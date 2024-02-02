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Режиссеры Джордж Миллер и Фатих Акин получили роли в сиквеле игры Хидэо Кодзимы Death Stranding

2 февраля
2024 год
февраль 2024
 
 
 
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Новости кино >>
2 февраля 2024

Создатель «Безумного Макса» Джордж Миллер присоединился к актерской команде курьерского экшена Хидэо Кодзимы Death Stranding 2: On the Beach. Об этом стало известно благодаря свежему трейлеру игры производства Kojima Productions, показанному в рамках нового выпуска State of Play от Sony.



По информации Polygon, в сиквеле Death Stranding также появится персонаж в исполнении режиссера Фатиха Акина. К роли Сэма Бриджеса вернется Норман Ридус, а Фрэджайл вновь сыграет Леа Сейду. Компанию им составят Эль Фаннинг, Шиоли Куцуна и Трой Бейкер. Релиз продолжения на консоли PlayStation 5 запланирован на 2025 год.

Режиссеры Джордж Миллер и Фатих Акин получили роли в сиквеле игры Хидэо Кодзимы Death Stranding
фото: pushsquare.com

Кодзима на мероприятии рассказал не только о сиквеле «симулятора курьера», но и о будущей работе — «шпионском боевике следующего поколения» в оригинальной вселенной, получившем кодовое название Physint. Японский геймдизайнер пообещал, что новая игра, заявленная как кульминация его почти 40-летней карьеры, сотрет грань между играми и фильмами. Мало того, в ее разработке примет участие голливудская киностудия Columbia Pictures. Вполне вероятно, что геймеров ожидает наследник знаменитой серии Metal Gear Solid.

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Кроме того, публике представили свежие ролики таких долгожданных игр, как ремейк Silent Hill 2, Judas Кена Левина в духе BioShock и корейский постапоклиптический экшен Stellar Blade с запоминающийся героиней. Из неожиданного: интерактивный хоррор Until Dawn с Рами Малеком, Петером Стормаре и Хейден Панеттьер, о чьей киноадаптации сообщалось недавно, получит улучшенную версию и доберется до ПК.
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Режиссеры Джордж Миллер и Фатих Акин получили роли в сиквеле игры Хидэо Кодзимы Death Stranding фотографии
Режиссеры Джордж Миллер и Фатих Акин получили роли в сиквеле игры Хидэо Кодзимы Death Stranding фотографии
Режиссеры Джордж Миллер и Фатих Акин получили роли в сиквеле игры Хидэо Кодзимы Death Stranding фотографии
Режиссеры Джордж Миллер и Фатих Акин получили роли в сиквеле игры Хидэо Кодзимы Death Stranding фотографии
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