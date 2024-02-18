Исполнилось 70 лет звезде «Лихорадки субботним вечером» и «Криминального чтива» Джону Траволте

Сегодня, 18 февраля, исполнилось 70 лет яркому представителю актерской династии Траволта, супругу актрисы Келли Престон, страстному пилоту, выдающемуся американскому актеру, танцовщику, певцу, продюсеру и сценаристу Джону Траволте.
фото: кадр из фильма «Лихорадка субботнего вечера»
Будущий мастер большого экрана родился 18 февраля 1954 года в небольшом городке Инглвуд, расположенном в штате Нью-Джерси. Его отец, Сальватор Траволта, бывший футболист, занимался торговлей автозапчастями, чтобы прокормить свою большую семью, в которой Джон был шестым ребенком. Мать Джона, Хелен Траволта, была актрисой, преподающей актерское мастерство. С детства родители прививали своим детям любовь к театру, музыке, кино – отец даже соорудил для них небольшую сцену, чтобы Хелен могла их учить актерскому мастерству и ставить небольшие спектакли прямо дома. Такой семейный подход к образованию позволил троим из шестерых детей семейства стать актерами — кроме Джона на эту стезю ступили еще Эллен и Джои. Остальные трое — Энн, Маргарет и Сэм — также засветились в кино. С шести лет Джон брал уроки танцев у брата легендарного танцора Джина Келли – Фреда.
Благодаря отточенной пластике тела начал профессиональные выступления еще в возрасте шестнадцати лет и быстро обратил на себя внимание продюсеров. Выступления в театрах Нью-Джерси и на Бродвее, приглашение на телевидение, первый успех в телемюзикле «Добро пожаловать назад, Коттер», вышедшем в 1975-м, показали ему, что он не ошибся в выборе профессии. В том же году пришел в кино, сыграв в хорроре «Дьявольский дождь», а в 1976-м засветился в экранизации романа Стивена Кинга «Кэрри», поставленной Брайаном Де Пальмой. Слава к молодому актеру пришла после выхода в 1977-м мюзикла Джона Бэдэма «Лихорадка субботнего вечера». Успех был закреплен через год в «Бриолине» Рэндала Кляйзера.
Лауреат более 50 престижных наград, включая премии «Выбор критиков», «Давид Ди Донателло» и «Эмми», два «Золотых глобуса», звезду на Голливудской аллее славы, призы фестивалей в Сан-Себастьяне, Стокгольме и Цюрихе. В качестве певца записал 11 альбомов и более 20 синглов. Воплотил мечту детства, когда приобрел права пилота, несколько реактивных самолетов и «Боинг-707». В 2010-м вместе с женой принял активное участие в помощи пострадавшим от землетрясения на Гаити, доставив на своем самолете медицинские препараты, специальную одежду и хирургические перчатки для врачей. В 2009-м его 16-летний сын Джетт Траволта погиб в результате эпилептического припадка, а в 2020-м Джон Траволта овдовел после смерти Келли Престон, скончавшейся от рака молочной железы.
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