«Зло» закончится четвертым сезоном

Мистический детектив «Зло
» завершится четвертым сезоном. Финал сериала стартует на стриминговом сервисе Paramount+ в мае, уточняет Variety
.
Шоу было продлено еще в июне 2022 года, однако тогда не акцентировали внимание на том, что это последний сезон. Paramount+ также заказала четыре бонусных эпизода в дополнение к финальным сериям. Их производство начнется в Нью-Йорке в ближайшие недели.
«Зло» дебютировало в 2019-м на CBS, а затем его стал демонстрировать стриминг. По сюжету психолог-скептик Кристен Бушар изучает явления, которые наука пока не в силах объяснить — чудеса, одержимость и многое другое. Компанию ей составляют молодой священник Дэвид Дакоста, действующий в интересах церкви и рабочий-плотник Бен, расследующий странные случаи и происшествия.
Главные роли в сериале исполняют Катя Хэрберс
, Майк Колтер
и Аазиф Мандви
, а компанию им составили Курт Фуллер
, Кристин Лахти
, Уоллес Шоун
, Тим Мэтисон
и другие актеры. Соавторами, шоураннерами и исполнительными продюсерами «Зла» выступают Мишель и Роберт Кинги.
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