Брэд Питт присоединился к «Кинокритику» Квентина Тарантино

Брэд Питт
сыграет в десятом фильме Квентина Тарантино
«Кинокритик» (The Movie Critic), уверяет Deadline
.
События фильма развернутся в конце 1970-х годов в Лос-Анджелесе, а титульным персонажем, по информации THR
, могла стать женщина, чьим прототипом инсайдерам виделась Полин Кейл, одна из самых влиятельных кинокритиков всех времен. Однако в интервью, которое режисер дал в рамках 76-го Каннского кинофестиваля, он упомянул «парня, который действительно жил, но никогда не был по-настоящему знаменит и писал рецензии на фильмы для порнофильмов»
.
Источником вдохновения послужила работа Тарантино в подростковом возрасте: он загружал порножурналы в торговый автомат и вынимал деньги из банкомата. «Многое было слишком отвратительно, чтобы читать, но был один порнографический журнал с действительно интересными страницами о фильмах», —
вспоминает режиссер. Особенно нравился ему один критик, который писал язвительно и умно.
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