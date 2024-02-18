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«Зло» закончится четвертым сезоном

18 февраля
2024 год

Новости кино >>
18 февраля 2024
Мистический детектив «Зло» завершится четвертым сезоном. Финал сериала стартует на стриминговом сервисе Paramount+ в мае, уточняет Variety.



Шоу было продлено еще в июне 2022 года, однако тогда не акцентировали внимание на том, что это последний сезон. Paramount+ также заказала четыре бонусных эпизода в дополнение к финальным сериям. Их производство начнется в Нью-Йорке в ближайшие недели.

«Зло» дебютировало в 2019-м на CBS, а затем его стал демонстрировать стриминг. По сюжету психолог-скептик Кристен Бушар изучает явления, которые наука пока не в силах объяснить — чудеса, одержимость и многое другое. Компанию ей составляют молодой священник Дэвид Дакоста, действующий в интересах церкви и рабочий-плотник Бен, расследующий странные случаи и происшествия.

«Зло» закончится четвертым сезоном
фото: deadline.com

Главные роли в сериале исполняют Катя Хэрберс, Майк Колтер и Аазиф Мандви, а компанию им составили Курт Фуллер, Кристин Лахти, Уоллес Шоун, Тим Мэтисон и другие актеры. Соавторами, шоураннерами и исполнительными продюсерами «Зла» выступают Мишель и Роберт Кинги.
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№ 2
Виталий Пекарев   18.02.2024 - 14:41
Единственное "Зло", которое я смотрел это серия фильмов ужасов про видеокассеты. А про этот сериал к сожалению слышу вообще впервые читать далее>>
№ 1
Yanina Sokolova   18.02.2024 - 13:25
так себе, на любителя. первый сезон до конца не досмотрела. нормальный, просто не моё. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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персоны
Майк КолтерКристин ЛахтиАазиф МандвиТим МэтисонКурт ФуллерКатя ХэрберсУоллес Шоун
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