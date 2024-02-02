Режиссеры Джордж Миллер и Фатих Акин получили роли в сиквеле игры Хидэо Кодзимы Death Stranding

Создатель «Безумного Макса
» Джордж Миллер
присоединился к актерской команде курьерского экшена Хидэо Кодзимы
Death Stranding 2: On the Beach. Об этом стало известно благодаря свежему трейлеру
игры производства Kojima Productions, показанному в рамках нового выпуска State of Play
от Sony.
По информации Polygon
, в сиквеле Death Stranding также появится персонаж в исполнении режиссера Фатиха Акина
. К роли Сэма Бриджеса вернется Норман Ридус
, а Фрэджайл вновь сыграет Леа Сейду
. Компанию им составят Эль Фаннинг
, Шиоли Куцуна
и Трой Бейкер
. Релиз продолжения на консоли PlayStation 5 запланирован на 2025 год.
Кодзима на мероприятии рассказал
не только о сиквеле «симулятора курьера», но и о будущей работе — «шпионском боевике следующего поколения»
в оригинальной вселенной, получившем кодовое название Physint. Японский геймдизайнер пообещал, что новая игра, заявленная как кульминация его почти 40-летней карьеры, сотрет грань между играми и фильмами. Мало того, в ее разработке примет участие голливудская киностудия Columbia Pictures. Вполне вероятно, что геймеров ожидает наследник знаменитой серии Metal Gear Solid.
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Кроме того, публике представили свежие ролики таких долгожданных игр, как ремейк Silent Hill 2
, Judas
Кена Левина в духе BioShock и корейский постапоклиптический экшен Stellar Blade
с запоминающийся героиней. Из неожиданного: интерактивный хоррор Until Dawn
с Рами Малеком
, Петером Стормаре
и Хейден Панеттьер
, о чьей киноадаптации сообщалось
недавно, получит улучшенную версию и доберется до ПК.
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