Исполнилось 70 лет создателю хоррор-серии «Фантазм» Дону Коскарелли

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Новости кино Юрий Быков вернется к «Методу» Третья часть популярного проекта выйдет в 2025 году

Главная тема Пылкий век: истории любви из разных стран и эпох От современных России и Турции до Франции 80-х и послевоенной Польши

Лайфстайл «Нормальный мужик, макароны с нами ел»: Никита Волков о работе с Рэйфом Файнсом Актёр рассказал о том, как Файнс ему помог в начале карьеры

Спутник телезрителя «Страсти Дон Жуана»: Тачки, телки и порнуха В ночь с 14 на 15 февраля, 00:50, ТНТ