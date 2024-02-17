Исполнилось 70 лет создателю хоррор-серии «Фантазм» Дону Коскарелли

Сегодня, 17 февраля, исполнилось 70 лет американскому режиссеру, продюсеру и сценаристу Дону Коскарелли
, создавшему культовую хоррор-серию «Фантазм
».
Дон Коскарелли-младший
родился 17 февраля 1954 года в ливийском городе Триполи в семье итальянских поселенцев, но вырос в Южной Калифорнии. Кино заинтересовался с раннего возраста. Вместе с друзьями снял несколько низкобюджетных короткометражек, которые транслировались на местных телеканалах и получили очень положительные отзывы.
Полнометражным режиссерским дебютом для него стала мелодрама «Лучший в мире Джим
» о трудной жизни подростка в семье алкоголиков, вышедшая в 1975-м. Первоначальный бюджет ленты составил 35 тысяч долларов, которые сыну дал отец, работавший инвестиционным консультантом, однако сумма вповследствии увеличилась до 100 тысяч. Благодаря рекомендации критика Чарльза Чамплина из газеты LA Times фильм приобрела кинокомпания Universal за 200 тысяч долларов, тем самым превратив 19-летнего Коскарелли в самого молодого режиссера, у которого кинокартину выкупила для дистрибуции крупная кинокомпания. Именно на съемках «Джима» Дон познакомился с Ангусом Скриммом
, Реджи Баннистером
и композитором Фредом Майроу
, вместе с которыми позднее прославится на весь мир.
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Через год вышла его семейная комедия «Кенни и компания
» с участием Майкла Болдуина
, который в скором будущем прославится в качестве звезды хоррор-вселенной Коскарелли. Завершив работу над второй лентой молодой постановщик уединился на три недели в горном домике для того, чтобы написать сценарий «Фантазма». Для съемок культового фильма ему опять пришлось просить деньги у отца, и тот выделил сыну около 300 тысяч долларов. Взяв деньги он отправился снимать картину в Южную Калифорнию — здесь пришлось арендовать дорогое оборудование. Помимо сценария и постановки, Коскарелли также взял на себя обязанности оператора, монтажера и продюсера. Скримм, Болдуин и Бэннистер образовали актерский костяк фильма, а Майроу сочинил незабываемые мелодии для саундтрека. «Фантазму» удалось собрать более 11 миллионов, что поспособствовало появлению целой пенталогии, последняя часть которой вышла в 2016-м.
На счету мастера 14 режиссерских работ, включая фильмы «Повелитель зверей
», «Борьба за выживание
», «Бубба Хо-Теп
», «В финале Джон умрет
», эпизод для альманаха «Мастера ужасов
» и несколько видеоклипов. В 2017-м спродюсировал хоррор-фэнтези «Смертельная ночь
». Обладатель девяти престижных наград, среди которых два спецприза фестиваля в Авориазе, премия Брэма Стокера, статуэтка «Фантаспорту» и призы киносмотров в Торонто и Сиджесе.
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