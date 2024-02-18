Мультфильм «Человек-паук: Паутина вселенных» удостоен семи анимационных премий «Энни»

Мультфильм «Человек-паук: Паутина вселенных» получил семь «Энни». Ленту признали лучшей студийной анимационной картиной года и отметили за режиссуру, музыку, дизайн персонажей, работу художника, спецэффекты и редактуру. Список остальных лауреатов опубликован на сайте 51-й премии.
фото: кадр из мультфильма «Человек-паук: Паутина вселенных»
В телевизионной секции шесть призов оказалось на счету «Голубоглазого самурая». В короткометражном конкурсе победил номинант на «Оскар» «Война закончена: Вдохновлено музыкой Джона и Йоко». Статуэтки за анимацию персонажей также вручили третьим «Стражам Галактики» и видеоигре Marvel's Spider-Man 2, соперничавшей с российским фантастическим шутером Atomic Heart и РПГ-экшеном Hogwarts Legacy, основанным на вселенной «Гарри Поттера».
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