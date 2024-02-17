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Люк Бессон экранизирует «Дракулу» с Калебом Лэндри Джонсом в титульном образе

17 февраля
2024 год

Новости кино >>
17 февраля 2024
Режиссер «Пятого элемента» и «Леона» Люк Бессон экранизирует роман Брэма Стокера «Дракула», сообщает Deadline.

Люк Бессон экранизирует «Дракулу» с Калебом Лэндри Джонсом в титульном образе
фото: deadline.com

Образ графа-кровососа в переосмыслении популярного сюжета, получившем название «Дракула: история любви» (Dracula – A Love Tale), воплотит Калеб Лэндри Джонс. Вторая ключевая роль закреплена за Кристофом Вальцем. Зрителям пообещали детальнее рассказать про взаимоотношения князя Владимира и его жены, потеря которой заставляет его оставить Бога и стать вампиром.

О будущей крупнобюджетной ленте Бессона поведали на Европейском кинорынке. Съемки намечены на этот год.
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№ 1
Angelika77   17.02.2024 - 16:59
Такое я смотреть буду. Тем более с Кристофом Вальцем, обожаю актера. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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