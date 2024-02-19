Михаил Пореченков взялся за перевоспитание Павла Табакова

Завершились съемки комедийного сериала производства компании Good Story Media и ТНТ «Купцы и дети». В костюмном проекте, действие которого происходит в начале прошлого века, главные роли сыграли Михаил Пореченков, Ксения Кутепова и Павел Табаков. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба ТНТ
Действие сериала перенесет зрителей в Москву 1910 года. В дом купца второй гильдии консервативного Федора Намолина из Санкт-Петербурга возвращается сын Костик с женой Лизой и еще одним членом их семьи. К ужасу Намолина, его единственный сын за время учебы стал социалистом, анархистом и вообще «Бог весть кем». Костик больше не соглашается с мнением отца, отстаивает свою точку зрения и верит в то, что скоро жизнь в России полностью изменится. Однако такое положение дел совершенно не по нраву Намолину-старшему, который привык, что все живут так, как скажет он. Федор уверен, что во всем виноваты новые друзья Костика, и полон решимости перевоспитать сына.
«Это без преувеличения особенный для меня проект, потому что не каждый день доводится сняться в историческом сериале, чтобы он при этом был ещё и хорошей комедией. Меня сразу очень подкупила история, потому что она свежая, дерзкая, задорная – в лучших традициях Good Story Media. И я должен сказать, что работать над сериалом было одно удовольствие, за что огромное спасибо всей команде. Надеюсь, что зрители получат не меньше удовольствия от просмотра», — рассказывает Михаил Пореченков.
Стартовали съемки сериала в музейном комплексе «Усадьба Асеевых». Белоснежный дворец на берегу реки Цны в Тамбове и старинная купеческая усадьба в Рассказово ранее принадлежали братья Асеевым – представителям одной из самых известных торгово-промышленных династий начала XX века в России. В локациях, построенных в стилистике барокко, классицизма и модерна одновременно, авторам удалось найти все необходимые детали эпохи, чтобы перенести зрителя на сто с лишним лет назад. Завершились съемки в павильонах «Мосфильма», где были выстроены специальные декорации.
фото: пресс-служба ТНТ
«Москва всегда считалась городом купеческим, многие известные династии жили именно в Москве, а не в столице, Санкт-Петербурге. И когда мы стали готовиться к съемкам, то были уверены, что легко найдем подходящую локацию. К нашему удивлению, найти купеческий особняк для съемок оказалось невозможным. Все приличные здания или отданы под посольства, или на реставрации. К сожалению, от некоторых особняков остался только фасад, а все внутреннее историческое убранство было уничтожено или в советское время, или “отремонтировано” в 90-х. Большая удача, что наш линейный продюсер Александра Бессчетнова нашла усадьбу Асеевых. Даже по фотографиям казалось, что это то, что нужно. А художник-постановщик Тимур Шагиахмедов воссоздал практически всю мебель в “доме Намолина”, но некоторые элементы в кадре все-таки будут настоящими — например, огромный и красивый буфет в столовой», — добавляет креативный продюсер и сценарист Дмитрий Будашкаев.
обсуждение >>