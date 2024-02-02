Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Игра в кальмара»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Анна Михалкова, Гоша Куценко, Владимир Яглыч и Полина Максимова отдохнут в «Шале»

2 февраля
2024 год
февраль 2024
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Новости кино >>
2 февраля 2024

В Сочи стартовали съемки новогодней лирической комедии Ольги Френкель «Шале». В картине продюсерской компании Нелли Яраловой «Яр&Ко», создаваемой при поддержке онлайн-кинотеатра PREMIER и телеканала ТНТ, снимаются Анна Михалкова, Гоша Куценко, Владимир Яглыч, Полина Максимова и Степан Девонин. В широкий прокат лента выйдет в конце 2024 года, затем будет эксклюзивно доступна в онлайн-кинотеатре PREMIER, уточняет пресс-служба фильма.

Анна Михалкова, Гоша Куценко, Владимир Яглыч и Полина Максимова отдохнут в «Шале»
фото: пресс-служба фильма

«Оля Френкель вместе с со-автором Машей Мироновой написали классный смешной сценарий. И мне как продюсеру и как зрителю хочется сделать современное кино, но в духе любимых советских картин, которые мы все с любого момента цитируем, досматриваем и не переключаем. Кино, которое всегда находит отклик у зрителей и которое хочется пересматривать. И я очень рада, что именно такая добрая новогодняя душевная комедия станет дебютным фильмом нашей продюсерской компании "Яр&Ко" в партнерстве с холдингом Газпром Медиа — телеканалом ТНТ и онлайн-кинотеатром Premier», — прокомментировала генеральный продюсер Нелли Яралова.

По сюжету встреча Нового года может обернуться сущим кошмаром для четырех главных героев, которые по ошибке тур-оператора оказались на горнолыжном курорте в одном шале. Под одной крышей собрались железная бизнес-леди Ольга, ее молодой любовник Кирилл, простоватый и косноязычный, но весьма решительный романтик, Федор – большой ребенок, застрявший в теле взрослого мужчины, поэт в душе и жлоб на деле, а также – бывший муж Ольги, и его молодая, вечно на грани нервного срыва, любовница Мариночка.

Читать интервью Ольга Френкель: «В "Классной Кате" мы хотели сделать семейный проект, близкий по духу "Розыгрышу", а не американскому кино»

«Это история о том, как драматичный развод одних людей по иронии судьбы стал причиной романтической истории других. И, конечно, о любви и о счастливых совпадениях, которые случаются в новогоднюю ночь», — говорит режиссер и автор сценария Ольга Френкель. По ее словам, актеров на главную роль искали довольно долго, но «в итоге из четверых героев на две роли утвердили тех, кого я изначально представляла, когда писала сценарий».

«Новая работа с Ольгой Френкель, с которой уже были любимые "Инсомния", "#сидядома", "Классная Катя" и вот, наконец, "Шале"! Это, наверное, самый единящий нас жанр. Тонкая лирическая комедия. Мы снимаем о том, в чем неимоверно разбираемся! О чувствах, о семьях, о любовниках, о счастье! Надеюсь, "Шале" станет вечным кино, украшением нашей Новогодней Страны», — выразил надежду Гоша Куценко, сыгравший Федора.

Анна Михалкова, Гоша Куценко, Владимир Яглыч и Полина Максимова отдохнут в «Шале»
фото: пресс-служба фильма

Полина Максимова, исполнительница роли Мариночки, работала с Френкель на шести сезонах сериала «Деффчонки». «На площадку к Оле я прихожу как домой. Я знаю, что меня ждут, что в меня верят и меня любят, — призналась актриса, после чего добавила. — Новый год – это всегда ожидание чуда. Это всегда про добро, это всегда про сказку, и это всегда про любовь. Самое крутое – что это абсолютно актерское кино. Тут нет спецэффектов, за которыми можно спрятаться. Это комедия положений, где история завязывается в одном пространстве, и все строится на отношениях и диалогах четырех героев. Ситуации смешные и узнаваемые. Мне кажется, это будет новая "Ирония судьбы"».

