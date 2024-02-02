Анна Михалкова, Гоша Куценко, Владимир Яглыч и Полина Максимова отдохнут в «Шале»

В Сочи стартовали съемки новогодней лирической комедии Ольги Френкель «Шале». В картине продюсерской компании Нелли Яраловой «Яр&Ко», создаваемой при поддержке онлайн-кинотеатра PREMIER и телеканала ТНТ, снимаются Анна Михалкова, Гоша Куценко, Владимир Яглыч, Полина Максимова и Степан Девонин. В широкий прокат лента выйдет в конце 2024 года, затем будет эксклюзивно доступна в онлайн-кинотеатре PREMIER, уточняет пресс-служба фильма.
фото: пресс-служба фильма
«Оля Френкель вместе с со-автором Машей Мироновой написали классный смешной сценарий. И мне как продюсеру и как зрителю хочется сделать современное кино, но в духе любимых советских картин, которые мы все с любого момента цитируем, досматриваем и не переключаем. Кино, которое всегда находит отклик у зрителей и которое хочется пересматривать. И я очень рада, что именно такая добрая новогодняя душевная комедия станет дебютным фильмом нашей продюсерской компании "Яр&Ко" в партнерстве с холдингом Газпром Медиа — телеканалом ТНТ и онлайн-кинотеатром Premier», — прокомментировала генеральный продюсер Нелли Яралова.
По сюжету встреча Нового года может обернуться сущим кошмаром для четырех главных героев, которые по ошибке тур-оператора оказались на горнолыжном курорте в одном шале. Под одной крышей собрались железная бизнес-леди Ольга, ее молодой любовник Кирилл, простоватый и косноязычный, но весьма решительный романтик, Федор – большой ребенок, застрявший в теле взрослого мужчины, поэт в душе и жлоб на деле, а также – бывший муж Ольги, и его молодая, вечно на грани нервного срыва, любовница Мариночка.
«Это история о том, как драматичный развод одних людей по иронии судьбы стал причиной романтической истории других. И, конечно, о любви и о счастливых совпадениях, которые случаются в новогоднюю ночь», — говорит режиссер и автор сценария Ольга Френкель. По ее словам, актеров на главную роль искали довольно долго, но «в итоге из четверых героев на две роли утвердили тех, кого я изначально представляла, когда писала сценарий».
«Новая работа с Ольгой Френкель, с которой уже были любимые "Инсомния", "#сидядома", "Классная Катя" и вот, наконец, "Шале"! Это, наверное, самый единящий нас жанр. Тонкая лирическая комедия. Мы снимаем о том, в чем неимоверно разбираемся! О чувствах, о семьях, о любовниках, о счастье! Надеюсь, "Шале" станет вечным кино, украшением нашей Новогодней Страны», — выразил надежду Гоша Куценко, сыгравший Федора.
фото: пресс-служба фильма
Полина Максимова, исполнительница роли Мариночки, работала с Френкель на шести сезонах сериала «Деффчонки». «На площадку к Оле я прихожу как домой. Я знаю, что меня ждут, что в меня верят и меня любят, — призналась актриса, после чего добавила. — Новый год – это всегда ожидание чуда. Это всегда про добро, это всегда про сказку, и это всегда про любовь. Самое крутое – что это абсолютно актерское кино. Тут нет спецэффектов, за которыми можно спрятаться. Это комедия положений, где история завязывается в одном пространстве, и все строится на отношениях и диалогах четырех героев. Ситуации смешные и узнаваемые. Мне кажется, это будет новая "Ирония судьбы"».
Анна Михалкова, воплотившая образ Ольги, считает, «что смех — лучшая терапия. Фильм "Шале" — это прекрасный коктейль хорошего юмора, яркого актерского состава, и новогодней атмосферы. Мы все уже работали с режиссером Ольгой Френкель, поэтому в предвкушении этого фильма. Я уверена, что многие узнают себя».
фото: пресс-служба фильма
«Несколько лет назад мы сняли одну из моих самых любимых картин, где моей партнершей была Анна Никитична (прим. ред. — «Про любовь. Только для взрослых»). И с тех пор я всегда рад с ней работать. А когда я узнал, что в картине играет Гоша Куценко, а я вырос на его фильмах, то выбор стал очевиден. Плюс ко всему не забывайте, что в картине есть прекрасная Полина Максимова и отличный режиссер Ольга Френкель. А увидите вы все это глазами потрясающего оператора Алишера Султановича Хамидходжаева», — рассказал исполнитель роли Кирилла Владимир Яглыч.
Первый съемочный день проходил в живописном горном шале. Вокруг – тишина, горы и снег. Ольга Френкель со смехом заметила: «У нас будут сцены в горах, катание, трюки, героям даже будет угрожать смертельная опасность. Именно этой трюковой сцены я жду больше всего, но в то же время больше всего боюсь. Потому что она сложная в исполнении и действительно небезопасная для актеров».
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