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Исполнилось 70 лет звезде «Лихорадки субботним вечером» и «Криминального чтива» Джону Траволте

18 февраля
2024 год

Новости кино >>
18 февраля 2024
Сегодня, 18 февраля, исполнилось 70 лет яркому представителю актерской династии Траволта, супругу актрисы Келли Престон, страстному пилоту, выдающемуся американскому актеру, танцовщику, певцу, продюсеру и сценаристу Джону Траволте.

Исполнилось 70 лет звезде «Лихорадки субботним вечером» и «Криминального чтива» Джону Траволте
фото: кадр из фильма «Лихорадка субботнего вечера»

Будущий мастер большого экрана родился 18 февраля 1954 года в небольшом городке Инглвуд, расположенном в штате Нью-Джерси. Его отец, Сальватор Траволта, бывший футболист, занимался торговлей автозапчастями, чтобы прокормить свою большую семью, в которой Джон был шестым ребенком. Мать Джона, Хелен Траволта, была актрисой, преподающей актерское мастерство. С детства родители прививали своим детям любовь к театру, музыке, кино – отец даже соорудил для них небольшую сцену, чтобы Хелен могла их учить актерскому мастерству и ставить небольшие спектакли прямо дома. Такой семейный подход к образованию позволил троим из шестерых детей семейства стать актерами — кроме Джона на эту стезю ступили еще Эллен и Джои. Остальные трое — Энн, Маргарет и Сэм — также засветились в кино. С шести лет Джон брал уроки танцев у брата легендарного танцора Джина Келли – Фреда.

Благодаря отточенной пластике тела начал профессиональные выступления еще в возрасте шестнадцати лет и быстро обратил на себя внимание продюсеров. Выступления в театрах Нью-Джерси и на Бродвее, приглашение на телевидение, первый успех в телемюзикле «Добро пожаловать назад, Коттер», вышедшем в 1975-м, показали ему, что он не ошибся в выборе профессии. В том же году пришел в кино, сыграв в хорроре «Дьявольский дождь», а в 1976-м засветился в экранизации романа Стивена Кинга «Кэрри», поставленной Брайаном Де Пальмой. Слава к молодому актеру пришла после выхода в 1977-м мюзикла Джона Бэдэма «Лихорадка субботнего вечера». Успех был закреплен через год в «Бриолине» Рэндала Кляйзера.

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В 80-е популярность звезды пошла на спад, несмотря на то, что почти каждый год выходили фильмы с его участием. В этот период Траволта сыграл в мелодрамах «Городской ковбой» в паре с Деброй Уингер и «Идеально» вместе с Джейми Ли Кертис, культовом триллере Де Пальмы «Прокол», где ему достался образ звукорежиссера Джека, романтической комедии «Каждой твари по паре» с участием его партнерши по «Бриолину» Оливии Ньютон-Джон, музыкальной драме Сильвестра Сталлоне «Остаться в живых», продолжившей сюжет «Лихорадки субботнего вечера», и киноальманахе Роберта Олтмана «Основание». На съемках «Экспертов» познакомился с Келли Престон, на которой женился в 1991-м. Кассовый успех среди картин с его участием обрела комедия Эми Хекерлинг «Уж кто бы говорил», которая воследствии обзавелась двумя сиквелами.

Встреча с Квентином Тарантино позволила Джону стать одной из самых ярких звезд 1990-х. За роль гангстера Винсента Веги в «Криминальном чтиве» он был номинирован на «Оскар», а твист, который его персонаж танцевал с Миа Уоллес в исполнении Умы Турман, стал самым популярным танцевальным кинономером последнего десятилетия ХХ века. Далее последовали криминальная комедия Барри Зонненфельда «Достать коротышку», чей сюжет был продолжен спустя десятилетие в ленте «Будь круче!», боевики Джона Ву «Сломанная стрела» и «Без лица», военная драма Терренса Малика «Тонкая красная линия» и фэнтези «Майкл» Норы Эфрон и «Феномен» Джона Тертелтауба. В 90-е также вышли и другие работы с его участием — «Золотые цепи», «Крик», «Безумный город», «Она прекрасна», «Гражданский иск» и «Генеральская дочь».

Исполнилось 70 лет звезде «Лихорадки субботним вечером» и «Криминального чтива» Джону Траволте
фото: кадр из фильма «Криминальное чтиво»

Новое тысячелетие для актера началось с провала фантастической ленты «Поле битвы — Земля», однако ему удалось реабилитироваться ролями в фильмах «Пароль "Рыба-меч"», «База "Клейтон"», «Каратель», «Лак для волос», «Реальные кабаны», «Опасные пассажиры поезда 123» и «Из Парижа с любовью». В 2016-м воплотил образ Роберта Шапиро в сериале «Американская история преступлений: Народ против О. Джея Симпсона». Последние годы снимается в малозаметных боевиках и триллерах. На его счету 95 ролей в кино и на телевидении, десяток спродюсированных проектов и один сценарий.

Лауреат более 50 престижных наград, включая премии «Выбор критиков», «Давид Ди Донателло» и «Эмми», два «Золотых глобуса», звезду на Голливудской аллее славы, призы фестивалей в Сан-Себастьяне, Стокгольме и Цюрихе. В качестве певца записал 11 альбомов и более 20 синглов. Воплотил мечту детства, когда приобрел права пилота, несколько реактивных самолетов и «Боинг-707». В 2010-м вместе с женой принял активное участие в помощи пострадавшим от землетрясения на Гаити, доставив на своем самолете медицинские препараты, специальную одежду и хирургические перчатки для врачей. В 2009-м его 16-летний сын Джетт Траволта погиб в результате эпилептического припадка, а в 2020-м Джон Траволта овдовел после смерти Келли Престон, скончавшейся от рака молочной железы.
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Исполнилось 70 лет звезде «Лихорадки субботним вечером» и «Криминального чтива» Джону Траволте фотографии
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