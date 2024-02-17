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Мерил Стрип продолжит «Убийства в одном здании»

17 февраля
2024 год

Новости кино >>
17 февраля 2024
Мерил Стрип вернется к своей роли в продолжении комедийного детектива «Убийства в одном здании». В третьем сезоне звезда дебютировала в качестве театральной актрисы Лоретты Дуркин, уточняет THR.

Мерил Стрип продолжит «Убийства в одном здании»
фото: people.com

Ранее к шоу присоединилась Молли Шэннон. Четвертый сезон начнется с поездки троицы детективов в исполнении Стива Мартина, Мартина Шорта и Селены Гомес в Лос-Анджелес, а затем действие по сложившейся традиции развернется в высотном доме на Манхэттене, где обитают главные герои.

Комедия повествует о трех жителях жилого комплекса «Аркония», которые обожают криминальные рассказы и неожиданно оказываются втянуты в расследование убийства, произошедшего прямо у них под носом. В предыдущих сезонах сериала также сыграли Натан Лейн, Кара Делевинь, Тина Фей, Эми Райан, Стинг, Ширли Маклэйн, Джимми Фэллон, Эми Шумер, Пол Радд и другие популярные артисты.
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№ 2
Vladislav [XzedX] (Москва)   17.02.2024 - 16:06
Этомысмотрим! ... + читать далее>>
№ 1
Angelika77   17.02.2024 - 14:59
Замечательно. Первые три сезона безумно понравились. Толковый фильм. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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