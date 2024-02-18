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Хлоя Грейс Морец выйдет на ринг против Лупиты Нионго

18 февраля
2024 год

Новости кино >>
18 февраля 2024

Хлоя Грейс Морец и Лупита Нионго получили главные роли в драме «Наименьший вес» (Strawweight), уверяет Variety.

Хлоя Грейс Морец выйдет на ринг против Лупиты Нионго
фото: joblo.com

Названием для картины послужил термин, обозначающий минимальный вес в смешанных единоборствах. Зрителям поведают о двух девушках-бойцах, которые принимают участие в турнире UFC. Морец досталась роль героини, чья жизнь изменилась навсегда, когда она обнаружила в себе страсть к данному виду спорта. Нионго предстанет в образе бывшей чемпионки, решившей вернуть себе титул.

Режиссерское кресло ленты займет дебютант Джеймс М. Джонстон, сотрудничавший ранее с Дэвидом Лоури. Сценарий написал Пол Харрилл. Консультантом по боям и исполнительным продюсером числится суперзвезда UFC Роуз Намаюнас.
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№ 1
Yanina Sokolova   18.02.2024 - 18:21
ой, ну какие с них бойцы))) негритянка высокая и худая, а Хлоя наоборот, совершенно разные.. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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