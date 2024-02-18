Хлоя Грейс Морец выйдет на ринг против Лупиты Нионго

Хлоя Грейс Морец
и Лупита Нионго
получили главные роли в драме «Наименьший вес» (Strawweight), уверяет Variety
.
Названием для картины послужил термин, обозначающий минимальный вес в смешанных единоборствах. Зрителям поведают о двух девушках-бойцах, которые принимают участие в турнире UFC. Морец досталась роль героини, чья жизнь изменилась навсегда, когда она обнаружила в себе страсть к данному виду спорта. Нионго предстанет в образе бывшей чемпионки, решившей вернуть себе титул.
Режиссерское кресло ленты займет дебютант Джеймс М. Джонстон
, сотрудничавший ранее с Дэвидом Лоури
. Сценарий написал Пол Харрилл. Консультантом по боям и исполнительным продюсером числится суперзвезда UFC Роуз Намаюнас.
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