Роман Маякин получит «Право на лево»

Начались съемки комедии «Право на лево», сообщает пресс-служба компании Russian World Vision, приступившей к производству ленты совместно с кинокомпанией «Клева Фильм».
фото: пресс-служба кинокомпании Russian World Vision
«Что делать мужу, если жена пишет ему, что она у подруги, а с этой подругой сейчас – он сам», — таков логлайн новой комедии Гарика Петросяна. По словам исполнителя главной роли Романа Маякина, «эта история о том, как успех может вскружить голову. И это самое тяжелое испытание. Именно об этом наш фильм».
фото: пресс-служба кинокомпании Russian World Vision
«Наше кино о семейных ценностях. О том, что какой бы высоты ты ни достиг, рядом будет только твоя семья. Делаем добрую и смешную комедию. И я полностью уверен, что у нас все получится с нашим кастом, ведь к нашему проекту присоединились такие замечательные актеры как Шакуров, Цапник, Маякин, Сычев, Темичева, Студилина, Тарабукин, Жандаров. Мы долго шли к этой картине и, наконец, приступили к реализации. Ну и, конечно, команда за кадром – это профи своего дела с большим опытом. Уверен, лучше нас с этим проектом никто не справится», — рассказал режиссер Гарик Петросян.
За визуальную составляющую фильма отвечает оператор Ольга Ливинская. Съемки пройдут в Москве и Московской области, а выход в прокат запланирован на 2024 год.
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