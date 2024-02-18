Никита Кологривый сыграет Владимира Жириновского

Никита Кологривый
сыграет известного российского политика Владимира Жириновского
в байопике Александра Баранова
под рабочим названием «Жириновский. Взлет». Об этом сообщил
сам актер в своем телеграм-канале.
О кастинге на роль видного политического деятеля стало известно
чуть ранее во время встречи Кологривого с лидером партии ЛДПР Леонидом Слуцким.
«Мне кажется, что это вызов для любого артиста сыграть такую личность. Я очень надеюсь, что это кино будет сделано без определенного отношения. Хочется, чтобы это был действительно точечный взгляд на биографию исторической личности», —
заявил актер.
Владимир Вольфович Жириновский
в 1992 году основал Либерально-демократическую партию России. Был депутатом Госдумы Федерального собрания Российской Федерации восьми созывов с первого дня существования нижней палаты парламента. Шесть раз выдвигал свою кадидатуру на должность президента России. Снимался в кино. Его не стало 6 апреля 2022-го.
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