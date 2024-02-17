«Бойцовский клуб» эпохи трэш-стримов: главные новости аниме за неделю

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Новости кино Юрий Быков вернется к «Методу» Третья часть популярного проекта выйдет в 2025 году

Новости кино Роман Евдокимов и Анастасия Красовская нажмут на «Тормоза» Еще два победителя курса шоураннеров «5 пилотов для Okko» приступили к съемкам своих проектов

Интервью Антон Батырев: «Мне часто предлагают роли положительных героев — таких положительных, что деваться некуда» Популярный актер — об отрицательной роли в сериале «Многодетство», о работе с детьми и о сериалах, которые смотрит

Обзор сериалов «Престиж»: Коварные домохозяйки и отчаянные горничные Ирина Розанова расследует убийство няни в элитном поселке