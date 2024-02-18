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Мультфильм «Человек-паук: Паутина вселенных» удостоен семи анимационных премий «Энни»

18 февраля
2024 год

Новости кино >>
18 февраля 2024
Мультфильм «Человек-паук: Паутина вселенных» получил семь «Энни». Ленту признали лучшей студийной анимационной картиной года и отметили за режиссуру, музыку, дизайн персонажей, работу художника, спецэффекты и редактуру. Список остальных лауреатов опубликован на сайте 51-й премии.

Мультфильм «Человек-паук: Паутина вселенных» удостоен семи анимационных премий «Энни»
фото: кадр из мультфильма «Человек-паук: Паутина вселенных»

Среди независимых работ победу одержали «Мечты робота» Пабло Бергера. По две награды досталось «Мальчику и птице» Хаяо Миядзаки (раскадровка, анимация персонажей) и «Нимоне» с Хлоей Грейс Морец (озвучка, сценарий).

В телевизионной секции шесть призов оказалось на счету «Голубоглазого самурая». В короткометражном конкурсе победил номинант на «Оскар» «Война закончена: Вдохновлено музыкой Джона и Йоко». Статуэтки за анимацию персонажей также вручили третьим «Стражам Галактики» и видеоигре Marvel's Spider-Man 2, соперничавшей с российским фантастическим шутером Atomic Heart и РПГ-экшеном Hogwarts Legacy, основанным на вселенной «Гарри Поттера».
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обсуждение >>
№ 1
Yanina Sokolova   18.02.2024 - 18:20
Мультик интересный, только кажется, что его слишком раздули. Даже на Оскар номинировался. Самый обычный. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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