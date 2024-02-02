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Не стало оператора «Беспринципных» и двух частей «Последнего богатыря» Павла Капиноса

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Новости кино >>
2 февраля 2024

В возрасте 48 лет 1 февраля не стало российского оператора Павла Капиноса. Печальную новость сообщил журнал «Москвич» со слов Анны Меликян, работавшей с ним над картиной «8» в 2015 году.

Не стало оператора «Беспринципных» и двух частей «Последнего богатыря» Павла Капиноса
фото: reelsource.ru

«Снимали очень весело и дружно. На фото с нами наш талантливейший и красивейший оператор Паша Капинос. Один из лучших операторов в стране. Невероятно одаренный. Красота и чудо изображения у него рождались как-то легко, играючи, через бесконечные шутки и байки и постоянный смех вокруг него и постоянные мои просьбы не смешить актеров. В кино мы вместе сняли только этот фильм и много рекламы. Вчера у Паши остановилось сердце. В 48 лет. Такая, конечно, хрупкая эта жизнь… И не подготовиться… И сказать нечего… Надо обязательно беречь друг друга… Никогда не знаешь, где, в какой момент тебя поджидает твоя остановка сердца и в какой момент было положено начало этому пути… Хрупкое все очень», — цитирует издание режиссера.

По словам фотографа Геннадия Авраменко, Капинос скончался в командировке, когда выборал натуру для нового фильма. У оператора остались жена и двое детей.

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Павел Дмитриевич Капинос родился 8 октября 1975 года. Окончил операторский факультет ВГИКа, где занимался в мастерской Вадима Юсова. На счету оператора более 20 фильмов и сериалов, среди которых «Холостяки», «Духлес 2», «Отель Элеон», «Кухня. Последняя битва», «Мертвое озеро», «Последний богатырь. Корень зла», «Последний богатырь. Посланник тьмы», «Беспринципные», «Номинация» и «Непослушная». В качестве режиссера поставил короткометражку «Прощай, любимый!» и документальную «Изоляцию». Написал сценарий к короткометражноым лентам «Измена» и «Прощай, любимый!». Последней работой для него стал «Ждун», чьи съемки завершились осенью прошлого года.
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фильмы
8БеспринципныеДухless 2ЖдунИзменаИзоляцияКухня. Последняя битваМёртвое озероНепослушнаяНоминацияОтель Элеон (все сезоны)Последний богатырь: Корень злаПоследний богатырь: Посланник ТьмыПрощай, любимый!Холостяки

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