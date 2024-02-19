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Михаил Пореченков взялся за перевоспитание Павла Табакова

19 февраля
2024 год

Новости кино >>
19 февраля 2024
Завершились съемки комедийного сериала производства компании Good Story Media и ТНТ «Купцы и дети». В костюмном проекте, действие которого происходит в начале прошлого века, главные роли сыграли Михаил Пореченков, Ксения Кутепова и Павел Табаков. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Михаил Пореченков взялся за перевоспитание Павла Табакова
фото: пресс-служба ТНТ

Действие сериала перенесет зрителей в Москву 1910 года. В дом купца второй гильдии консервативного Федора Намолина из Санкт-Петербурга возвращается сын Костик с женой Лизой и еще одним членом их семьи. К ужасу Намолина, его единственный сын за время учебы стал социалистом, анархистом и вообще «Бог весть кем». Костик больше не соглашается с мнением отца, отстаивает свою точку зрения и верит в то, что скоро жизнь в России полностью изменится. Однако такое положение дел совершенно не по нраву Намолину-старшему, который привык, что все живут так, как скажет он. Федор уверен, что во всем виноваты новые друзья Костика, и полон решимости перевоспитать сына.

«Это без преувеличения особенный для меня проект, потому что не каждый день доводится сняться в историческом сериале, чтобы он при этом был ещё и хорошей комедией. Меня сразу очень подкупила история, потому что она свежая, дерзкая, задорная – в лучших традициях Good Story Media. И я должен сказать, что работать над сериалом было одно удовольствие, за что огромное спасибо всей команде. Надеюсь, что зрители получат не меньше удовольствия от просмотра», — рассказывает Михаил Пореченков.

Стартовали съемки сериала в музейном комплексе «Усадьба Асеевых». Белоснежный дворец на берегу реки Цны в Тамбове и старинная купеческая усадьба в Рассказово ранее принадлежали братья Асеевым – представителям одной из самых известных торгово-промышленных династий начала XX века в России. В локациях, построенных в стилистике барокко, классицизма и модерна одновременно, авторам удалось найти все необходимые детали эпохи, чтобы перенести зрителя на сто с лишним лет назад. Завершились съемки в павильонах «Мосфильма», где были выстроены специальные декорации.

Михаил Пореченков взялся за перевоспитание Павла Табакова
фото: пресс-служба ТНТ

«Москва всегда считалась городом купеческим, многие известные династии жили именно в Москве, а не в столице, Санкт-Петербурге. И когда мы стали готовиться к съемкам, то были уверены, что легко найдем подходящую локацию. К нашему удивлению, найти купеческий особняк для съемок оказалось невозможным. Все приличные здания или отданы под посольства, или на реставрации. К сожалению, от некоторых особняков остался только фасад, а все внутреннее историческое убранство было уничтожено или в советское время, или “отремонтировано” в 90-х. Большая удача, что наш линейный продюсер Александра Бессчетнова нашла усадьбу Асеевых. Даже по фотографиям казалось, что это то, что нужно. А художник-постановщик Тимур Шагиахмедов воссоздал практически всю мебель в “доме Намолина”, но некоторые элементы в кадре все-таки будут настоящими — например, огромный и красивый буфет в столовой», — добавляет креативный продюсер и сценарист Дмитрий Будашкаев.

Помимо Михаила Пореченкова, Ксении Кутеповой и Павла Табакова, в сериале снялись Дарья Балабанова, Павел Ворожцов, Дмитрий Белоцерковский, Екатерина Кучма, Виктория Клинкова, Алексей Розин, Сергей Степин, Владимир Майзингер и другие. Режиссером выступил Сергей Осипьян, оператором — Андрей Данельян. В 2022 году пилот сериала «Купцы и дети» был показан на фестивале «Пилот» в Иваново, но при запуске съемок сезона он был переснят.
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Михаил Пореченков взялся за перевоспитание Павла Табакова фотографии
Михаил Пореченков взялся за перевоспитание Павла Табакова фотографии
Михаил Пореченков взялся за перевоспитание Павла Табакова фотографии
Михаил Пореченков взялся за перевоспитание Павла Табакова фотографии
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