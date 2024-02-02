Не стало оператора «Беспринципных» и двух частей «Последнего богатыря» Павла Капиноса

В возрасте 48 лет 1 февраля не стало российского оператора Павла Капиноса
. Печальную новость сообщил журнал «Москвич
» со слов Анны Меликян
, работавшей с ним над картиной «8
» в 2015 году.
«Снимали очень весело и дружно. На фото с нами наш талантливейший и красивейший оператор Паша Капинос. Один из лучших операторов в стране. Невероятно одаренный. Красота и чудо изображения у него рождались как-то легко, играючи, через бесконечные шутки и байки и постоянный смех вокруг него и постоянные мои просьбы не смешить актеров. В кино мы вместе сняли только этот фильм и много рекламы. Вчера у Паши остановилось сердце. В 48 лет. Такая, конечно, хрупкая эта жизнь… И не подготовиться… И сказать нечего… Надо обязательно беречь друг друга… Никогда не знаешь, где, в какой момент тебя поджидает твоя остановка сердца и в какой момент было положено начало этому пути… Хрупкое все очень», —
цитирует издание режиссера.
По словам фотографа Геннадия Авраменко, Капинос скончался в командировке, когда выборал натуру для нового фильма. У оператора остались жена и двое детей.
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Павел Дмитриевич Капинос
родился 8 октября 1975 года. Окончил операторский факультет ВГИКа, где занимался в мастерской Вадима Юсова
. На счету оператора более 20 фильмов и сериалов, среди которых «Холостяки
», «Духлес 2
», «Отель Элеон
», «Кухня. Последняя битва
», «Мертвое озеро
», «Последний богатырь. Корень зла
», «Последний богатырь. Посланник тьмы
», «Беспринципные
», «Номинация
» и «Непослушная
». В качестве режиссера поставил короткометражку «Прощай, любимый!
» и документальную «Изоляцию
». Написал сценарий к короткометражноым лентам «Измена
» и «Прощай, любимый!». Последней работой для него стал «Ждун
», чьи съемки завершились осенью прошлого года.
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