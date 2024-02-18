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Никита Кологривый сыграет Владимира Жириновского

18 февраля
2024 год

Новости кино >>
18 февраля 2024

Никита Кологривый сыграет известного российского политика Владимира Жириновского в байопике Александра Баранова под рабочим названием «Жириновский. Взлет». Об этом сообщил сам актер в своем телеграм-канале.

О кастинге на роль видного политического деятеля стало известно чуть ранее во время встречи Кологривого с лидером партии ЛДПР Леонидом Слуцким.

Никита Кологривый сыграет Владимира Жириновского

«Мне кажется, что это вызов для любого артиста сыграть такую личность. Я очень надеюсь, что это кино будет сделано без определенного отношения. Хочется, чтобы это был действительно точечный взгляд на биографию исторической личности», — заявил актер.

Владимир Вольфович Жириновский в 1992 году основал Либерально-демократическую партию России. Был депутатом Госдумы Федерального собрания Российской Федерации восьми созывов с первого дня существования нижней палаты парламента. Шесть раз выдвигал свою кадидатуру на должность президента России. Снимался в кино. Его не стало 6 апреля 2022-го.
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№ 5
Виталий Пекарев   18.02.2024 - 14:46
Без шуток, они выбрали идеально актёра на роль Жириновского. Больше чем уверен, что Никита справится на ура. Остаётся только ждать читать далее>>
№ 4
Мария Бардина   18.02.2024 - 13:54
... Это сила связей, от которых Никита так активно открещивается))) читать далее>>
№ 3
Анастасия Евстафьева (внучка рыбака и учительницы русского языка и литературы)   18.02.2024 - 13:31
Всё-таки будет. Вот она — сила Инстаграм* читать далее>>
№ 2
Yanina Sokolova   18.02.2024 - 13:27
Зачем про этого человека кино снимать. Что в этом фильме может быть интересного? читать далее>>
№ 1
Мария Бардина   18.02.2024 - 13:24
А почему забыли указать другую выдержку из беседы со Слуцким. "Я сделаю это лучше, чем любой артист в стране") Леонид Эдуардович красноречиво потупил взор во время съемки. Перспектива, что иделогоического... читать далее>>
Всего сообщений: 5
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