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Сергей Жуков создаст Голливуд на зоне 4 марта

19 февраля
2024 год

Новости кино >>
19 февраля 2024
Комедийный сериал «Камера! Мотор!» про работника видеосалона 90-х производства «Руки Вверх Production» стартует 4 марта на ТНТ и в онлайн-кинотеатре PREMIER. Это первый проект кинокомпании Сергея Жукова, снятый специально для телеканала, уточняет пресс-служба ТНТ.

Сергей Жуков создаст Голливуд на зоне 4 марта
фото: пресс-служба ТНТ

Действие «Камера! Мотор!» происходит в эпоху перемен — в 1991-м году. Главный герой Николай Виденин (Павел Рассомахин) – несостоявшийся кинорежиссер, который вынужден работать в обычном видеосалоне в Ленинграде. Однажды Николай случайно включает школьникам «фильм для взрослых», за что попадает сначала под суд, а потом и в колонию-поселение. Там он получает прозвище «Видик» и теперь вместо того, чтобы нажимать на видеомагнитофоне кнопку «Play», парню предстоит с утра до вечера валить лес. Однако Виденину удается избежать изматывающей работы. По приказу начальника колонии — Назарова (Дмитрий Колчин) Коля начинает снимать свои версии культовых голливудских фильмов с заключенными в главных ролях, а также используя любые подручные материалы. Дело в том, что показывая десятки раз одни и те же ленты, Видик выучил их буквально наизусть. Так, на зоне появляется свой Голливуд: со Шварцем, Сталлоне и гнусавым переводчиком. Талантливая кинокоманда настолько увлекается процессом, что запросто повторит любое кино: от «Терминатора», «Рэмбо» и «Коммандо» до «Назад в будущее», «Звездных войн» и даже «Крестного отца». Впрочем, подобное творчество очень не нравится заместителю Назарова, майору Басову (Александр Обласов), который ратует за стандартные методы перевоспитания. Тот, в свою очередь, всячески пытается помешать съемочному процессу.

Сергей Жуков создаст Голливуд на зоне 4 марта
фото: пресс-служба ТНТ

«Я очень рад, что мы с ТНТ создаем большой юмористический сериал "Камера! Мотор!". Отличные актеры, молодой режиссер, один из лучших операторов в стране и Тина Канделаки в продюсерах – что может быть лучше для успеха? Сценарий написан нашей командой "Руки ВВерх! Продакшн". Я сам приезжал на площадку, хоть и не каждый день, ведь значительная часть съемок проходила в глухих лесах далеко от Москвы. Вся команда была заряжена, шутила, смеялась и с этими же эмоциями снимали сцены. Поэтому зрители точно должны почувствовать наш вайб и зарядиться им», — подчеркивает Сергей Жуков.

Режиссером выступает Саша АбдуллаевПо колено»), а за сценарий отвечают Ренат Актуганов и Илья Ярошевский. Также в ролях: Аскар Нигамедзянов, Андрей Свиридов, Сергей Степин, Софья Сокур и другие.
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обсуждение >>
№ 1
Юля Наумова   19.02.2024 - 13:43
Жукову некуда деньги девать, раз компанию создал и стал снимать вот такое кино.. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Александр АбдуллаевРенат АктугановСергей Жуков (II)Дмитрий КолчинАскар НигамедзяновАлександр ОбласовПавел РассомахинАндрей СвиридовСофья СокурСильвестр СталлонеСергей СтёпинАрнольд ШварценеггерИлья Ярошевский
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Сергей Жуков создаст Голливуд на зоне 4 марта фотографии
Сергей Жуков создаст Голливуд на зоне 4 марта фотографии
Сергей Жуков создаст Голливуд на зоне 4 марта фотографии
Сергей Жуков создаст Голливуд на зоне 4 марта фотографии
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