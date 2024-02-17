Люк Бессон экранизирует «Дракулу» с Калебом Лэндри Джонсом в титульном образе

Режиссер «Пятого элемента
» и «Леона
» Люк Бессон
экранизирует роман Брэма Стокера «Дракула
», сообщает Deadline
.
Образ графа-кровососа в переосмыслении популярного сюжета, получившем название «Дракула: история любви» (Dracula – A Love Tale), воплотит Калеб Лэндри Джонс
. Вторая ключевая роль закреплена за Кристофом Вальцем
. Зрителям пообещали детальнее рассказать про взаимоотношения князя Владимира и его жены, потеря которой заставляет его оставить Бога и стать вампиром.
О будущей крупнобюджетной ленте Бессона поведали на Европейском кинорынке. Съемки намечены на этот год.
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