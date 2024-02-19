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Даниил Страхов разворошит преступное гнездо в историческом детективе «Зло»

19 февраля
2024 год

Новости кино >>
19 февраля 2024

Завершилось производство исторического детективного сериала «Зло» по мотивам одноименного романа Эдуарда Хруцкого. Роли в проекте, снятом РЕН ТВ и кинокомпанией «Пиманов и партнеры», исполнили Даниил Страхов, Евгений Харитонов, Андрей Чернышов, Александр Устюгов, Павел Трубинер, Любовь Толкалина, Борис Щербаков и другие. Об этом сообщает пресс-служба телеканала, где и состоится премьера детектива.

Даниил Страхов разворошит преступное гнездо в историческом детективе «Зло»
фото: пресс-служба телеканала РЕН ТВ

Сериал «Зло» кропотливо воссоздает картину СССР времен «застоя»: коррупция в высших эшелонах власти, сращивание партийно-советских и правоохранительных структур с теневым капиталом и уголовниками, сфабрикованные дела. Описываемые в проекте события перекликаются с реальными громкими расследованиями того времени. Режиссером-постановщиком сериала выступает Алексей Мурадов, сценаристом — Андрей Житков.

Действие начинается в 1979 году. Журналист Юрий Ельцов (Даниил Страхов) и его друг следователь Игорь Анохин (Евгений Харитонов) расследуют громкое дело об ограблении известной балерины. Ельцов обращается за помощью к своему старшему брату Игорю (Андрей Чернышов), бывшему начальнику МУРа. Брат по своим каналам узнает о причастности к ограблению работника аппарата ЦК. В это же время в Ереване происходит ограбление банка, которое по заданию уголовного авторитета Ястреба (Эдуард Флеров) совершает специально выпущенный на волю медвежатник Махаон (Павел Трубинер). После ограбления люди Ястреба пытаются убить Махаона и его напарника, но Махаону удается спастись. Он решает обратиться к своему другу детства – журналисту Юрию Ельцову, ведь за Ястребом явно стоит очень влиятельный человек. За попытку разворошить крупное преступное «гнездо под прикрытием» Юрию грозит серьезная опасность. Как принять правильное решение и уберечь близких, когда оказался в центре особого внимания самых влиятельных и опасных людей страны? Юрий вместе с братом и следователем Анохиным сделают все, чтобы раскрыть это запутанное дело.

«Это история про ребят из одной песочницы: кто-то пошел в бандиты, кто-то – в спорт. Жизнь их раскидала, а потом, на новом этапе, снова свела вместе. На протяжении всей истории они будут проходить испытания на прочность и человечность. Героям предстоит не только разобраться с криминальной историей, связанной с коррупцией, но и разобраться в себе, в своих чувствах. Они борются со злом, как и положено, с кулаками – по-другому нельзя. Но при этом рождается новое зло… Мой персонаж по сценарию герой положительный, но и он будет совершать ошибки. Он человек сложный, его невозможно заключить в рамки пустых формулировок – "хороший" или "плохой". Таких интересно играть, и на таких интересно смотреть», — рассказывает Даниил Страхов.

Эдуард Хруцкий, написавший роман «Зло», хорошо известен поклонникам детективного жанра как писатель и кинодраматург. По его произведениям поставлены такие фильмы и сериалы, как «На углу, у Патриарших», «Приступить к ликвидации», «Последняя осень», «По данным уголовного розыска» и другие.
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обсуждение >>
№ 1
Наталья Курилова   19.02.2024 - 16:41
Сразу можно не смотреть. читать далее>>
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фильмы
ЗлоНа углу у ПатриаршихПо данным уголовного розыска...Последняя осеньПриступить к ликвидации

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Даниил Страхов разворошит преступное гнездо в историческом детективе «Зло» фотографии
Даниил Страхов разворошит преступное гнездо в историческом детективе «Зло» фотографии
Даниил Страхов разворошит преступное гнездо в историческом детективе «Зло» фотографии
Даниил Страхов разворошит преступное гнездо в историческом детективе «Зло» фотографии
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