза, но исправно радует промороликами (предыдущие хранятся тут
и тут
).
Борьба с инопланетными интервентами скатилась в фарс на потеху землянам. Вражеский пехотинец Ди решает восстать против могущества Рейнджеров и уничтожить их всех изнутри!
Кандидатов в члены кадетского корпуса, возглавляемого Хранителями Дракона, озвучат:
Энджел Усукубо — Сиори Миками
(Нао Исиватари
из «Полета ведьмы
», Май Танума из «Чистого звука
»).
Ямато Курусу — Рёта Осака
(Йохан
из «Ведьмы и чудовища
», Наото Татибана
из «Токийских мстителей
»).
Цукаса Сиппо — Мисанори Симидзу
(Мейсон Харт из «Ненасытного берсерка
»).
Раммару Когума — Юкихиро Нодзуяма
(Макото Эбицука из сериала «Маленькая сэмпай с моей работы
», Сасаки из «Тусовщика Кунмина
»).
Сюн Токита — Хина Ёмия
(Анна Ямада
из «Опасности в моем сердце
», Минами Котобуки
из «Звездного дитя
»).
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25 самых ярких аниме зимы
В пятницу в Японии стартовал показ первого полнометражного аниме из дилогии «Волейбол!! Решающая игра на свалке
». Накануне премьеры студия Production I.G
(«Брошенный кролик
», «Иллюзия рая
») похвасталась еще одним динамичным трейлером и опенингом Orange
в исполнении группы SPYAIR
(«Блич
», «Самурай Фламенко
»).
В основе спортивного аниме «Волейбол!!
» лежит одноименная манга Харуити Фурудатэ
, включающая 45 томов. Серия выходила в Weekly Shonen Jump
с февраля 2012 по июль 2020 и разошлась тиражом более 55 миллионов экземпляров.
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Сериалы, которые помогут укрепить командный дух
Бонус
: лимитированная коллекция теней и помады «Атака титанов»
от Game Beauty
.
Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, недавно там вышел перевод интервью с автором «Саги о Винланде» Макото Юкимурой, который рассказал о возникновении замысла, исследовании скандинавской истории и возможном финале
.
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