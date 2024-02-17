Мерил Стрип продолжит «Убийства в одном здании»

Мерил Стрип
вернется к своей роли в продолжении комедийного детектива «Убийства в одном здании
». В третьем сезоне звезда дебютировала в качестве театральной актрисы Лоретты Дуркин, уточняет THR
.
Ранее к шоу присоединилась Молли Шэннон
. Четвертый сезон начнется с поездки троицы детективов в исполнении Стива Мартина
, Мартина Шорта
и Селены Гомес
в Лос-Анджелес, а затем действие по сложившейся традиции развернется в высотном доме на Манхэттене, где обитают главные герои.
Комедия повествует о трех жителях жилого комплекса «Аркония», которые обожают криминальные рассказы и неожиданно оказываются втянуты в расследование убийства, произошедшего прямо у них под носом. В предыдущих сезонах сериала также сыграли Натан Лейн
, Кара Делевинь
, Тина Фей
, Эми Райан
, Стинг
, Ширли Маклэйн
, Джимми Фэллон
, Эми Шумер
, Пол Радд
и другие популярные артисты.
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