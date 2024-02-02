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Брэд Питт присоединился к «Кинокритику» Квентина Тарантино

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Новости кино >>
2 февраля 2024

Брэд Питт сыграет в десятом фильме Квентина Тарантино «Кинокритик» (The Movie Critic), уверяет Deadline.

Брэд Питт присоединился к «Кинокритику» Квентина Тарантино
фото: deadline.com

События фильма развернутся в конце 1970-х годов в Лос-Анджелесе, а титульным персонажем, по информации THR, могла стать женщина, чьим прототипом инсайдерам виделась Полин Кейл, одна из самых влиятельных кинокритиков всех времен. Однако в интервью, которое режисер дал в рамках 76-го Каннского кинофестиваля, он упомянул «парня, который действительно жил, но никогда не был по-настоящему знаменит и писал рецензии на фильмы для порнофильмов».

Источником вдохновения послужила работа Тарантино в подростковом возрасте: он загружал порножурналы в торговый автомат и вынимал деньги из банкомата. «Многое было слишком отвратительно, чтобы читать, но был один порнографический журнал с действительно интересными страницами о фильмах», — вспоминает режиссер. Особенно нравился ему один критик, который писал язвительно и умно.

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Релиз картины, которой Тарантино собирается завершить свою карьеру, запланирован на 2025-й.
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обсуждение >>
№ 2
Виталий Пекарев   2.02.2024 - 15:45
Я новость про фильм слышал ещё в прошлом году, почему интересно он так долго снимает? Ещё больше года ждать, к сожалению читать далее>>
№ 1
Сокельников Иван   2.02.2024 - 15:22
Это самая шикарная новость за сегодняшний день! Мне срочно необходим новый фильм Квентина с Брэдом Питтом в главной роли. Уверен, что получится шикарно читать далее>>
Всего сообщений: 2
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