Анна Михалкова, воплотившая образ Ольги, считает, «что смех — лучшая терапия. Фильм "Шале" — это прекрасный коктейль хорошего юмора, яркого актерского состава, и новогодней атмосферы. Мы все уже работали с режиссером Ольгой Френкель, поэтому в предвкушении этого фильма. Я уверена, что многие узнают себя».

Анна Михалкова, Гоша Куценко, Владимир Яглыч и Полина Максимова отдохнут в «Шале»
фото: пресс-служба фильма

«Несколько лет назад мы сняли одну из моих самых любимых картин, где моей партнершей была Анна Никитична (прим. ред. — «Про любовь. Только для взрослых»). И с тех пор я всегда рад с ней работать. А когда я узнал, что в картине играет Гоша Куценко, а я вырос на его фильмах, то выбор стал очевиден. Плюс ко всему не забывайте, что в картине есть прекрасная Полина Максимова и отличный режиссер Ольга Френкель. А увидите вы все это глазами потрясающего оператора Алишера Султановича Хамидходжаева», — рассказал исполнитель роли Кирилла Владимир Яглыч.

Первый съемочный день проходил в живописном горном шале. Вокруг – тишина, горы и снег. Ольга Френкель со смехом заметила: «У нас будут сцены в горах, катание, трюки, героям даже будет угрожать смертельная опасность. Именно этой трюковой сцены я жду больше всего, но в то же время больше всего боюсь. Потому что она сложная в исполнении и действительно небезопасная для актеров».
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Александр Яценко и Анна Михалкова получили «Золотых орлов» за лучшие актерские работы в кино
Объявлена дата премьеры сериала «Красный 5» с Денисом Шведовым, Гошей Куценко и Романом Курцыным
Гоша Куценко займется гипнозом в детективном сериале «Инсомния»
Поиск по меткам
PREMIERТНТ
персоны
Степан ДевонинГоша КуценкоПолина МаксимоваАнна МихалковаОльга ФренкельАлишер ХамидходжаевВладимир ЯглычНелли Яралова
фильмы
ДеффчонкиИнсомнияИрония судьбы, или С лёгким паром!Классная КатяПро любовь. Только для взрослыхСидЯдома

фотографии >>
Анна Михалкова, Гоша Куценко, Владимир Яглыч и Полина Максимова отдохнут в «Шале» фотографии
Анна Михалкова, Гоша Куценко, Владимир Яглыч и Полина Максимова отдохнут в «Шале» фотографии
Анна Михалкова, Гоша Куценко, Владимир Яглыч и Полина Максимова отдохнут в «Шале» фотографии
Анна Михалкова, Гоша Куценко, Владимир Яглыч и Полина Максимова отдохнут в «Шале» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Игра в кальмара»

Скорбим

Павел Капинос
1 февраля ушёл из жизни кинооператор Павел Капинос.
Фарида Муминова
31 января ушла из жизни актриса Фарида Муминова.

День рождения >>

Рэй Буртяк
Наталия Быстрова
Нелли Волшанинова
Олег Жилин
Валентин Козачков
Татьяна Кузнецова (II)
Евгений Романцов
Наталья Суровегина
Никита Чаевский
Осси Освальда
Кристен Риттер
Брент Спайнер
Майкл Ти Уайсс
Фара Фосетт
Кшиштоф Хамец
Арли Ховер
все родившиеся 2 февраля >>

Афиша кино >>

Брат-3
боевик, драма, комедия, криминальный фильм
Россия, 2022
Правда
детектив, драма, триллер
Россия, 2023
Детка
драма
Россия, 2023
Конец Славы
комедия
Россия, 2024
Я — медведь
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2023
Багровый рассвет
триллер, фильм ужасов
Великобритания, США, 2024
В теле убийцы
криминальный фильм, триллер
Южная Корея, 2023
Идеальные дни
драма
Германия, Япония, 2023
Избави нас. Одержимые
мистика, фильм ужасов
США, 2023
Как приручить монстров
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Испания, 2023
Кривая дорога
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2023
Молли и Ботан
комедия
США, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?